Wojewoda mazowiecki ponownie wydał pozwolenie na budowę metra

Wojewoda podpisał pozwolenia podczas konferencji prasowej w urzędzie wojewódzkim, jak zapowiedział zostanie ono "bezzwłocznie" przekazane do miasta.

Sipiera podkreślił, że podtrzymuje swoją decyzje ws wydania pozwolenia na budowę stacji II linii metra "Księcia Janusza". "Podtrzymuję, że nie popełniłem żadnego błędu" - powiedział. Dodał, że od rozstrzygania sporów są sądy, a nie wojewoda. Zapewnił, że budowa metra nie jest zagrożona.

Sipiera przypomniał, że GINB uchylił jego pierwszą decyzję o pozwoleniu na budowę z uwagi na wątpliwości co do własności sześciu działek. GINB uchylił decyzję do ponownego rozpatrzenia przez wojewodę.