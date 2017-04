Na stopniach Pałacu Kultury czytano konstytucję

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

"To wydarzenie obywatelskie (...) Aktor jest obywatelem i chce się czuć obywatelem, koniecznie. Wobec tego chce być używany do czytania konstytucji" - powiedziała PAP aktorka i reżyser Irena Jun. Podkreśliła, że fragmenty preambuły odczytała ze wzruszeniem. "Konstytucji nie czyta się na co dzień" - dodała.

Organizatorem wydarzenia był Urząd Miasta Stołecznego Warszawa i Teatr Studio. "Konstytucja jest dokumentem, wokół którego toczą się w tej chwili dość istotne spory. To dobry czas, żeby w 20 urodziny konstytucji uświadomić sobie, co w niej jest" - powiedział PAP dramaturg Teatru Studio Wojciech Zrałek-Kossakowski.

Dodatkowo, z ustawionych przy teatrze głośników przechodnie mogli usłyszeć treść polskiej konstytucji odczytywaną w trzech językach: po polsku, ukraińsku i wietnamsku.

2 kwietnia mija 20 lat od uchwalenia przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji RP; po przyjęciu jej przez Polaków w referendum i podpisaniu przez prezydenta weszła w życie 17 października 1997 r.