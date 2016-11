Warszawa: Miejski Sylwester wraca przed Pałac Kultury

"Bardzo się cieszę, że wracamy na plac Defilad, miejsce najbardziej sprawdzone" - podkreśliła w środę na konferencji prasowej prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Przekonywała, że jest to miejsce "niepowtarzalne". "Mam nadzieję, że wszyscy będą się dobrze bawić" - dodała.

Dyrektor Stołecznej Estrady, która organizuje imprezę, Andrzej Matusiak w rozmowie z dziennikarzami również wyraził zadowolenie, że tegoroczna impreza odbędzie się na placu Defilad. Według niego jest "to najlepsze miejsce, symboliczne, najlepiej skomunikowane". Jak dodał, warszawiacy sami zwracali się do miasta z propozycją powrotu miejskiego Sylwestra w to miejsce. "Zobaczymy, jak warszawiacy będą się czuli, czy to jest ta oczekiwana przez nich formuła" - podkreślił Matusiak.

Dodał, że przed Pałacem Kultury pojawią się "same gwiazdy". Planowane są występy ponad stu wykonawców, wśród których pojawią się m.in. Anna Wyszkoni, Natalia Nykiel, Rafał Brzozowski, Daria Zawiałow, Jula, Sound'N'Grace oraz Varius Manx i Kasia Stankiewicz.

"To chyba jedna z największych imprez jaka była do tej pory organizowana" - zaznaczył. "Wydaje mi się, że to co przygotowaliśmy to po prostu petarda rozrywki i dobrej energii dla Warszawy" - podkreślił Matusiak. Stołeczny ratusz na zorganizowanie Sylwestra przeznaczy 3,2 mln zł.

Jak poinformował, impreza organizowana jest na 50 tys. osób. "Proszę wziąć pod uwagę, że czas trwania tego wydarzenia to prawie sześć godzin, więc spodziewamy się, że bardzo wiele osób przyjdzie na pewien okres i będą podążali na kolejne imprezy" - mówił dyrektor. Według niego w sumie przez zabawę powinno się "przewinąć" ok. 100 tys. warszawiaków.

Matusiak dodał, że na placu Defilad zostanie ustawiona "gigantyczna" scena, prawie 100 metrów oraz wybiegi blisko publiczności. Jego zdaniem "to będzie podgrzewało atmosferę".

Grzegorz Skawiński z zespołu Kombi zaznaczył, że sylwestrowa noc to jest zawsze "wyjątkowa noc". Pytany jaki repertuar wykona jego kapela, odpowiedział: "Nie mogę tego zdradzić, bo to nie byłoby ciekawe". "Zagramy swoje największe przeboje" - dodał.

Anna Wyszkoni pytana przez dziennikarzy, jaki jest najlepszy sposób na rozgrzanie publiczności w zimową noc, stwierdziła, że jest nim "dobre towarzystwo".

Sylwestrowa zabawa - którą będzie transmitowana na antenie TVN - rozpocznie się o godz. 19. O północy niebo nad PKiN rozświetli - jak oceniają organizatorzy - największy w Polsce pokaz świetlno-pirotechniczny. O choreografię widowiska zatroszczy się Agustin Egurrola.