Piotr Brabander nie jest już stołecznym konserwatorem zabytków

"Piotr Brabander został wicedyrektorem miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego. Michał Krasucki pełni obowiązki Stołecznego Konserwatora Zabytków, do czasu rozwiązania konkursu na to stanowisko" – napisała na Twitterze prezydent Warszawy.

Rzecznik prasowy Urzędu m.st. Warszawy Bartosz Milczarczyk powiedział PAP, że przed Piotrem Brabanderem stoją nowe zadania w Pracowni Planowania Przestrzennego. "Pracownia będzie wsparta jego kompetencjami, jego wykształceniem, bo jest architektem, ale również doświadczeniem w pracy na stanowisku konserwatora zabytków, dlatego że wśród jego zadań będzie również opiniowanie różnego rodzaju dokumentów planistycznych, które obejmują także obszary będące pod ochroną konserwatorską" - powiedział Milczarczyk.

Według rzecznika stołecznego ratusza konkurs na stanowisko konserwatora zabytków zostanie ogłoszony niebawem. "Za kilka, kilkanaście dni będziemy gotowi z tym, by konkurs uruchamiać. Póki co, do czasu jego rozstrzygnięcia pełniącym obowiązki stołecznego konserwatora zabytków będzie Michał Krasucki, który dotychczas był zastępcą Piotra Brabandera" - dodał.