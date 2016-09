Petru: W wyborach w Warszawie Nowoczesna wystawi własnego kandydata

Szef Nowoczesnej podkreślił, że jego ugrupowanie liczy 4 tys. członków, którzy są obecni we wszystkich regionach kraju i w większości powiatów. „To cały czas jest mało, bo naszym celem jest ok. 10 tys. członków” – dodał.

Zaznaczył, że Nowoczesna nie robi szerokiej rekrutacji. „Zgłasza się wiele osób, np. całe koła z innych ugrupowań, których już na przykład nie ma, lub które znikają. Takich sytuacji staramy się jednak unikać” – stwierdził.

Petru poinformował też, że w wyborach w Warszawie celem Nowoczesnej jest samodzielne wystawienie kandydata, tak „jak masowa partia”.

„W przypadku Warszawy moja deklaracja w stronę Platformy jest taka, że będziemy startować niezależnie. Ale gdyby doszło do sytuacji, że w drugiej turze nasz kandydat spotyka się z kandydatem PiS, to oczekujemy wsparcia PO. Gdyby się natomiast okazało, że do drugiej tury wchodzi kandydat Platformy - w co wątpię - to będziemy mogli wtedy go poprzeć, by nie wygrał PiS. Na zasadzie porozumienia ponad podziałami w ważnych sprawach dla Polski” – zadeklarował polityk.

Petru zaznaczył jednocześnie, że nie we wszystkich dużych miastach Nowoczesnej uda się samodzielnie wystawić kandydata. „Są miejsca gdzie jesteśmy skłonni szukać rozwiązania pragmatycznego, żeby ten kandydat był wspólny” - stwierdził.