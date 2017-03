Owsiak: Płaciłem i będę płacił abonament

Owsiak jest zadowolony z zainteresowania mediów WOŚP-em. - To była od początku telewizyjna akcja i ona w tym roku pokazała, że ta potęga mediów jest niezwykła - powiedział gość Jacka Nizinkiewicza, dodając, że wydarzenia związane z WOŚP rejestrowały ośrodki lokalne Telewizji Publicznej.

- Potrzeba pokazania profesjonalnego czegoś, co się tutaj dzieje, jest niezwykle ważna. Jeżeli by król disco polo przyjechał i przyjechałoby na niego milion osób, to ja - jako człowiek związany z muzyką - musiałbym to odnotować. Mimo, że nie jestem fanem disco polo - mówił organizator orkiestry, porównując to do braku informacji o WOŚP w ogólnopolskich kanałach TVP. - To jest powinność telewizji publicznej - zaznaczył.

Jerzy Owsiak zadeklarował, że opłaca abonament. - Moja żona mówi: "Jurek, dlaczego my płacimy za tę telewizję, skoro my jej nie akceptujemy?" Żeby móc o niej mówić. Jest to także moja telewizja, twoja - powiedział.

- Orkiestra to jest fakt, który miał miejsce. Faktem było, że cały Plac Konstytucji był pełen ludzi. Pewnego rodzaju wiadomości są niezwykle istotne. To - nazwę to gorzej - psi obowiązek robić to - komentuje postawę TVP Owsiak.

Orkiestra to jednak nie tylko telewizja. - Internet zaszalał. 50 procent wszelkiego rodzaju kontaktów, które mieliśmy ze światem, z ludźmi, były poprzez internet. Wpłaty to jest 25 procent przez urządzenia mobilne. Tego jeszcze dwa lata temu w ogóle nie było - podsumował organizator.

Szef Orkiestry po raz kolejny zaznaczył, że wpłaty na WOŚP do puszek nie są przeznaczane na organizację Przystanku Woodstock. Na pytanie dziennikarza Rzeczpospolitej, jak traktować pojawianie się informacji o przypadkach śmiertelnych na festiwalu czy w drodze na niego, Owsiak zapytał - Jeżeli ludzie jadą nad morze, to jest właśnie ofiara Sopotu, Gdyni i Bałtyku?

- To jest tak, jakbym uwierzył, że moje nogi stoją na Księżycu. Jest to bardzo miłe (...) ale jeżeli świadomość, że zimna Skandynawia usłyszy o Wielkiej Orkiestrze i będzie też o tym wiedziała, to już jest bardzo dużo - skomentował Owsiak doniesienia o tym, że WOŚP został nominowany do pokojowej Nagrody Nobla.