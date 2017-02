WOŚP: 370 tysięcy złotych za dzień z Tuskiem

Owsiak do Kurskiego: Olał Pan miliony Polaków

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy co roku zaprasza znane osoby z życia publicznego do wspierania zbiórki. Cenne pamiątki przekazują aktorzy, muzycy, sportowcy i politycy. Do akcji dołączył również Donald Tusk. Szef Rady Europejskiej zaproponował wspólny dzień w Brukseli.

Zwycięzca zwiedzi z Donaldem Tuskiem siedzibę Rady Europejskiej w Brukseli, zje z byłym premierem obiad i otrzyma pamiątkowe zdjęcie oraz album o Europie przez szefów państw i rządów oraz przewodniczących instytucji unijnych uczestniczących w posiedzeniach Rady Europejskiej.

W licytacji wzięło udział 30 osób. Najwyższa oferta wyniosła 370 tysięcy 200 złotych.

Liczenie zebranych w 25. Finale środków potrwa do końca lutego. Na rachunek bankowy 25. Finału Orkiestry spływają pieniądze zbierane podczas styczniowej akcji przez wolontariuszy do puszek oraz środki przekazywane podczas akcji specjalnych np. poprzez charytatywne aukcje internetowe.

Wydatkowanie zebranych w 25. Finale pieniędzy potrwa do połowy 2018 r., kiedy to Fundacja opublikuje ostateczny raport z wydatkowania zebranych środków i dopiero ten moment będzie stanowił zamknięcie akcji.

Oficjalne hasło 25. Finału to: "Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom". Podobny cel przyświecał zeszłorocznemu Finałowi. Wówczas fundacja zebrała ponad 72 mln zł.