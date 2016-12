Jerzy Owsiak apeluje: Jeżeli nie chcecie być z nami – nie przeszkadzajcie

Finał WOŚP odbędzie się 15 stycznia. Jego celem będzie zbiórka pieniędzy na sprzęt ratujący życie i zdrowie dzieci na oddziałach pediatrycznych oraz zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom. Fundacja szacuje, że pieniądze do puszek będzie zbierać 120 tys. wolontariuszy na całym świecie.

We wtorek w Łodzi Owsiak oficjalnie uruchomił produkcję kolorowych, tekturowych skarbonek w zakładzie firmy Stora Enso, z którą WOŚP współpracuje już od 19 lat. Jak mówił, w tym roku ma być ich wyprodukowanych 150 tys. Przypomniał, że pierwsze skarbonki miały tylko dwa kolory – niebieski i "chyba czerwony" i wyglądały jak opakowanie do proszku od prania. "Teraz mamy puchę, która zadziwia, którą ludzie chowają na pamiątkę. Do każdej dołączona będzie jej miniatura" - powiedział.

Dodał że, będą jeszcze drukowane tekturowe znaczki wielkości A3. "Będzie to cała seria, którą zaprojektowaliśmy, a której Poczta Polska nie wydała. (...) Każdy sztab je dostanie, będzie można je licytować, bawić się, pokazywać" - mówił.

Według Owsiaka, skarbonek ma być 150 tys. i - jak zapewniał - wszystkie zostaną wykorzystane. Zwrócił uwagę, że puszka nie jest zabezpieczona kluczami, kłódkami. Ma mówić tym, którzy zbierają pieniądze, że mamy do nich zaufanie.

Przyznał, iż ma nadzieję, że akcja nie podzieli jeszcze bardziej Polaków. "Dziś ludzie się strasznie podzielili (...), dlatego szukanie wspólnych idei jest rzeczą niezwykłą" - przekonywał, choć - jak wspomina - jedyne w czasie dwóch pierwszych Finałów nie było żadnej dyskusji wokół Orkiestry. Po 25 latach nie przypuszczał, że będzie musiał mówić ludziom, że to jest akcja dla wszystkich.

Owsiak przypomniał również, że po 25 latach TVP nie jest z Orkiestrą. "Szkoda, bo przez ten okres zrobiliśmy wspólnie coś, z czego największą chwałę powinna odciąć telewizja publiczna. To im się należy" - mówił. Przypomniał, że nowym oficjalnym partnerem telewizyjnym WOŚP będzie TVN.

Pytany, czy może paść kolejny rekord w zebranej kwocie, odpowiedział, że rekordem jest to, że WOŚP gra już 25 lat. "Bawimy się w miastach, miasteczkach. W Warszawie będziemy pod Pałacem Kultury, w wielkich namiotach budujemy miasteczko telewizyjne" - powiedział. Jednocześnie zaapelował - jeżeli nie chcecie być z nami, nie przeszkadzajcie. Jak mówił, w telewizji jest wiele kanałów, które można w tym czasie wybrać i oglądać.

W ostatnim Finale WOŚP zebrała ponad 72 mln 696 tys. 501 zł - to absolutny rekord. Fundacja z roku na rok zbiera większe sumy, tym razem jednak udało się zebrać prawie 20 mln zł więcej niż rok wcześniej (w 2015 r. było to ponad 53 mln zł). Temat 24. Finału WOŚP brzmiał: "Na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów".

W sumie w ciągu 24fFinałów WOŚP zebrała i przekazała na wsparcie polskiej medycyny ponad 720 mln zł.