Urząd powinien udostępniać kopie akt stronie postępowania - pytanie prawne RPO do NSA

Rzecznik Praw Obywatelskich chce, aby organ administracji kopiował dokumenty z akt danej sprawy na wniosek strony postępowania - w ramach swych możliwoœci technicznych i organizacyjnych i za zwrotem kosztów.

RPO zadał pytanie prawne Naczelnemu Sšdowi Administracyjnemu. Brzmi ono: Czy w ramach udostępniania akt stronie, na podstawie art. 73 ust. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, mieœci się sporzšdzenie przez organ, w sposób wynikajšcy z posiadanych możliwoœci technicznych i organizacyjnych, na wniosek strony, kopii dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk uzasadnia je rozbieżnoœciš orzecznictwa sšdów w odniesieniu do zakresu prawa strony do wglšdu w akta sprawy i sporzšdzania z nich notatek, kopii lub odpisów. - Prawidłowe i jednolite rozumienie przepisów Kpa jest niezbędne dla budowania zaufania obywateli do władzy publicznej i ochrony praw jednostki w postępowaniu administracyjnym – napisał Trociuk.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 Kpa strona postępowania ma prawo wglšdu w akta sprawy, sporzšdzania z nich notatek, kopii lub odpisów - w lokalu organu administracji publicznej i w obecnoœci jego pracownika. Art. 73 ust. 2 przyznaje stronie prawo żšdania uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony. Na odmowę można się zażalić.

Według linii dominujšcej w orzecznictwie, art. 73 ust. 1 Kpa nie nakłada na organ obowišzku sporzšdzania kopii, bo wykonanie notatek, kopii lub odpisów należy do strony. Sporzšdzenie kopii na jej żšdanie jest zaœ możliwe jedynie w przypadku wykazania przez niš „ważnego interesu". Stanowisko takie wyrażono w uzasadnieniu wyroku NSA z 5 lipca 2005 r. ( sygn. akt GSK 898/04). To naczelny argument za uznawaniem przez sšdy administracyjne, iż strona nie może żšdać, aby organ administracji wykonywał i dostarczał kserokopie akt - nawet odpłatnie.

Druga linia orzecznicza mniej rygorystycznie podchodzi do tekstu ustawy. Podkreœla zaœ koniecznoœć uwzględniania norm konstytucyjnych i ogólnych zasad prawa administracyjnego, w tym zasady prawa strony do czynnego udziału w postępowaniu. W postanowieniu z 19 stycznia 2010 r. NSA (sygn. akt II OSK 2043/09) wskazał, iż sporzšdzenie kopii z akt za pomocš kserokopiarki należy zaliczyć do pojęcia „udostępniania" w rozumieniu art. 73 ust. 1 Kpa. Przepis ten ma bowiem zapewnić rzeczywiste funkcjonowanie zasady jawnoœci postępowania wobec strony.

Z kolei w wyroku z 16 lipca 2015 r. (sygn. akt II OSK 3043/13) NSA zaakcentował obowišzek współdziałania organu przy wykonywaniu przez stronę jej uprawnień. Może to oznaczać nie tylko powinnoœć odpłatnego wykonania kserokopii, ale i ich doręczenie. Odmowa mogłaby nastšpić tylko, jeœli organ wykazałby utrudnienia wynikajšce z braku sprzętu lub dużej iloœci dokumentów do kopiowania. Według NSA ta interpretacja nie oznacza bezwzględnego zwišzania organu żšdaniem strony, lecz wprowadza ograniczenia majšce wykluczyć nieuzasadnionš odmowę.

Wojewódzkie sšdy administracyjne uznawały, że organ ma obowišzek wydania na żšdanie strony kserokopii dokumentów, gdyż celem art. 73 Kpa jest zapewnienie zasady jawnoœci postępowania. Zwracały uwagę na zmiany technologiczne powodujšce powszechne posługiwanie się wydrukami i kserokopiami, wypierajšcymi ręczne kopie lub notatki. Wskazywały, że obecnie w każdym urzędzie sš urzšdzenia kopiujšce. Trudno jest sobie wyobrazić, by strony postępowania odręcznie przepisywały akta , skoro wykonanie kopii nie stanowi żadnego problemu. Nie można również oczekiwać, że strona będzie przychodzić do organu z własnš kopiarkš.

Według tej linii orzeczniczej, odmowa wydania kopii może być uzasadniona wyłšcznie wtedy, gdy strona w sposób oczywisty i œwiadomy nadużywa swego prawa, np. gdy zażšda kopii wielotomowych akt administracyjnych. Argumenty RPO za realnym dostępem do akt

W ocenie RPO wštpliwoœci w orzecznictwie należałoby rozstrzygnšć, opowiadajšc się za słusznoœciš tej linii orzeczniczej, zgodnie z którš dopuszczalne jest sporzšdzenie przez organ kserokopii dokumentów znajdujšcych się w aktach sprawy, w ramach posiadanych możliwoœci technicznych i organizacyjnych urzędu, w tym także za zwrotem przez stronę kosztów sporzšdzenia kopii.

- Posiadanie odpowiednich urzšdzeń kopiujšcych i umiejętnoœć posługiwania się nimi, co chociażby w przypadku osób starszych nie może być uznawane za pewnik, nie może być bowiem barierš w korzystaniu z przyznanych stronom postępowania administracyjnego uprawnień, prowadzšc do różnicowania ich sytuacji procesowej ze względu na posiadane kompetencje technologiczne - argumentuje RPO.

Jego zdaniem nie można mówić o realnym udziale strony w postępowaniu bez utrwalenia dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy. Nieuzasadniona odmowa sporzšdzenia kopii dokumentacji sprawy jest nieuprawnionym formalizmem, który może prowadzić do naruszenia zasady prowadzenia postępowania w sposób budzšcy zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.