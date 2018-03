RPO: wprowadzić możliwość wnoszenia pism do sądu w konsulatach

Rzecznik Praw Obywatelskich proponuje by wnoszenie pism procesowych w postępowaniu cywilnym możliwe było również za poœrednictwem polskiego urzędu konsularnego.

Rzecznik przedstawił opinię na proœbę Przewodniczšcego Komisji Praw Człowieka, Praworzšdnoœci i Petycji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, która rozpatruje petycję polskiego obywatela mieszkajšcego w Australii, dotyczšcš wydłużenia terminów na wnoszenie pism procesowych w postępowaniu cywilnym dla osób mieszkajšcych poza Uniš Europejskš.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Autor petycji mieszkajšcy w Australii będšc stronš postępowania cywilnego przed polskim sšdem i podejmujšc wszelkie akty starannoœci, nie jest w stanie dochować ustawowego terminu do dokonania czynnoœci procesowych, ponieważ datš wniesienia pisma procesowego do sšdu jest data oddania tego pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego, a nie data nadania pisma w placówce pocztowej w państwie nie będšcym członkiem Unii Europejskiej.

Jest to - w ocenie Rzecznika - sytuacja trudna do zaakceptowania z punktu widzenia konstytucyjnej gwarancji prawa do sšdu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP), której istotnym elementem jest prawo do sprawiedliwie ukształtowanej procedury postępowania. Możliwoœć skutecznego złożenia pisma procesowego w placówce konsularnej przewidujš wszystkie inne procedury postępowania przed organami państwa. Przyjęcie analogicznego rozwišzania w postępowaniu cywilnym umożliwiłoby stronie mieszkajšcej w kraju odległym od Polski zachowanie nawet bardzo krótkich terminów procesowych, albowiem w tym przypadku nie jest istotne, w jakiej dacie konsulat przeœle pismo do organu procesowego. O zachowaniu terminu decyduje jedynie data złożenia pisma w urzędzie konsularnym.