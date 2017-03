Sąd: akt zgonu pradziadka nie dla małoletniego prawnuczka

13-letni Tomasz R. (imię fikcyjne) wystąpił do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o wydanie fotokopii/kserokopii aktu zgonu swojego pradziadka, w związku z prowadzonymi pracami genealogicznymi.

Nastolatek spotkał się z odmową. Wojewoda uznał, iż nie jest dopuszczalne odwołanie od pisma Kierownika USC.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Rozważał on, czy w sytuacji, gdy ustawodawca w art. 17 Kodeksu cywilnego, wypowiedział się w przedmiocie zdolności osoby małoletniej, która ukończyła lat trzynaście do podejmowania we własnym imieniu czynności, które mogą spowodować uszczuplenie bądź przysporzenie w zakresie jego praw, czy majątku, a nie wypowiedział się w przedmiocie dopuszczalności podejmowania innych czynności, które takiego skutku nie powodują, dopuszczalna jest aktywność takiej osoby w każdej sferze, bez wiedzy i zgody jej przedstawiciela ustawowego.

W ocenie WSA aktywność małoletniego, który ukończył trzynaście lat, dopuszczalność samodzielnego działania tej osoby we własnym imieniu w rozumieniu art. 26 § 2 P.p.s.a., musi być rozpatrywana, poprzez realia konkretnej sprawy, w szczególności poprzez ocenę potencjalnych skutków, jakie czynności te mogą wywołać zarówno dla tej osoby, ale również i otoczenia, zwłaszcza jeżeli działania te powodują skutki w sferze praw i obowiązków innych podmiotów. Nie mają przy tym znaczenia, zdaniem sądu, osobiste przymioty małoletniego, który ukończył lat trzynaście, jego stopień rozwoju i rozumienia podejmowanych działań, gdyż ani sąd, ani tym bardziej organ administracji, nie mają umocowania i narzędzi do dokonywania takich ocen.

Sąd uznał, że tego rodzaju czynność, jak złożenie skargi w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie zainicjowanej wnioskiem skarżącego o wydanie fotokopii/kserokopii dokumentu z akt stanu cywilnego, dotyczącego jego dalszego wstępnego, w związku z prowadzonymi badaniami genealogicznymi, zalicza się do czynności prawnych, których skarżący nie może dokonać samodzielnie.

- Mając w szczególności na uwadze skutki, jakie wywołuje złożenie wniosku o wydanie odpisu czy kopii z akt stanu cywilnego dla organu administracji publicznej, ale również w sferze obowiązków wnioskodawcy, związanych z uczestnictwem w tym postępowaniu, jest to czynność, która wymaga potwierdzenia przez przedstawiciela ustawowego wnioskodawcy – wskazał sąd.

Jak przy tym zaznaczono, taki sposób realizacji prawa osoby niepełnoletniej do akt stanu cywilnego, nie stanowi ograniczenia jej konstytucyjnych uprawnień, ale jest naturalną konsekwencją podlegania władzy rodzicielskiej (z wyjątkami przewidzianymi w przepisach szczególnych) i wykonywania władzy rodzicielskiej, która swoim zasięgiem obejmuje również tego rodzaju aktywność małoletniego.

W konsekwencji sąd stwierdził, że w związku z wywiedzeniem skargi na zaskarżone postanowienie, która została opatrzona jedynie podpisem małoletniego, konieczne było wezwanie jego przedstawicieli ustawowych do złożenia oświadczenia w przedmiocie podtrzymania skargi i jej podpisania.

Postanowienie WSA w Szczecinie z 23 stycznia 2017 roku (sygn. akt II SA/Sz 1122/16)