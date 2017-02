Postępowanie cywilne: 10 lat na wznowienie sprawy cywilnej

Wchodzi w życie nowela art. 408 kodeksu postępowania cywilnego, który wznowienie postępowania dopuszczał w ciągu pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku.

Skorzystanie z tej procedury wymaga dochowania jeszcze jednego terminu, mianowicie trzech miesięcy od dnia, w którym strona, która domaga się wznowienia procesu, dowiedziała się o faktach będących podstawą wznowienia. Te terminy nie obowiązują, gdy strona nie miała możności działania lub nie była należycie reprezentowana.

Pięcioletni termin zakwestionował Trybunał Konstytucyjny (sygn. SK 21/14) w zakresie, w jakim dotyczył stwierdzonych w Trybunale w Strasburgu naruszeń prawa do sądu. Część takich wyroków zapadała tam po pięcioletnim terminie, kiedy czas na naprawę wadliwego wyroku w Polsce już minął.

Sejm nie poprzestał na sprawach ze Strasburga i wydłużył termin również na inne sprawy cywilne. I to mimo zastrzeżeń Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa, że może to być zbyt długo otwarta furtka do podważania prawomocnych wyroków.

podstawa prawna: nowela kodeksu postępowania cywilnego z 16 grudnia 2016 r. DzU z z 31 stycznia 2017 r., poz. 187