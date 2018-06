Split payment - podzielona płatność, skutki wprowadzenia przepisów

Rezultaty wprowadzenia podzielonej płatności będą widoczne dopiero za jakiś czas.

Skutki wprowadzenia podzielonej płatności VAT będzie można ocenić po kilku, kilkunastu miesiącach funkcjonowania nowego systemu rozliczeń. To czego można spodziewać się dzisiaj, w momencie wchodzenia w życie nowych przepisów, da się podzielić na dwie grupy podstawowych skutków:

Poniżej dalsza część artykułu

1) dla szeroko rozumianego skarbu państwa,

2) dla podatników.

Skutki dla budżetu:

1) Stosowane obecnie odwrócone obciążenie VAT w wybranych rodzajach dostaw zmniejsza możliwość wyłudzeń bezpodstawnych zwrotów VAT. Jednocześnie jednak mogło ograniczyć kwoty podatku efektywnie pobranego przez fiskusa od poszczególnych branż z uwagi na pominięcie w opodatkowaniu marż na poszczególnych etapach obrotu i efektywne opodatkowanie wyłącznie sprzedaży do konsumenta lub przedsiębiorcy nieuprawnionego do odliczenia VAT. Zastąpienie tych rozwiązań rozliczeniem VAT za pomocą podzielonej płatności powinno doprowadzić do zapobieżenia wyłudzeniom i do opodatkowania każdego eta- pu obrotu towarami i usługami (w zakresie realizowanej na nich marży).

2) Możliwość uzyskania zwrotu VAT w terminie 25-dniowym wyłącznie na rachunek VAT efektywnie uniemożliwia korzystanie z tych środków przez podatników poza przypadkami rozliczenia własnych zobowiązań VAT lub wykonania zapłaty zobowiązań handlowych w mechanizmie podzielonej płatności. Oznacza to pozostanie kwot VAT w systemie podatkowym i pod nadzorem fiskusa. Oczywiście dla podatników oznacza to ograniczanie płynności. Natomiast dla fiskusa jest to efektywne narzędzie nadzoru nad przepływami strumienia dochodów podatkowych.

3) Split payment w dużej mierze eliminuje ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym VAT. Mechanizm ten z założenia utrudnia lub wręcz uniemożliwia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji. Jednocześnie zapewnia lepszą transparentność rozliczeń VAT i utrudnia wyprowadzanie pieniędzy za granicę.

4) Mechanizm podzielonej płatności tylko pozornie ma charakter dobrowolny. Ministerstwo Finansów już zainicjowało prace zmierzające do obligatoryjnego stosowania split payment przynajmniej przez niektóre branże. Wydaje się jednak, że nawet te działania nie będą nieodzowne. W praktyce bowiem każdy wierzyciel, który otrzyma płatność swojej faktury za pomocą systemu podzielonej płatności, prędzej czy później sam również będzie za pomocą tego mechanizmu rozliczał swoje zobowiązania handlowe. Z uwagi na czasochłonność i w pewnej mierze uznaniowość procedury przekazywania nadwyżki podatku z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy efektywniejszym sposobem zarządzania płynnością przedsiębiorców będzie realizowanie płatności do kontrahentów w systemie podzielonej płatności. W mojej ocenie już w średnim terminie 12–24 miesięcy nastąpi masowe przejście podatników na rozliczanie zobowiązań handlowych metodą podzielonej płatności niejako wymuszone wzrastającymi kwotami VAT „zamrożonymi" na rachunkach VAT tych podatników.

Dla podatników:

1) W wyniku wprowadzenia split payment u podatników VAT może dochodzić do odkładania się środków finansowych na rachunku VAT. Mechanizm ten będzie powodował zamrożenie do 23 proc. obrotu podatnika na tym rachunku. Ekonomiczne znaczenie tego faktu będzie różne w zależności od profilu sprzedaży konkretnych podatników. Przykładowo:

a) Podmioty z sektora sprzedaży detalicznej (retail) jako nastawione na sprzedaż konsumencką, w której podzielona płatność nie będzie funkcjonowała, będą nadal otrzymywały w praktyce całość swoich przychodów na rachunki rozliczeniowe. Ewentualne własne koszty (najem, zakup usług eksploatacyjnych) mogą być zatem przez nie regulowane za pomocą podzielonej płatności lub nie bez większych implikacji w zakresie płynności.

b) Sprzedawcy hurtowi w praktyce mogą spodziewać się, że większość ich kontrahentów w stosunkowo krótkim czasie (choćby z powodu wzmacniania procedur poprawności identyfikacji kontrahentów) rozpocznie regulowanie należności wobec hurtowników za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. Wymusi to w konsekwencji stosowanie tego mechanizmu również przez branżę hurtową w rozliczaniu własnych zobowiązań handlowych. Przy założeniu wykazywania większości sprzedaży na rynku krajowym będzie to oznaczać rosnące kwoty nadwyżki środków finansowych na rachunkach VAT hurtowników. W pierwszym okresie funkcjonowania podzielonej płatności może spowodować zwiększenie potrzeb kredytowych hurtowników na uzupełnienie płynności (kapitału obrotowego). W dłuższej perspektywie skutki mogą być dwojakie. W przypadku sprawnego zwracania przez fiskus nadwyżek z rachunków VAT na rachunki rozliczeniowe i stabilnej wartości sprzedaży, wpływ podzielonej płatności VAT na płynność będzie z czasem malał. Natomiast w przypadku opóźnień w zwrotach lub odmowy takich zwrotów hurtownicy mogą być zmuszeni do wydłużenia terminów płatności na rzecz swoich kontrahentów. Ostateczne skutki ekonomiczne mogą zatem być zależne od postawy organów podatkowych w zakresie stosowania narzędzi zwrotu nadwyżek z rachunków VAT.

c) Branża budowlana z uwagi na funkcjonujący już mechanizm odwróconego obciążenia VAT w zakresie prac podwykonawców w pewnej mierze będzie wyłączona z systemu podzielonej płatności. Skoro bowiem podwykonawca nalicza na fakturze wyłącznie cenę netto (bez VAT) sprzedanych towarów i usług, a podatek nalicza generalny wykonawca, to nie ma tu miejsca na rozliczenia przez głównego wykonawcę swoich zobowiązań kontraktowych za pomocą podzielonej płatności (nie ma VAT do zapłaty – jest on tylko deklarowany). Sytuacja podwykonawców zmieni się po planowanym zastąpieniu odwróconego obciążenia obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności. Wówczas podwykonawcy staną przed problemami, które od 1 lipca br. pojawią się przed generalnymi wykonawcami. Generalni wykonawcy mogą spodziewać się, że zamawiający będą im płacić za pomocą podzielonej płatności.

A zatem kwota środków na rachunku VAT będzie istotnie rosła wraz z kolejnymi transzami rozliczeń za wykonane prace. Jednocześnie, ponieważ generalni wykonawcy nie płacą za zakupione usługi podwykonawców w wartości brutto, lecz w wartości netto (samodzielnie naliczając i odliczając od nich VAT w deklaracji), jedynym sposobem wykorzystania kwot równowartości VAT na rachunkach VAT będzie regulowanie własnych zobowiązań VAT lub zwrot nadwyżki na rachunek rozliczeniowy. Sprawna procedura zwrotu może więc być kluczowa dla zachowania płynności finansowej głównych wykonawców.

d) Firmy z sektora transportowego zwykle istotną część sprzedaży wykazują z zerową stawką VAT (zwłaszcza transport międzynarodowy). Otrzymywane przez nie wynagrodzenie w kwotach netto nie będzie podlegało mechanizmowi podzielonej płatności (dłużnik może ten mechanizm stosować, jeżeli jest jakakolwiek kwota VAT do rozliczenia). Regulowanie własnych zobowiązań za pomocą podzielonej płatności (raty leasingowe, zakup paliwa, serwis taboru) nie wpływa już tak istotnie na cash flow. Wobec braku środków na rachunkach VAT w przypadku zapłaty w ramach mechanizmu podzielonej płatności firma transportowa realnie będzie obciążać kosztem podatku rachunek rozliczeniowy (tak jak do końca czerwca br.).

2) Bez względu na branżę, zwłaszcza w pierwszym okresie, większość podatników doświadczać będzie ciężarów i kosztów wdrożenia systemu, w szczególności kosztów dostosowania systemów informatyczno-księgowych, zmiany planu kont, utrudnień w administrowaniu przelewami (za pomocą pojedynczej płatności może być rozliczana tylko jedna faktura).

3) Regulacje wprowadzające mechanizm podzielonej płatności VAT postawiły przez podatnikami nowe ryzyko ekonomiczne. W przypadku błędnie zaadresowanych kwot wpływających na rachunek VAT, które nie zostały niezwłocznie zwrócone nadawcy, podatnik ponosi solidarną odpowiedzialność za rozliczenia VAT podmiotu, od którego taką płatność otrzymał. W ustawie brak praktycznych wskazówek, co oznacza niezwłoczny zwrot takich błędnie otrzymanych kwot oraz za jakie zaległości podatkowe kontrahenta odpowiada bezpodstawnie wzbogacony podatnik (wynikające z dostawy będącej podstawą płatności czy wszelkie zobowiązania VAT do wysokości kwoty VAT otrzymanej błędnie). Stwarza to wiele ryzyk, zwłaszcza dla podmiotów otrzymujących dużo przelewów w okresie rozliczeniowym. Sprawne administrowanie tym ryzykiem będzie wymagać stałego monitoringu rachunku VAT celem identyfikacji i odrzucenia błędnie adresowanych przelewów.

Autor jest radcą prawnym, doradcą podatkowym, partnerem kierującym zespołem VAT w kancelarii SK&S