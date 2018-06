VAT: usługi hotelowe to świadczenie kompleksowe

Możliwość korzystania z kompletu ręczników, łóżeczka dziecięcego i pralni oraz pobytu w hotelu wraz ze zwierzętami nie miałyby racji bytu bez świadczenia głównego, tj. zakwaterowania. W konsekwencji powinny być one opodatkowane na tych samych zasadach co świadczenie główne.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyroku z 8 marca 2018 r. (I SA/Po 27/18, wyrok nieprawomocny).

Spółka jest właścicielem nieruchomości, na których znajdują się domki wypoczynkowe i apartamenty. Spółka prowadzi działalność w zakresie ich wynajmu. Oprócz umożliwienia korzystania z zakwaterowania w obrębie danego obiektu turystycznego, gościom oferowana jest cała gama różnych innych świadczeń, takich jak sprzątanie, możliwość korzystania z kompletu ręczników, łóżeczka dziecięcego, pralni, czy też pobytu ze zwierzętami. Cennik na wszystkie usługi jest umieszczony na stronie internetowej spółki. Klienci, którzy zdecydowali się na pobyt, mogą już w momencie rezerwacji powiększyć ofertę standardową o dodatkowe świadczenia, albo skorzystać z nich podczas trwania pobytu.

Spółka spytała, czy usługa wynajmu obiektu hotelowego obejmuje też świadczenia dodatkowe wybrane przez klienta w momencie rezerwacji i w czasie pobytu. Skutkowałoby to zastosowaniem stawki VAT właściwej dla usług związanych z zakwaterowaniem zarówno w odniesieniu do otrzymanej zaliczki, jak i z tytułu płatności za wykonaną usługę. Zdaniem wnioskodawcy, w tym przypadku świadczenia na rzecz konsumenta są tak ściśle związane, że tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość i w konsekwencji stanowią one jedno świadczenie do celów VAT. Oferowane dodatkowe świadczenia powinny więc być opodatkowane stawką właściwą dla usługi zakwaterowania zarówno w przypadku ich wyboru na etapie rezerwacji, jak i przy podjęciu decyzji o skorzystaniu z nich w trakcie pobytu w obiekcie hotelowym.

Organ nie zgodził się ze stanowiskiem spółki i uznał, że nie są spełnione kryteria pozwalające na to, aby świadczoną przez wnioskodawcę usługę wynajmu obiektów oraz świadczenia wybrane przez klienta uznać za jedno złożone świadczenie. Klienci w pierwszej kolejności zainteresowani są wynajmem obiektu hotelowego, a za dodatkowe świadczenia pobierana jest odrębna opłata, niezależna od wynagrodzenia za najem obiektu.

Na przedmiotową interpretację spółka wniosła skargę do WSA w Poznaniu, a sąd przyznał jej rację. Zdaniem WSA dodatkowe świadczenia oferowane przez spółkę służą wykonywaniu usługi zakwaterowania. Nikt z zewnątrz hotelu nie może korzystać z tych usług, a ich oferowanie stanowi standard usługi hotelowej czy usługi zakwaterowania. Usługi te tworzą zatem jedną całość ze świadczeniem głównym, którym jest usługa zakwaterowania.

—Agata Mawer, współpracowniczka zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte

Komentarz eksperta

Sylwia Adamczyk- Kaczmara, menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Z uwagi na brak definicji świadczeń kompleksowych zarówno w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach unijnych, kwestia czy dane świadczenie jest świadczeniem kompleksowym budzi liczne wątpliwości i często była przedmiotem sporów z organami.

W swoich orzeczeniach TSUE wielokrotnie podkreślał, że dla celów VAT co do zasady każde świadczenie powinno być uznawane za odrębne i niezależne. Niemniej Trybunał wskazywał, że gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Usługi nie powinny więc być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy będą tworzyć jedną usługę kompleksową, obejmującą świadczenie głównei jedno lub kilka świadczeń dodatkowych, które nie są dla nabywcy celem samym w sobie, lecz służą jak najlepszemu skorzystaniu ze świadczenia głównego. Jeśli jednak w skład świadczonej usługi będą wchodzić czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, lecz mogą mieć charakter samoistny, to nie ma podstaw do traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

W komentowanym wyroku WSA w Poznaniu słusznie uznał, że wskazane przez spółkę świadczenia dodatkowe, tj. udostępnienie kompletu ręczników, umożliwienie pobytu zwierząt w ośrodku, sprzątanie domków i apartamentów, udostępnienie łóżeczka dziecięcego i pralni, są świadczeniami służącymi wykonaniu usługi zakwaterowania i wpisują się w standard usług hotelowych. Uzasadniając swoje rozstrzygniecie sąd powołał się m.in. na wyrok NSA z 6 maja 2015 r. (I FSK 2105/13), w którym czytamy, że „za usługę towarzyszącą noclegowi w rozumieniu grupowania PKWiU 55.10.10. należy uznać jedynie świadczenia, które wpisują się w sens wykupienia noclegu w hotelu. Pojęcie »towarzyszące« oznacza więc, w powyższym kontekście, pewną spodziewaną konsekwencję, oczekiwany, naturalny skutek nabycia usługi noclegowej".

W ocenie WSA w Poznaniu trudno uznać za odrębne świadczenia od usługi hotelowej takie czynności jak wyłożenie ręczników, udostępnienie łóżeczka dziecięcego dla rodzin z dziećmi, czy też zgodę na pobyt zwierząt w ośrodku. Bez wątpienia są to bowiem świadczenia pomocnicze względem świadczenia głównego (czynności zakwaterowania) i tworzą jedną całość. Wskazane przez spółkę świadczenia dodatkowe bez usługi zakwaterowania nie mają żadnego sensu ekonomicznego. Nie stanowią one dla klienta celu samego w sobie, lecz służą lepszemu korzystaniu z usługi hotelowej i mieszczą się w zwyczajowym standardzie wykonania tej usługi. WSA w Poznaniu wskazał, że nie ma przy tym znaczenia, iż usługi te są wyodrębnione w cenniku. Trudno bowiem zgodzić się z twierdzeniem organu, że wymienione świadczenia dodatkowe mogą występować samodzielnie i być wykonane przez inne podmioty.

Analizowany wyrok zasługuje na aprobatę, gdyż nie ulega wątpliwości, że ww. świadczenia dodatkowe nie miałyby racji bytu bez świadczenia głównego, tj. usługi zakwaterowania. W konsekwencji powinny być one opodatkowane na tych samych zasadach co świadczenie główne.