Jaki VAT od częściowo wynajmowanego budynku

Podatnik prowadzący wyłącznie działalność opodatkowaną w 2005 r. wybudował budynek biurowy. Większość tego budynku (90 proc. jego powierzchni) wynajął, a pozostałą część wykorzystuje na potrzeby własnej działalności. Przy budowie budynku podatnik odliczał VAT. Podatek odliczał również od poniesionych w latach 2007-2016 nakładów na ulepszenia, przy czym wartość pojedynczych ulepszeń nie przekraczała 30 proc. wartości początkowej budynku. Czy sprzedaż budynku będzie zwolniona od VAT czy opodatkowana? Czy – jeżeli sprzedaż będzie zwolniona od VAT – konieczna będzie korekta odliczonego podatku? Czy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku VAT? – pyta czytelnik.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Brzmienie tego przepisu powoduje, że z punktu widzenia VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości zabudowanych nie dochodzi do podlegających odrębnemu opodatkowaniu dostaw gruntów, lecz grunty podlegają opodatkowaniu w ramach dostaw budynków lub budowli.

Dostawy budynków są, co do zasady, opodatkowane VAT według stawki 8 proc. lub 23 proc. Istnieją jednak zwolnienia od podatku obejmujące, między innymi, dostawy budynków. Zwolnienia te są określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT.

Definicja...

Pierwsze z tych zwolnień obejmuje dostawy budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, albo pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż dwa lata. Jak jednocześnie stanowi art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 proc. wartości początkowej.

... budzi wątpliwości

Przytoczona treść definicji pierwszego zasiedlenia budzi wiele wątpliwości, przy czym największa z nich dotyczy tego, czy formułując definicję pierwszego zasiedlenia polski ustawodawca nie przekroczył swoich uprawnień. Stanowisko, że taka sytuacja miała miejsce, zajął przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 maja 2014 r. (I FSK 382/14). W związku z tym jeden ze składów Naczelnego Sądu Administracyjnego zdecydował się skierować w tej sprawie pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zob. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 lutego 2016 r., I FSK 1573/14), który najprawdopodobniej w najbliższych miesiącach wyda w tej kwestii wyrok (przed Trybunałem sprawa otrzymała sygnaturę C-308/16).

Która wartość

Inna wątpliwość dotyczy tego z jaką wartością początkową należy porównywać wysokość wydatków ponoszonych na ulepszenie. Według mnie jest to wartość początkowa budynku, budowli lub ich części sprzed dokonania danego ulepszenia, jednak można się również spotkać ze stanowiskiem, że wysokość tych wydatków zawsze należy porównywać z pierwotną wartością początkową budynku, budowli lub ich części. Stanowisko takie zajął, przykładowo, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 13 października 2015 r. (III SA/Wa 743/15), w którym czytamy, że „wartość ulepszeń, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, do którego odsyła art. 2 ust. 14 lit. b ustawy o VAT, należy odnieść do wartości początkowej z dnia przejęcia środka trwałego do używania, czyli do tzw. wartości historycznej. Wykładnia przepisu art. 2 ust. 14 ustawy o VAT zaprezentowana przez Skarżącą, zgodnie z którą poniesione przez podatnika wydatki na ulepszenie obiektu należy odnosić do ich wartości początkowej uwzględniającej poniesione wydatki na ulepszenie nieruchomości jest nieprawidłowa".

Dwa rozwiązania

Mając to na uwadze zakładam, że wartość pojedynczych ulepszeń nie przekraczała w przedstawionej sytuacji 30 proc. pierwotnej wartości początkowej budynku. Przyjęcie takiego założenia oznaczałoby, że dostawa przedmiotowego budynku:

1) będzie w całości zwolniona od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT – jeżeli przyjąć stanowisko o niezgodności art. 2 pkt 14 ustawy o VAT z przepisami unijnymi,

2) będzie zwolniona od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w 90 proc. (tj. w części odpowiadającej wynajętej powierzchni), natomiast w pozostałej części opodatkowana VAT według stawki 23 proc. – jeżeli przyjąć stanowisko przeciwne.

Korekty można uniknąć

W obu przypadkach objęcie, odpowiednio, zwolnieniem lub częściowym zwolnieniem będzie oznaczać konieczność korekty VAT odliczonego od nakładów na ulepszenia, dla których nie upłynął jeszcze dziesięcioletni okres korekty. Konieczności tej korekty można jednak w obu przypadkach uniknąć rezygnując – w porozumieniu z nabywcą – ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Jak bowiem stanowi art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1) są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2) złożą, przed dniem dostawy tych obiektów, właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części; oświadczenie to – zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy o VAT – musi również zawierać imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy, planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części oraz adres budynku, budowli lub ich części). ?

Autor jest doradcą podatkowym