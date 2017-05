Potwierdziły się obawy przedsiębiorców: od 1 stycznia trudniej zarejestrować nową firmę na potrzeby VAT. To konsekwencja przepisów, które mają ułatwić walkę z wyłudzającymi podatek. A dostaje się wszystkim.

– Urzędnicy jeszcze przed rejestracją sprawdzają siedzibę firmy, wypytują, czym będzie się zajmować, ile osób chce zatrudniać, w co inwestować. Znacznie wydłuża to całą procedurę – mówi adwokat Piotr Świniarski. Opisuje przypadek prawniczki, która jako siedzibę działalności wskazała swoje mieszkanie. Urzędnicy złożyli jej wizytę, żeby sprawdzić, co tam faktycznie jest. Inny prawnik opowiada o kancelarii doradztwa podatkowego, której właściciele po kilku latach postanowili otworzyć drugą kancelarię zajmującą się sprawami prawnymi. Złożyli wniosek o rejestrację na potrzeby VAT w styczniu, a w marcu dostali informację, że sprawę przedłużono do końca kwietnia.

– W poprzednich latach rejestracja trwała kilka dni, teraz trzeba na nią czekać przynajmniej miesiąc – mówi Piotr Świniarski.

Wynika tak również z odpowiedzi Ministerstwa Finansów. – Organ jest zobowiązany załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. W związku z zakresem czynności nie można jednak określić średniego czasu na rejestrację VAT – mówi Renata Domasiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Poboru Podatków w resorcie finansów. Dodaje, że każde zgłoszenie rejestracyjne podlega weryfikacji. Sprawdzane są też siedziba i miejsce prowadzenia działalności.

– Firmy działające w wirtualnych biurach, z siedzibą pod wspólnym dla wielu przedsiębiorstw adresem, mają duże trudności. Albo tzw. hurtownie spółek: podmioty zakładające nowe firmy, aby je potem sprzedać – twierdzi Świniarski.

O tym, jakie problemy mogą sprawić przedsiębiorcom nowe przepisy, pisaliśmy, gdy tylko Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o VAT. Przedstawiciele organizacji przedsiębiorców wróżyli, że rejestracja nowej firmy znacznie się wydłuży.

– Te obawy się sprawdzają – mówi Agnieszka Durlik, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej. – Rozumiem, że skarbówka nie chce przepuścić przez rejestracyjne sito nieuczciwych, ale dodatkowa weryfikacja już na starcie jest utrudnieniem dla wszystkich nowych firm. Często na rynku trzeba się pojawić szybko. Wydłużenie rejestracji może zablokować niektóre inwestycje – dodaje.