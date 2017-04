Jak rozliczyć dostawy towarów w komis do sklepu w Berlinie

- Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na projektowaniu, produkcji i sprzedaży odzieży. W ramach umowy komisu wysyła towary do sklepu w Berlinie. Zarówno podatnik, jak i nabywca są zarejestrowani jako podatnicy VAT UE. Jak rozliczać VAT z tytułu tych transakcji? Czy dopuszczalne jest wystawianie faktur tylko na towary, które w danym miesiącu zostały sprzedane przez niemiecki sklep? – pyta czytelnik.

Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu VAT jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (zob. art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT). Do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów dochodzi w szczególności na skutek dokonywanego w wykonaniu dostaw towarów wywozu towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (zob. art. 13 ust. 1 ustawy o VAT).

Przez dostawę towarów w rozumieniu przepisów o VAT rozumie się, między innymi, wydanie towarów na podstawie umowy komisu pomiędzy komitentem a komisantem (zob. art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT). W takich przypadkach – jeżeli spełnione są pozostałe warunki wystąpienia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – dochodzi również do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Jak czytamy w interpretacji Izby Skarbo- wej w Łodzi z 14 maja 2012 r. (IPTPP2/ 443-190/12-2/IR): „pomimo braku przejścia prawa własności do towarów w rozumieniu cywilistycznym, w momencie ich przemieszczenia – wywozu z Polski do Hiszpanii, wnioskodawca będzie dokonywał wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług na rzecz hiszpańskiego kontrahenta. Wydanie towarów na rzecz komisanta będzie jednoznaczne z przekazaniem mu w sensie ekonomicznym prawa do dysponowania tymi towarami jak właściciel. Powyższe związane jest z faktem zrównania dla celów podatku VAT wydania towarów komisantowi przez komitenta z faktyczną dostawą towarów (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy)".

Przysługuje preferencja

Taka właśnie sytuacja ma miejsce w przedstawionej sytuacji, a więc w związku z dostarczaniem przedmiotowych towarów do niemieckiego sklepu dochodzi do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, które na zasadach ogólnych (określonych w art. 42 ustawy o VAT) mogą korzystać z opodatkowania stawką zero proc. Nie wyłącza tego ani fakt, że towary są dostarczane do niemieckiego sklepu na podstawie umowy komisu, ani wskazany sposób rozliczeń między firmami.

A zatem w świetle przepisów o VAT analizowane transakcje powinny być przez polskiego podatnika dokumentowane fakturami ze stawką zero proc. (zakładając, że spełnione są warunki zastosowania tej stawki określone w art. 42 ustawy o VAT). Nie ma przy tym przeszkód, aby faktury takie były wystawiane raz w miesiącu (tj. aby każda z nich dokumentowała wszystkie dostawy zrealizowane w danym miesiącu).

Nie jest natomiast prawidłowe – przynajmniej z punktu widzenia polskich przepisów –dokumentowanie takimi fakturami wyłącznie dostaw towarów, które zostały sprzedane przez firmę niemiecką w danym miesiącu. Jak bowiem zostało wskazane, dostawą towarów w rozumieniu VAT jest wydanie towarów na podstawie umowy komisu pomiędzy komitentem a komisantem. W konsekwencji, faktury, o których mowa, powinny dokumentować wszystkie wydania towarów w danym miesiącu. Odpowiednie zastosowanie ma w omawianej sytuacji interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 stycznia 2016 r. (ILPP4/4512-1-359/15-2/KM), w której czytamy, że „w momencie wydania określonej partii towarów komisantowi (ich dostawy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy) zrealizowana została transakcja wewnątrzwspólnotowej dostawy tych towarów, którą wnioskodawczyni winna udokumentować wystawiając fakturę. W tym momencie na komisanta przeszło prawo do rozporządzania tą partią towarów jak właściciel, w rozumieniu ustawy. Błędnie postąpi więc wnioskodawczyni wystawiając fakturę na dostawę tylko tych towarów, które komisant sprzedał w danym miesiącu na rzecz osób trzecich. Ponieważ powinna ona wystawić fakturę dokumentującą dokonanie dostawy całej partii towarów na rzecz komisanta, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym tej dostawy dokonała".

Szczególny przepis nie ma zastosowania

W przypadku transakcji krajowych obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów, do których dochodzi na skutek wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu, powstaje w sposób szczególny, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty (zob. art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o VAT). Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy dostawy takie są wewnątrz- wspólnotowymi dostawami towarów. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, np. Izba Skarbowa w Poznaniu w cytowanej już powyżej interpretacji z 26 stycznia 2016 r. W piśmie tym czytamy, że „obowiązek podatkowy związany z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów dokonaną na podstawie umowy komisu winien powstać u wnioskodawczyni zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy, tj. z chwilą prawidłowego wystawienia faktury dokumentującej dostawę określonej partii towarów na rzecz komisanta francuskiego. Dopiero w sytuacji braku wystawienia takiej faktury, obowiązek podatkowy powstałby 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy".

Alternatywny scenariusz

Na zakończenie warto wspomnieć o skutkach alternatywnego scenariusza, w którym przedmiotowe towary nie byłyby dostarczane na podstawie umowy komisu, lecz sprzedawane podatnikowi prowadzącemu niemiecki sklep w momencie, gdy on również dokonuje ich sprzedaży. W takim przypadku u polskiego podatnika dochodziłoby do:

1) wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów w Polsce (na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o VAT),

2) wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów w Niemczech (na podstawie niemieckiego odpowiednika art. 11 ust. 1 ustawy o VAT),

3) „krajowych" dostaw towarów podlegających opodatkowaniu VAT w Niemczech.

W przypadku tego scenariusza polski podatnik najprawdopodobniej byłby zobowiązany do rejestracji VAT w Niemczech oraz do rozliczania niemieckiego VAT (przynajmniej od wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów w Niemczech).

Autor jest doradcą podatkowym