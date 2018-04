Dostawy ciągłe towarów a VAT: organy uznają uproszczenie rozliczeń za niezgodne z przepisami

Zdaniem fiskusa, obowišzek podatkowy dla stałych dostaw towarów w umownie ustalonych z kontrahentem okresach rozliczeniowych powstaje dla każdej odrębnej transakcji. Inne stanowisko prezentujš zasadniczo sšdy administracyjne.

Zagadnienie dostaw cišgłych towarów oraz zwišzanych z nimi obowišzków wynikajšcych z przepisów ustawy o VAT zostało poruszone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lutego 2018 r. (0112-KDIL1-3.4012.609.2017.3.PR).

Poniżej dalsza częœć artykułu

We wniosku o wydanie interpretacji podatnik, będšcy spółkš dostarczajšcš okreœlone prefabrykaty dla branży motoryzacyjnej wskazał, że w ramach prowadzonej działalnoœci gospodarczej dostarcza towary stałym kontrahentom, dokonujšcym zamówień kilka razy w miesišcu. Dotšd spółka rozliczała każdš z dostaw indywidualnie, co wišzało się z wystawianiem odrębnej faktury dla każdej dostawy oraz – w przypadkach rozliczeń z w walucie obcej – każdorazowym przeliczeniu podstawy opodatkowania na złote zgodnie z obowišzujšcymi zasadami, a więc z zastosowaniem œredniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzajšcy dzień dostawy towarów. Dla uproszczenia systemu rozliczeń jeden z kontrahentów spółki zwrócił się z proœbš o zmianę dotychczasowej umowy i ustalenie okresów rozliczeniowych, po upływie których byłaby wystawiana tylko jedna faktura za wszystkie dostawy zrealizowane w danym okresie. Spółka zwróciła się z pytaniem, czy zaproponowane rozwišzanie byłoby prawidłowe.

Nie ma definicji, pozostaje interpretacja

Zdaniem organu, takie uproszczenie rozliczeń między kontrahentami jest sprzeczne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z zasadš ogólnš wyrażonš w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowišzek podatkowy powstaje z chwilš dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Niemniej w ust. 3 tego przepisu przewidziano odstępstwo od powyższej reguły, zgodnie z którym w przypadku œwiadczenia tzw. usług cišgłych uznaje się je za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszš się ustalone między stronami płatnoœci lub rozliczenia. Według art. 19a ust. 4 ustawy o VAT, wyjštek ten ma zastosowanie również dla dostaw towarów. W uzasadnieniu swojego stanowiska organ interpretacyjny zaznaczył jednak, że przepisy ustawy o VAT nie zawierajš definicji legalnej pojęcia „sprzedaż o charakterze cišgłym" oraz odwołał się do znaczenia przymiotnika „cišgły" jako „stały, stale powtarzajšcy się, cišgnšcy się nieprzerwanie w przestrzeni, niemajšcy luk, odstępów". Powołał się przy tym m.in. na wyrok NSA z 17 kwietnia 2012 r. (I FSK 935/11), w którym sšd odniósł się do sprzedaży cišgłej jako œwiadczeń obejmujšcych pewne stałe zachowania w czasie trwania stosunku obligacyjnego, zaspokajajšcych interes odbiorcy poprzez ich trwały charakter oraz cechujšcych się niemożliwoœciš wyodrębnienia powtarzajšcych się czynnoœci podatnika.

Wyodrębnienie dostaw nie jest problemem

Organ uznał tym samym, że zasada szczególna opisana w art. 19a ust. 4 ustawy o VAT nie znajdzie zastosowania, ponieważ dokonywane przez spółkę dostawy mogš być wyodrębnione zarówno co do daty, jak i iloœci dostarczonego towaru. Tym samym spółka powinna wystawić fakturę do każdej odrębnej dostawy towaru, zgodnie z zasadami ogólnymi. ?

Komentarz autora

Dominik Szymański, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Zagadnienie dostaw cišgłych w œwietle ustawy o VAT, z pozoru nieskomplikowane, było przedmiotem licznych interpretacji organów podatkowych oraz sšdów administracyjnych. W komentowanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej dokonał niewłaœciwej wykładni, opierajšc swoje stanowisko wyłšcznie na wykładni językowej wyrażenia „sprzedaż o charakterze cišgłym". Nie uwzględnił przy tym aktualnego stanowiska sšdów administracyjnych.

Przykładowo, w wyroku z 11 kwietnia 2017 r. (I FSK 1104/15), NSA odniósł się do omawianej materii w sposób kompleksowy. Przeprowadził również analizę celowoœciowš oraz systemowš ww. regulacji, uznajšc wykładnię językowš za niewystarczajšcš. Zgodnie bowiem z treœciš art. 64 ust. 2 dyrektywy VAT, realizowanie dostaw w sposób cišgły może również polegać na ich powtarzalnym wykonywaniu. Prawodawca unijny przewidział zatem również możliwoœć rozliczenia wielokrotnie realizowanych dostaw towarów z upływem ustalonego przez strony okresu. Stanowisko to zostało potwierdzone przez NSA również w wyroku z 2 lutego 2018 r. (I FSK 1906/15), w którym sšd uznał, iż prounijna wykładnia przepisów polskiej ustawy obejmuje powtarzajšce się dostawy odrębne. W przypadku uznania za dostawę cišgłš tylko dostawy „nieustajšcej" mogłoby się okazać, że art. 19a ust. 3 oraz zwišzany z nim ust. 4 ustawy o VAT sš w swojej istocie przepisami martwymi. Jednoczeœnie NSA potwierdził, że za dostawy o charakterze cišgłym należy uznać cišg kolejnych, odrębnych dostaw dokonywanych w ustalonym okresie, wynikajšcych z zawartych pomiędzy stronami umów, w których dostawca zobowišzuje się wobec nabywcy do dostarczania na jego rzecz œciœle okreœlonych towarów, według ustalonego harmonogramu.

Prezentowane obecnie stanowisko sšdów administracyjnych w zakresie odpowiedniego traktowania dostaw cišgłych towarów rozliczanych w ustalonych między stronami okresach rozliczeniowych należy ocenić pozytywnie, a jego przyjęcie przez organy podatkowe uproœciłoby polskim podatnikom rozliczenia VAT dla tego typu transakcji. ?