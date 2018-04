VAT: wynajem hotelu i dodatkowa oferta to jedno świadczenie

Udostępnienie kompletu ręczników, opłata za pobyt zwierzšt, sprzštanie, zapewnienie łóżeczka dziecięcego czy pralni służš wykonaniu usługi zakwaterowania.

Spółka złożyła wniosek o wykładnię ustawy o VAT w zakresie stawki tego podatku. Wskazała, że posiada obiekty turystyczne i prowadzi działalnoœć w zakresie wynajmu domków wypoczynkowych oraz apartamentów na pobyt dłuższy niż dwa dni (PKWiU 55 „Usługi zwišzane z zakwaterowaniem"). Profil obiektów hotelowych jest taki, że oprócz umożliwienia goœciom korzystania z wynajętych domków czy apartamentów oraz obiektów wspólnych, oferowana jest też cała gama innych œwiadczeń. Należš do nich m.in. sprzštanie, możliwoœć korzystania z kompletu ręczników, łóżeczka dziecięcego, pralni oraz możliwoœć pobytu wraz ze zwierzętami. Cennik na wszystkie te usługi jest umieszczony na stronie internetowej, przy czym œwiadczeń uzupełniajšcych zamawiajšcy nie może zrealizować poprzez zamówienie ich u osób trzecich. Zamówienia goœci na usługi przyjmowane sš na podstawie formularza przez internet, telefonicznie bšdŸ osobiœcie. Klienci, którzy zdecydowali się na pobyt, mogš powiększyć ofertę standardowš o dodatkowe œwiadczenia już w momencie rezerwacji, jak i skorzystać z nich w trakcie trwania pobytu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Spółka zapytała czy usługa wynajmu obejmuje œwiadczenia wybrane przez klienta z chwilš rezerwacji i w trakcie pobytu, i czy może ona stosować stawkę VAT właœciwš dla usług zwišzanych z zakwaterowaniem w momencie powstania obowišzku podatkowego w odniesieniu do otrzymanej zaliczki oraz wykonanej usługi.

Fiskus odpowiedział, że opisanego przypadku nie można uznać za jedno œwiadczenie złożone. Klienci zamawiajšcy usługę wynajmu obiektu hotelowego sš zainteresowani w pierwszej kolejnoœci nabyciem zakwaterowania. Œwiadczenia dodatkowe majš charakter uzupełniajšcy. Goœcie ponoszš za nie dodatkowš opłatę, odrębnš od wynagrodzenia za wynajem hotelu. Dlatego nie ma podstaw do zastosowania dla sprzedaży usług dodatkowych takiej stawki, jak dla usługi wynajmu hotelu, tj. 8 proc. W momencie powstania obowišzku podatkowego z tytułu otrzymanej zaliczki, jak również wykonania usługi, spółka ma obowišzek stosować stawkę właœciwš dla każdej œwiadczonej usługi dodatkowej, odrębnie od œwiadczonej usługi wynajmu hotelu.

Z takš interpretacjš nie zgodził się jednak WSA w Poznaniu. Uwzględniajšc skargę spółki sšd zauważył, że œwiadczenie kompleksowe nie zostało zdefiniowane w ustawie o VAT. Każdš czynnoœć opodatkowanš należy rozpatrywać jako odrębne œwiadczenie podlegajšce opodatkowaniu. Taki wniosek wypływa również z orzecznictwa unijnego. Jednak w pewnych okolicznoœciach formalnie odrębne œwiadczenia, które mogš być wykonywane oddzielnie i mogš oddzielnie prowadzić do opodatkowania lub zwolnienia, należy uważać za jednš transakcję, jeżeli nie sš one od siebie niezależne. Jedna transakcja występuje w szczególnoœci wtedy, gdy dwa lub więcej elementów albo dwie lub więcej czynnoœci sš ze sobš tak œciœle zwišzane, że tworzš obiektywnie tylko jedno niepodzielne œwiadczenie ekonomiczne, a jego rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. Jest tak również w sytuacji, gdy jedno lub więcej œwiadczeń stanowi œwiadczenie główne, natomiast inne to œwiadczenia pomocnicze, dzielšce los podatkowy œwiadczenia głównego.

W ocenie WSA udostępnienie kompletu ręczników, opłata za pobyt zwierzšt w oœrodku, sprzštanie domków i apartamentów, udostępnienie łóżeczka dziecięcego i pralni sš œwiadczeniami służšcymi wykonaniu usługi zakwaterowania i wpisujš się w standard usług hotelowych. Trudno uznać je za œwiadczenia odrębne od usługi hotelowej. WSA nie miał wštpliwoœci, że sš to œwiadczenia pomocnicze względem œwiadczenia głównego (czynnoœci zakwaterowania) i tworzš jednš całoœć. Te œwiadczenia bez usługi zakwaterowania nie majš żadnego sensu gospodarczego. Dodatkowe œwiadczenia wymienione we wniosku nie stanowiš dla klienta celu samego w sobie, lecz służš lepszemu korzystaniu z usługi hotelowej. Nie ma znaczenia, że w cenniku wyodrębnia się poszczególne œwiadczenia.

Wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Poznaniu z 8 marca 2018 r. (I SA/Po 27/18).

Komentarz eksperta

Krzysztof Modzelewski, doradca podatkowy, senior partner w kancelarii Modzelewski & Partners Tax & Accounting Services

Rozstrzyganie, czy usługi składajšce się z różnorakich œwiadczeń należy opodatkować razem czy osobno, budzi w praktyce liczne kontrowersje i powoduje spory z organami, ponieważ każdy przypadek wymaga odrębnej oceny.

Zgodnie z nadrzędnymi regułami VAT, każdš czynnoœć należy co do zasady opodatkować oddzielnie. Wyjštkowo, zależnie od stanu faktycznego, możliwe jest opodatkowanie kilku œwiadczeń jako jednej usługi kompleksowej. Usługa kompleksowa ma miejsce wtedy, gdy obok œwiadczenia głównego występuje co najmniej jedno œwiadczenie dodatkowe, które nie jest dla nabywcy celem samym w sobie, lecz służy jak najlepszemu skorzystaniu ze œwiadczenia głównego.

Œwiadczenia dodatkowe nie powinny być wobec tego opodatkowywane oddzielnie. Tracš bowiem własny byt podatkowy, dzielšc los œwiadczenia głównego w zakresie stawki, obowišzku podatkowego itp. Tak też jest w komentowanym przypadku. Trudno bowiem uznać za równorzędne z usługš zakwaterowania, a przez to podlegajšce odrębnemu opodatkowaniu, œwiadczenia sprzštania, korzystania z kompletu ręczników, łóżeczka dziecięcego czy pralni. Sš to, jak słusznie stwierdzono w konkluzji wyroku, œwiadczenia pomocnicze względem usługi zakwaterowania i tworzš razem z nim jednš całoœć. Ich cel jest zdeterminowany przez œwiadczenie główne. Bez œwiadczenia głównego nie miałyby racji bytu. Klient nie zdecydowałby się na nie, gdyby nie zakwaterowanie. Bezzasadne jest twierdzenie organu, że wymienione œwiadczenia nie pełniš pomocniczej roli wobec zakwaterowania, lecz stanowiš odrębne czynnoœci, podlegajšce opodatkowaniu na właœciwych dla nich zasadach. ?