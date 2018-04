NSA: zwolnienie z VAT dotyczy tylko medycyny pracy

Zwolnienie z podatku od towarów i usług dotyczy tylko medycyny pracy. Œwiadczenia lekarskie dla kandydatów na egzaminatorów, kierowców, sędziów, kuratorów czy detektywów nie korzystajš z preferencji.

Spór w sprawie dotyczył zwolnienia w VAT. We wniosku o interpretację podatnik wyjaœnił, że jego działalnoœć obejmuje m.in. usługi z zakresu ochrony zdrowia. Prowadzona przez niego placówka wykonuje różne badania lekarskie. Sš to przede wszystkim badania wstępne, okresowe i kontrolne m.in. operatorów suwnic, podnoœników i platform hydraulicznych, a także badania kierowców wykonujšcych transport drogowy, osób z zakresu zabezpieczenia technicznego, ubiegajšcych się o uprawnienia do kierowania pojazdami na kategorię A i B, kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy, na egzaminatorów a także kandydatów na sędziów, kuratorów czy detektywów.

Podatnik zapytał czy wskazane badania korzystajš ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT. Chciał się też upewnić, czy gdyby jednak zastosowanie miała stawka podstawowa 23 proc., to VAT należy doliczyć do kwoty opłaty i w ten sposób skonstruować cenę.

Fiskus potwierdził prawo do zwolnienia, ale tylko dla usług medycyny pracy, polegajšcych na wykonaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. W pozostałym zakresie odmówił preferencji. W jego ocenie skoro sš one opodatkowane 23 proc. stawkš VAT, to otrzymana od nabywcy opłata okreœlona w przepisach wykonawczych jako jedyne wynagrodzenie zawiera w sobie już kwotę podatku należnego.

Podatnik nie zgadzał się z takš wykładniš. Racji nie przyznał mu jednak ani Wojewódzki Sšd Administracyjny w Gdańsku, a ostatecznie także Naczelny Sšd Administracyjny.

Sšdy uznały, że sporne badania lekarskie m.in. dla kierowców, kandydatów na prawo jazdy, na instruktorów, na egzaminatorów, na sędziów i kuratorów czy detektywów nie korzystajš ze zwolnienia. W ocenie zarówno WSA, jak i NSA usługi te nie służš bowiem profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu ani poprawie zdrowia.

Po analizie orzecznictwa unijnego NSA wskazał, że to cel, w jakim podjęte zostały zabiegi i badania lekarskie, decydować będzie o zakresie zwolnienia podatkowego. Jeœli zatem z okolicznoœci, w których dany zabieg bšdŸ badanie lekarskie zostało podjęte, wynika, że miało ono inny cel niż ochrona (przywrócenie) zdrowia ludzkiego, zwolnienie nie ma zastosowania. Zatem tylko usługi podjęte w œciœle okreœlonym w przepisach celu sš zwolnione z VAT. W ocenie NSA to, że sporne badania lekarskie wykonywane sš na podstawie przepisów prawa, w szczególnym trybie i warunkach, nie może oznaczać dla nich automatycznego zwolnienia. Istotny jest bowiem cel usługi medycznej, a nie to, czy wykonywana jest na podstawie przepisów prawa, okreœlajšcych tryb i warunki jej wykonania. Przeprowadzane przez skarżšcego badania majš bezpoœrednio na celu wydanie orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania okreœlonych czynnoœci lub zawodu. Zdaniem NSA czym innym sš usługi w zakresie opieki medycznej œwiadczonej na rzecz pracowników (w ramach obowišzków służbowych), a czym innym te sporne. Przepisy dotyczšce pracowników dotyczš sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej. Dla spornych badań celem jest wykazanie predyspozycji do wykonywania okreœlonego zawodu lub czynnoœci. W zwišzku z tym efektem usługi œwiadczonej przez skarżšcego jest dostarczenie osobie trzeciej elementu koniecznego dla podjęcia decyzji pocišgajšcej za sobš prawne konsekwencje dla osoby badanej. Stšd usługi te nie mieszczš się w pojęciu œwiadczenia opieki zdrowotnej i nie podlegajš zwolnieniu z VAT.

NSA zgodził się też, że gdy kwota należna za wykonywane badania została okreœlona w przepisach regulujšcych zasady ich przeprowadzania, to kwota ta zawiera w sobie podatek. W zwišzku z tym kwotę należnego podatku należy policzyć metodš „w stu", a nie „od stu".

Wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 7 lutego 2018 r. Š?

Sygnatura akt: I FSK 866/16

Zdaniem autora

Mirosław Siwiński, radca prawny, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatków Kancelarii Prof. W. Modzelewskiego

Zakres zwolnień oznaczonych w art. 43 ust. 1 pkt 18–19 ustawy o VAT od dawna budzi wiele sporów. Nie ulega bowiem wštpliwoœci, że przepisy te sš niezgodne z regulacjami dyrektywy 112. Stšd rozbieżnoœć pomiędzy ugruntowanš liniš orzeczniczš Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej (np. C-106/05, C-307/01, C-262/08), a polskim orzecznictwem (np. I FSK 1350/12) dotyczšcym medycyny pracy.

To ostatnie wykształciło się właœnie na podstawie polskich przepisów o medycynie pracy, które działania majšce na celu profilaktykę zdrowotnš rozumiejš inaczej niż Trybunał Sprawiedliwoœci UE w swoich orzeczeniach. Jednak cele oznaczone w przepisach o medycynie pracy sš analogiczne do postawionych w zakresie obowišzkowych badań kierowców. Dlatego objęcie zwolnieniem badań z zakresu medycyny pracy i wykluczenie przy tym z preferencji badań kierowców nie ma podstaw. Ponadto, zarówno organy, jak i sšdy zapomniały, że te pierwsze nie mogš się powoływać na normy wspólnotowe mniej względne niż przepisy krajowe, a to na tych właœnie oparte sš wyroki Trybunału Sprawiedliwoœci UE powołane przez NSA w komentowanym wyroku. ?