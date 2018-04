Usuwanie azbestu jako usługa gminy na rzecz mieszkańców a podatek VAT

Podstawę opodatkowania usług œwiadczonych na rzecz mieszkańców nie będzie stanowiła wyłšcznie kwota wynagrodzenia przewidziana w umowie zawartej z mieszkańcami, pomniejszona o podatek należny, ale ta kwota powiększona o przypadajšcš na nieruchomoœć dotację – uznał organ skarbowy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 8 lutego 2018 r. (sygn. 0115-KDIT1-1.4012.18.2018.1.JP) wypowiedział się w kwestii opodatkowania VAT czynnoœci usuwania azbestu z nieruchomoœci, stawki podatku oraz podstawy opodatkowania tych usług, a także prawa do odliczenia kwot VAT naliczonego z tytułu poniesionych wydatków zwišzanych z tš usługš.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Wniosek w tej sprawie złożyła gmina, będšca zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, która planuje realizację zadań polegajšcych na usuwaniu a następnie unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych z budynków znajdujšcych się na jej terenie. Zadanie to obejmować będzie swoim zakresem rozbiórkę poszczególnych elementów budynków, uprzštnięcie terenu, a następnie zabezpieczenie i transport odpadów, które ostatecznie zostanš unieszkodliwione.

Gmina zaznaczyła, iż udział mieszkańców w danym przedsięwzięciu jest decyzjš dobrowolnš, która będzie sfinalizowana podpisaniem umowy. Wskazała też, że nabywać będzie przedmiotowe usługi od wyspecjalizowanej firmy z tytułu czego otrzymywać będzie od niej faktury z wykazanym na nich podatkiem VAT.

Następnie gmina obcišżać będzie mieszkańców częœciš poniesionych kosztów, przy czym jednostokowy koszt usunięcia odpadów, który ona poniesie, będzie wyższy od zwrotu kosztów uzyskanego od właœcicieli nieruchomoœci. Kwota, którš obcišżani będš mieszkańcy stanowić będzie 30 proc. wysokoœci poniesionych przez gminę kosztów. Natomiast 70 proc. kosztów omawianego przedsięwzięcia zostanie pokryte z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŒiGW).

Gmina wskazała, że w jej ocenie wyżej opisane usługi należy klasyfikować do grupowania 39.00.14.0 PKWiU („Usługi zwišzane z odkażaniem budynków"). I zadała pytanie dotyczšce stawki właœciwej dla œwiadczonych przez niš usług, podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych wydatków.

Zdaniem gminy, opisane we wniosku usługi będš stanowić odpłatne œwiadczenie usług i podlegać będš opodatkowaniu VAT przy zastosowaniu preferencyjnej stawki 8 proc. Powyższe wynika z zaklasyfikowania ich do grupowania 39.00.14.0 PKWiU („Usługi zwišzane z odkażaniem budynków"), które mieœci się w PKWiU 39.00.1 („Usługi zwišzane z odkażaniem i czyszczeniem"), które to znalazły się w pozycji 152 załšcznika nr 3 do ustawy o VAT jako podlegajšce opodatkowaniu przy zastosowaniu preferencyjnej stawki. Jednoczeœnie, w ocenie gminy przysługiwać jej będzie prawo do odliczenia VAT z tytułu nabytych usług dotyczšcych usuwania wyrobów azbestowych. Swoje zdanie uzasadniła tym, że nabywane usługi bezpoœrednio zwišzane będš z działalnoœciš opodatkowanš gminy, tj. usługami œwiadczonymi na rzecz mieszkańców (właœcicieli nieruchomoœci). W powyższym zakresie organ podatkowy uznał stanowisko gminy za prawidłowe.

Jednakże organ nie zgodził się z gminš w kwestii ustalenia podstawy opodatkowania przy dokonywanych przez niš œwiadczeniach. Gmina twierdziła, że podstawę opodatkowania stanowić będzie jedynie przewidziana w umowach kwota zwrotu kosztów należna jej od mieszkańców - pomniejszona o należny podatek VAT. Tym samym gmina uznała, że kwoty otrzymywane od mieszkańców stanowić będš kwoty „brutto", a sama usługa opodatkowana będzie metodš „w stu".

Dyrektor KIS zakwestionował stanowisko gminy w powyższym zakresie. Organ wskazał na treœć art. 29a ustawy o VAT, który stanowi, że podstawę opodatkowania stanowi wszystko co stanowi zapłatę, włšcznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze. W jego ocenie otrzymana przez gminę dotacja ma charakter cenotwórczy, który wynika z jej wpływu na cenę jakš będš zobowišzani zapłacić mieszkańcy gminy. W konsekwencji, będzie miała ona wpływ na podstawę opodatkowania w zakresie œwiadczenia udzielanego przez gminę. Reasumujšc, w ocenie dyrektora KIS, podstawę opodatkowania usług œwiadczonych na rzecz mieszkańców nie będzie stanowiła wyłšcznie kwota wynagrodzenia przewidziana w umowie zawartej z mieszkańcami, pomniejszona o podatek należny, ale ta kwota powiększona o przypadajšcš na nieruchomoœć dotację z WFOŒiGW.

Zdaniem eksperta

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

Stanowisko zaprezentowane przez organ podatkowy w omawianej interpretacji jest moim zdaniem kontrowersyjne w zakresie obowišzku opodatkowania dotacji. Można bowiem argumentować, że otrzymana dotacja dotyczy pokrycia kosztów projektu dotyczšcego usuwania azbestu z budynków mieszkalnych, a nie z usługami wykonywanymi na rzecz mieszkańców. Częœciowo z dotacji pokrywane sš również koszty ogólne projektu, np. koszty promocji. W konsekwencji, dotacja nie powinna podlegać opodatkowaniu VAT jako element wynagrodzenia. Co istotne, w kwestii opodatkowania dofinansowania na tego rodzaju czynnoœci wykonywane przez gminy wydawane sš rozbieżne interpretacje indywidualne. Niektóre gminy uzyskały pozytywne interpretacje, które pozwalajš opodatkować jedynie kwoty uzyskane od mieszkańców, przy jednoczesnym pełnym prawie do odliczenia podatku naliczonego. Skutkuje to nierównym traktowaniem tych gmin, które uzyskały odmienne interpretacje z punktu widzenia kosztów realizowanych inwestycji. Niewštpliwie takie sytuacje należy wyeliminować, np. poprzez wydanie przez resort finansów interpretacji ogólnej bšdŸ objaœnień podatkowych uregulowanych w ordynacji podatkowej. Wprawdzie jednostki samorzšdowe zostały pozbawione możliwoœci wystšpienia z wnioskiem o interpretację ogólnš (art. 14a par. 1b), jednak w takim przypadku minister właœciwy do spraw finansów ma możliwoœć wydania interpretacji ogólnej z urzędu. Obydwa te narzędzia leżš jedynie w gestii ministra. Gminom pozostaje kierowanie do resortu finansów nieformalnych pism, liczšc na zrozumienie ich problemu.