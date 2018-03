Minister nie może bagatelizować luk - komentuje Mateusz Rzemek Fotolia.com

Brak podstawy prawnej do stosowania podzielonej płatnoœci (z ang. split payment) do rozliczeń w konsorcjach to bardzo poważny zarzut w stosunku do nowego systemu uszczelniajšcego rozliczenia podatku VAT. Wydawałoby się, że racjonalny ustawodawca powinien znać rynek i przewidzieć wszystkie takie przypadki. Wszystko wskazuje jednak na to, że i w tym wypadku zadecydowała nadmierna szybkoœć prac nad nowymi przepisami, przez co nie starczyło najwyraŸniej czasu na porzšdne ich przygotowanie.

Wyjaœnienia Ministerstwa Finansów, że w zasadzie nic się nie stało, sš mało przekonujšce. Jak twierdzi resort, system split payment nie będzie przecież obowišzkowy. W praktyce nie będzie więc problemu z lukami w przepisach. A co jeœli kłopoty się jednak pojawiš? Przecież zamawiajšcy usługi mogš postawić wymóg rozliczenia się z wykonawcš w ramach podzielonej płatnoœci, bo nie chcš ryzykować coraz ostrzejszych kar za nadużycia w podatku VAT. Wszystko bierze się z rosnšcej nieufnoœci między przedsiębiorcami, od których resort finansów i skarbówka wymagajš coraz więcej. Majš oni nieustannie sprawdzać wszystkich swoich kontrahentów, czy aby nie sš oni mafiosami szukajšcymi naiwnych biznesmenów, by wykorzystać ich jako przykrywkę do swojego przestępczego procederu w wyłudzaniu VAT na ogromnš skalę. Poniżej dalsza częœć artykułu Pewnie sam rynek wymusi korzystanie z tego nowatorskiego systemu. Nie tylko zapewnia on przejrzystoœć w rozliczeniach, ale też chroni przed niespodziewanš porannš wizytš smutnych panów w kominiarkach z napisem „Służba Celno-Skarbowa" na plecach. A może jednak będzie to ustawowy obowišzek przedsiębiorców, skoro taka zapowiedŸ padła już z ust prominentnego urzędnika MF, który zapowiada zmiany już od przyszłego roku. Jak mówi stare polskie przysłowie, nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Zamiast bagatelizować sprawę, niech ministerstwo przyzna się do tego błędu i szybko, jeszcze przed lipcem, gdy nowe przepisy majš wejœć w życie, wprowadzi ich nowelizacje. Biznes nie lubi takich luk.

