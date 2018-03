Kiedy zbywca bitcoinów staje się podatnikiem VAT

Obrót kryptowalutš na polskich i zagranicznych giełdach na rzecz niezidentyfikowanych nabywców, przeprowadzany we własnym imieniu jest rodzajem spekulacji rynkowej. O tym, czy zbywca staje się z tego tytułu przedsiębiorcš, decyduje skala i natężenie działalnoœci prowadzonej w tym zakresie.

Tak orzekł Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 6 grudnia 2017 r. (III SA/Wa 180/17).

Wnioskodawca nabywał wirtualne œrodki płatnicze (bitcoiny) za dolary amerykańskie w roku 2011 i w roku 2013. Bitcoin nie spełnia wymagań krajowego lub zagranicznego œrodka płatniczego, ponieważ nie jest powszechnie akceptowany i wymienialny. Nie można go też uznać za pienišdz elektroniczny. Wirtualne œrodki płatnicze były zbywane przez wnioskodawcę w roku 2013 na giełdach w Polsce, Japonii i Wielkiej Brytanii na rzecz anonimowych nabywców. W zwišzku ze specyfikš ww. giełd nie można było ustalić kto jest nabywcš bitcoinów ani kto jest ich zbywcš. Wnioskodawca nie zgłosił przeprowadzanych transakcji organom podatkowym. W zwišzku z tym wnioskodawca zadał organowi podatkowemu pytanie, czy transakcje polegajšce na nabywaniu i zbywaniu bitcoinów podlegajš opodatkowaniu VAT. Skarżšcy uważał, że nie występował jako usługodawca, bo zbywał bitcoiny na rzecz niezidentyfikowanych nabywców i wystawienie komukolwiek faktury VAT byłoby niemożliwe. Wnioskodawca nie œwiadczył usług dla konkretnego podmiotu, który mógłby zostać wskazany jako usługobiorca.

DIS w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 8 wrzeœnia 2016 r. (IPPP2/443-243/14-7/16/S/BH) stwierdził, że działalnoœć wnioskodawcy podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatne œwiadczenie usług, ale jednoczeœnie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT jako usługa poœrednictwa dotyczšca walut używanych jako prawny œrodek płatniczy.

Wnioskodawca zaskarżył ww. interpretację do WSA w Warszawie, a sšd jš uchylił. Zdaniem sšdu, istotš sporu była kwestia statusu podatnika VAT. Transakcje skarżšcego zostały nieprawidłowo odczytane przez organ. W 2012 r. nie doszło do nabywania bitcoinów, więc nie można postawić tezy o cišgłoœci działalnoœci skarżšcego w tym zakresie, a samych transakcji było niecałe dwieœcie, a nie kilkadziesišt tysięcy, jak błędnie ustalił organ. Wnioskodawca przeprowadzał transakcje we własnym imieniu i w pewien sposób spekulował na rynku, co jest legalne, podobnie jak handel papierami wartoœciowymi. Sšd przyznał rację skarżšcemu, który twierdzi, że zarzšdzał własnym, prywatnym majštkiem. Skala i natężenie działalnoœci nie wskazuje na to, że wnioskodawca prowadził jš w charakterze przedsiębiorcy. Wnioskodawca nie powinien zatem uzyskać statusu podatnika VAT z powodu ww. transakcji wirtualnym œrodkiem płatniczym.

— Kinga Duszyk, współpracowniczka zespołu zarzšdzania wiedzš podatkowš firmy Deloitte

Komentarz eksperta

Marcjanna Bronowska, konsultantka w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Opodatkowanie handlu kryptowalutš bitcoin wywołuje liczne kontrowersje na gruncie prawnym. Wynika to w znacznej mierze z braku uregulowania statusu bitcoina w przepisach międzynarodowych i krajowych. W odniesieniu do przedmiotowego wyroku, należy wskazać na dwa oddzielne zagadnienia: problematykę zwišzanš z opodatkowaniem VAT transakcji nabywania i sprzedaży bitcoinów oraz kwestie zwišzane ze statusem podatnika VAT.

Poczštkowo organy skarbowe stały na stanowisku, że bitcoin nie może być uznany za prawny œrodek płatniczy. Zgodnie z art. 31 oraz 32 ustawy o Narodowym Banku Polskim, znakami pieniężnymi sš banknoty i monety opiewajšce na złote i grosze. Znaki pieniężne emitowane przez NBP sš prawnymi œrodkami płatniczymi Rzeczpospolitej Polskiej. Tym samym bitcoin nie może zostać uznany za œrodek płatniczy, a co za tym idzie nie podlega zwolnieniu z VAT. Wskazuje na to m.in. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 czerwca 2013 r. (IBPP2/443-258/13/ICz). Status itcoina został uregulowany dopiero w wyroku Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej z 22 listopada 2015 r. w sprawie C-264/14, w którym Trybunał orzekł, że jedynym przeznaczeniem bitcoina jest funkcja œrodka płatniczego. Œwiadczenie usług, które polegajš na wymianie walut tradycyjnych na bitcoiny za zapłatš kwoty odpowiadajšcej marży wynikajšcej z różnicy pomiędzy cenš po jakiej przedsiębiorca nabywa waluty a cenš po jakiej sprzedaje je klientom, sš transakcjami zwolnionymi z VAT. Co istotne, orzeczenie ma moc wišżšcš w państwach członkowskich Unii Europejskiej, co oznacza że obrót bitcoinami jest zwolniony z VAT na terenie UE.

To orzeczenie Trybunału Sprawiedliwoœci UE wywarło także wpływ na polskie organy podatkowe, czego wyrazem jest (jak w przypadku skarżšcego, który handlował walutš bitcoin na giełdach w Polsce, Japonii i Wielkiej Brytanii) uznawanie działalnoœci polegajšcej na poœrednictwie w obrocie bitcoinami za usługę zwolnionš z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

Istotš wyroku WSA w Warszawie nie jest jednak pochylenie się nad kwestiami dotyczšcymi uregulowania prawnego bitcoina. Istotš zagadnienia jest to, czy skarżšcego należy uznać za podatnika VAT. W tym miejscu należy wskazać na dwa zagadnienia. Po pierwsze, skarżšcy handlował bitcoinami w 2011 r. oraz 2013 r., z przerwš w 2012 r. Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 15 ust. 2 wskazuje, że działalnoœciš gospodarczš w rozumieniu tej ustawy jest działalnoœć wykonywana w sposób cišgły dla celów zarobkowych. Ponieważ przerwa w handlu bitcoinami trwała rok, nie można na gruncie ustawy o VAT mówić o tym, że działalnoœć miała charakter cišgły. Konieczne jest także wskazanie, że skarżšcy zarzšdzał swoim własnym, prywatnym majštkiem, przeprowadzajšc mniej niż dwieœcie transakcji. Skala działalnoœci nie spełnia zatem przesłanek, aby skarżšcy uzyskał status podatnika VAT.

Rosnšca liczba wydawanych interpretacji indywidualnych w zakresie handlu bitcoinami wskazuje na coraz bardziej palšcš kwestię wydania interpretacji ogólnej regulujšcej tę materię, jak również uregulowania prawnego statusu bitcoina, zwłaszcza na gruncie podatkowym. Zgodnie jednak z odpowiedziš Ministerstwa Finansów na zapytanie poselskie nr 4333 z 27 wrzeœnia 2017 r., ministerstwo obecnie nie planuje wydać interpretacji ogólnej w tej sprawie.