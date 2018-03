VAT: wywóz towarów do własnego magazynu poza UE to nie eksport

Miejscem dostawy wyrobów, a więc także ich opodatkowania VAT jest terytorium kraju, w którym znajdujš się one w momencie dostawy.

Polska spółka przemieszcza towary z terytorium Polski do własnego magazynu zlokalizowanego w państwie trzecim (USA). Towary sš następnie sprzedawane na rzecz amerykańskich nabywców. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaœnił w interpretacji indywidualnej z 19 lutego 2018 r. (0115-KDIT1-3.4012.849.2017.2. MD) czy tego rodzaju transakcja podlega w Polsce opodatkowaniu VAT jako eksport towarów.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Z wnioskiem o interpretację wystšpił polski podatnik VAT (spółka) niezarejestrowany w USA na potrzeby podatku o podobnym charakterze.

Okolicznoœci sprawy

Spółka sprzedaje produkowane przez siebie towary klientom z USA. W celu ograniczenia kosztów transportu spółka wynajęła w USA magazyn. Towary przemieszczane sš do zagranicznego magazynu na podstawie faktur pro forma. W Polsce dokonywana jest odprawa celna, w wyniku której podatnik uzyskuje dokument potwierdzajšcy wywóz towaru poza terytorium UE (IE-599). Po odprawie importowej w porcie docelowym w USA towary sš przewożone do magazynu. Koszty odpraw celnych oraz transportu do magazynu w całoœci obcišżajš polskš spółkę.

Klienci odbierajš towary w żšdanej iloœci bezpoœrednio z amerykańskiego magazynu na warunkach FCA. Przekazanie prawa własnoœci do towaru następuje zatem w chwili wydania towaru z magazynu przewoŸnikowi wyznaczonemu przez klienta. Następnie wnioskodawca wystawia fakturę dokumentujšcš dostawę wydanej iloœci towaru.

Stanowisko wnioskodawcy

Spółka argumentowała, że opisana transakcja jest eksportem towarów podlegajšcym opodatkowaniu VAT w Polsce. Uzasadniajšc swoje stanowisko, podatnik przytoczył definicję tej czynnoœci zawartš w ustawie o VAT. Wynika z niej, że dla uznania danej transakcji za eksport towarów, konieczne jest łšczne zaistnienie następujšcych przesłanek:

- musi dojœć do dostawy towarów (czyli do przeniesienia prawa do rozporzšdzania towarami jak właœciciel);

- w następstwie dostawy musi nastšpić wywóz towaru z kraju poza terytorium UE przez: dostawcę (lub na jego rzecz) albo przez nabywcę majšcego siedzibę poza terytorium kraju (lub na jego rzecz);

- wywóz towaru musi być potwierdzony przez urzšd celny.

W ocenie spółki wywóz towarów z Polski do zagranicznego magazynu wišże się z przeniesieniem na klientów prawa do rozporzšdzania towarami jak właœciciel. Tym samym, tego rodzaju czynnoœci powinny być uznawane za eksport towarów podlegajšcy VAT w kraju.

Rozstrzygnięcie

Organ interpretacyjny uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Wywóz towarów z terytorium Polski do USA nie wišże się bowiem z przeniesieniem na klienta prawa do rozporzšdzania nimi jak właœciciel. Zdaniem dyrektora KIS przeniesienie tego prawa następuje po imporcie dokonanym przez spółkę na terytorium USA – w chwili wydania towarów z magazynu. Zbycie towaru nie jest zatem wynikiem tzw. dostawy ruchomej (towarzyszšcej wywozowi). Sprzedaż następuje w ramach tzw. dostawy nieruchomej, w której toku towar nie jest ani wysyłany, ani transportowany.

W ocenie organu w tej sprawie należy zastosować art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem miejscem dostawy towarów (a więc miejscem opodatkowania VAT) jest miejsce, w którym znajdujš się one w momencie dostawy. W analizowanej sprawie jest to terytorium USA. O kwestiach zwišzanych z ewentualnym rozliczeniem VAT albo podatku o podobnym charakterze od takich transakcji decydujš więc przepisy amerykańskiego prawa podatkowego. Dyrektor KIS podkreœlił, że transakcje przeprowadzane przez spółkę nie podlegajš opodatkowaniu VAT na terytorium Polski, w tym w szczególnoœci jako eksport towarów.

Autor jest doradcš podatkowym w Sendero Tax & Legal

podstawa prawna: art. 2 pkt 8 i art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)