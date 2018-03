VAT: czy do prac antykorozyjnych stosuje się odwrotne obciążenie

Nabywca usług budowlanych wymienionych w poz. 2 - 48 załšcznika nr 14 do ustawy o VAT, œwiadczonych przez podwykonawcę, jest odpowiedzialny za rozliczenia VAT od tych robót.

- Jestem podwykonawcš i mam pytanie dotyczšce wykonania prac antykorozyjnych konstrukcji stalowych. Czy trzeba w tym przypadku zastosować odwrotne obcišżenie? – pyta czytelnik.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, podatnikami sš również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajšce osobowoœci prawnej oraz osoby fizyczne nabywajšce usługi wymienione w załšczniku nr 14 do ustawy o VAT, jeżeli łšcznie spełnione sš następujšce warunki:

a) usługodawcš jest podatnik VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT,

b) usługobiorcš jest podatnik VAT czynny.

W przypadku usług wymienionych w poz. 2 – 48 załšcznika nr 14 do ustawy o VAT, tj. enumeratywnie wymienionych robót budowlanych, przepis art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT stosuje się, jeżeli usługodawca œwiadczy te usługi jako podwykonawca (zob. art. 17 ust. 1h ustawy o VAT). W takiej sytuacji usługodawca nie rozlicza podatku należnego (zob. art. 17 ust. 2 ustawy o VAT).

Powołane regulacje wprowadzajš mechanizm polegajšcy na przeniesieniu obowišzku rozliczania podatku od towarów i usług na podatnika, na rzecz którego wykonana została œciœle okreœlona usługa (usługi). Oznacza to, że nabywca usług budowlanych wymienionych w poz. 2 – 48 załšcznika nr 14 do ustawy o VAT, œwiadczonych przez podwykonawcę, staje się odpowiedzialny za rozliczenia VAT od tych usług.

Jak wynika z przedstawionego sanu faktycznego czytelnik œwiadczy swojš usługę prac antykorozyjnych w charakterze podwykonawcy. Rozumiem, że w analizowanej sprawie spełnione sš warunki dotyczšce statusu podatnika VAT czynnego, tj. posiadajš go obie strony.

Jak zaklasyfikować

Istota sporu sprowadza się w takim razie do ustalenia, czy wykonywane przez podwykonawcę usługi sš objęte mechanizmem odwróconego obcišżania przewidzianym dla robót budowlanych, tj. czy sš wymienione w poz. 2 – 48 załšcznika nr 14 do ustawy o VAT.

Prace antykorozyjne konstrukcji stalowych klasyfikowane sš zazwyczaj do grupowania 43.34.10 Roboty malarskie PKWiU 208. W poz. 35 załšcznika nr 14 do ustawy o VAT wymienione sš roboty malarskie (43.34.10.0 PKWiU).

Jeżeli zatem wykonywane przez czytelnika prace antykorozyjne faktycznie mieszczš się w grupowaniu 43.34.10.0 PKWiU, to objęte sš mechanizmem odwrotnego obcišżenia. Muszš być przy tym spełnione warunki wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z ust. 1h ustawy o VAT.

Właœciwe byłoby jednak wystšpienie do urzędu statystycznego o wydanie opinii statystycznej klasyfikujšcej wykonane usługi (prace antykorozyjne konstrukcji stalowych) według PKWiU. Bez uzyskania tej opinii statystycznej nie można zajšć jednoznacznego stanowiska w analizowanej sprawie.

Wniosek do urzędu statystycznego

Jak wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczšcych standardów klasyfikacyjnych (DzUrz GUS nr 1, poz. 11), zasadš jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzonš działalnoœć, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, œrodki trwałe i obiekty budowlane według zasad okreœlonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporzšdzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpoœrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudnoœci w ustaleniu właœciwego grupowania: rodzaju prowadzonej działalnoœci, wyrobu lub usługi, towaru, œrodka trwałego lub obiektu budowlanego według:

- Polskiej Klasyfikacji Działalnoœci (PKD),

- Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),

- Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN),

- Klasyfikacji Œrodków Trwałych (KŒT),

- Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)

– zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 ŁódŸ, który udziela informacji w zakresie stosowania powołanych standardów klasyfikacyjnych.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 1h i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

Nadal stosuje się PKWiU z 2008 r.

Od 1 stycznia 2016 r. obowišzuje Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzona rozporzšdzeniem Rady Ministrów z 4 wrzeœnia 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (DzU z 2015 r., poz. 1676). Jednak stosownie do § 3 pkt 1 ww. rozporzšdzenia, do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług - do 31 grudnia 2017 r. stosuje się Polskš Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzonš rozporzšdzeniem Rady Ministrów z 29 paŸdziernika 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Również w PKWIU 2015 roboty malarskie klasyfikowane sš w grupowaniu 43.34.10.0.