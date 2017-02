Dziś mija termin przesłania JPK VAT

- Jeżeli ewidencje podatkowe VAT są aktualnie prowadzone przez daną gminę (mała wiejska gmina) techniką ręczną, a nie przy użyciu programów komputerowych, to czy taka gmina też musi od 1 stycznia 2017 r. przekazywać JPK? Czy taki obowiązek będzie mieć dopiero od stycznia 2018 roku, kiedy to zostaje wprowadzony powszechny obowiązek elektronicznego prowadzenia ewidencji podatkowych VAT (art. 109 ust. 8a ustawy o VAT)? – pyta czytelniczka.

Stosownie do art. 82 § 1b ordynacji podatkowej (dalej: o.p.), podatnicy (m.in. osoby prawne) prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi finansów informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT >patrz ramka. Muszą to robić w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 o.p. (tj. w formie tzw. JPK_VAT), na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Elektronicznie czy na papierze

Obowiązek przekazywania, bez wezwania organu podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi finansów informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w formie pliku JKP_VAT dotyczy podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Jeżeli zatem ewidencja VAT prowadzona jest „techniką ręczną", to podatnik (gmina) nie ma obowiązku comiesięcznego raportowania JPK_VAT.

Excel jest programem komputerowym

Ministerstwo Finansów wyraziło pogląd, że księgi podatkowe (w tym ewidencja, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT) prowadzona z wykorzystaniem komputerowych arkuszy kalkulacyjnych (np. program Microsoft Excel) są prowadzone przy użyciu programów komputerowych. Jeżeli zatem gmina (której status odpowiada małemu lub średniemu przedsiębiorcy) prowadziłaby tę ewidencję za pomocą tego arkusza kalkulacyjnego, to obowiązek comiesięcznego raportowania informacji z tej ewidencji w formie JPK_VAT powstałby już od rozliczenia za styczeń 2017 r.

Ulgowe traktowanie tylko do końca roku

Od 1 stycznia 2018 r. ewidencja, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, musi być prowadzona w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych (zob. art. 109 ust. 8a ustawy o VAT). Zatem po 1 stycznia 2018 r. także gmina, o której jest mowa w pytaniu, będzie musiała prowadzić ewidencję VAT przy użyciu programu komputerowego, a co za tym idzie będzie jej dotyczył obowiązek comiesięcznego raportowania JPK_VAT.

Okres przejściowy

Gminy prowadzące ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w formie elektronicznej powinny pamiętać, że zasadniczo informację JPK_VAT składa się za miesiące, które przypadają od 1 lipca 2016 r. Jednak do przekazywania tej informacji, stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw:

1) za miesiące, które przypadają od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., nie są obowiązani mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

2) za miesiące, które przypadają od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r., nie są obowiązani mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W świetle interpretacji ogólnej ministra finansów z 20 czerwca 2016 r. (PK4.8012.55. 2016) do podatników VAT obowiązanych do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, niemających statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (m.in. gmin), należy odpowiednio zastosować okresy przejściowe, jakie przewidziane są w art. 6 ust. 2 ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Rozumiem, że status gminy odpowiada statusowi małego lub średniego przedsiębiorcy. Jeżeli zatem gmina prowadziłaby aktualnie ewidencję VAT przy użyciu programów komputerowych, to byłaby zobowiązana do przesyłania JPK_VAT począwszy do ewidencji za styczeń 2017 r.

Uwaga! od 1 stycznia 2017 obowiązuje wersja JPK_VAT(2).

—Autor jest doradcą podatkowym z Warszawy

Podatnicy niekorzystający ze zwolnienia prowadzą ewidencję VAT

Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT lub przepisów wydanych na podstawie jej art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ww. ustawy, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.)