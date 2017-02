VAT: JPK dla małych i średnich firm

VAT: co można wyczytać z JPK

Około 134 tys. firm musi po raz pierwszy przesłać skarbówce informacje z ewidencji VAT w nowym, elektronicznym formacie – poinformowało nas Ministerstwo Finansów. Mają czas do 27 lutego.

– Do Jednolitego Pliku Kontrolnego warto zabrać się wcześniej, podczas jego tworzenia może się bowiem pojawić sporo problemów – mówi Marcin Madej, doradca podatkowy prowadzący portal opliku.pl. – Trzeba w nim umieścić szczegółowe dane o transakcji, np. adresy i numery NIP kontrahentów. Nie wszystkie firmy mają je w swoich ewidencjach. A bez podania wszystkich informacji JPK dalej nie pójdzie.

– Wątpliwości jest dużo, np. jak wykazywać sprzedaż rejestrowaną na kasie fiskalnej, do której są wystawiane faktury, czy też transakcje z kontrahentami zagranicznymi. Radzę nie czekać z ich wyjaśnianiem do ostatniej chwili, możemy bowiem nie zdążyć przesłać JPK w terminie – mówi Zdzisław Modzelewski, doradca podatkowy, partner praktyki podatkowej GWW. Przypomina, że już wtedy, gdy e-rejestr składały duże firmy, a było ich około 5 tys., pojawiły się problemy techniczne z jego przesłaniem. Teraz może być jeszcze trudniej.

Pomoże korekta

Potwierdza to Bogdan Zatorski z firmy informatycznej Sage. Radzi też wcześniej sprawdzić, czy mamy aktualny podpis elektroniczny. Bez niego nie wyślemy pliku.

Konsekwencje opóźnienia mogą być przykre.

– Skarbówka ma prawo wymierzyć karę porządkową do 2,8 tys. zł – mówi adwokat Piotr Świniarski. – Może też nałożyć grzywnę z kodeksu karnego skarbowego.

Co zrobić, jeśli już wiemy, że nie zdążymy w terminie?

– Prześlijmy fiskusowi to, co mamy, a potem, po uzupełnieniu danych, złóżmy korektę – podpowiada Zdzisław Modzelewski. – Dzięki temu unikniemy sankcji.

Mikro- zwolnieni

Inauguracja JPK z ewidencją VAT nastąpiła w zeszłym roku. Do 25 sierpnia musiały go pierwszy raz złożyć duże firmy. Począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r., JPK muszą też składać mali i średni przedsiębiorcy. Do końca 2017 r. zwolnieni z tego obowiązku są mikroprzedsiębiorcy.

Jak wynika z wyjaśnień resoru finansów, aby firma miała status mikro-, nie może przekroczyć maksymalnej wielkości średniorocznego zatrudnienia (dziesięciu pracowników) w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. I przynajmniej jeden ze wskaźników finansowych (tj. roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu) nie może przekroczyć 2 mln euro.

Dla tych, którzy muszą do 27 lutego przesłać VAT-owski e-rejestr, ministerstwo przygotowało aplikację JPK Klient 2.0. Jak zapewnia w odpowiedzi dla naszej redakcji, umożliwia ona przygotowanie i wysłanie pliku za pomocą arkusza kalkulacyjnego z wykorzystaniem przykładowego pliku w formacie csv. Aplikacja jest dostępna na stronie BIP ministerstwa.

Bogdan Zatorski podkreśla, że JPK musi być w pełni zgodny z ewidencją i deklaracją VAT.

– Jeszcze nie mieliśmy żadnych sygnałów od klientów, że skarbówka weryfikuje poprawność merytoryczną przesyłanych danych. Ale jestem pewien, że niedługo zacznie.

OPINIA

Monika Smaga - starsza specjalistka ds. podatków w firmie księgowo-audytorskiej KR Group

Do przesłania ewidencji VAT w formie JPK zostało już małym i średnim firmom mało czasu, natomiast wiele wciąż nie wie, czy ma w ogóle taki obowiązek. Decyduje bowiem o tym definicja mikroprzedsiębiorcy, a Ministerstwo Finansów wydało już kilka sprzecznych komunikatów w tej sprawie. Jedynym jednoznacznym stanowiskiem MF jest konieczność wzięcia pod uwagę lat 2015 i 2016 przy ustalaniu statusu przedsiębiorcy w 2017 r. (jako mikro-, małego lub średniego). Tak więc dopiero po obliczeniu rocznych obrotów firmy są w stanie określić, jakie mają obowiązki. Ministerstwo nie wyjaśniło natomiast, czy VAT-owski JPK muszą składać przedsiębiorcy, którzy dopiero założyli działalność. Wydaje się, że mogą zaczekać do następnego roku, nie wiadomo przecież, jakie będą mieli średnioroczne zatrudnienie i roczne obroty.