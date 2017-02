VAT: Fiskus może opóźnić zwrot podatku

Przepis o dodatkowej weryfikacji firm jest stosowany tylko wtedy, gdy są wątpliwości, czy zwrot podatku jest zasadny. Tak wynika z pisma ministra finansów będącego odpowiedzią na interpelację poselską nr 9037.

Zarzucono w niej, że urzędnicy opóźniają zwroty VAT, blokując firmowe pieniądze. Jest też coraz więcej kontroli i są coraz dłuższe.

Co na to minister finansów? Podkreślił, że wpływy z VAT stanowią podstawowe źródło dochodów budżetu państwa. Jednocześnie to podatek szczególnie narażony na nadużycia. W związku z tym urzędy muszą dokonywać dodatkowej weryfikacji zasadności jego zwrotu. Może to powodować wydłużenie terminu. Dzieje się tak jednak tylko w uzasadnionych sytuacjach. Urzędy skarbowe starają się dokonywać zwrotów na czas i nie są zainteresowane nieuzasadnionym przedłużaniem terminów. Ryzykują bowiem, że będą musiały oddać pieniądze razem z odsetkami. Tak wynika z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT. Przepis ten mówi, że naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin zwrotu różnicy podatku do czasu weryfikacji rozliczenia przedsiębiorcy dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub postępowania kontrolnego. Jeśli weryfikacja wykaże zasadność zwrotu, skarbówka oddaje pieniądze wraz z odsetkami (w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej przy odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożeniu na raty). Dlatego przepis o dodatkowej weryfikacji jest stosowany jedynie wtedy, kiedy są wątpliwości co do rzetelności rozliczeń podatnika i w ustawowym terminie nie można sprawdzić, czy zwrot jest zasadny.

Minister informuje, że w 2016 r. średni czas postępowania w sprawie zwrotu VAT wyniósł 37 dni, natomiast rok wcześniej 70 dni. Średni czas kontroli to odpowiednio 16 i 13 dni. Podaje też liczbę kontroli prowadzonych u małych i średnich przedsiębiorców. Od 1 stycznia do 30 listopada 2016 r. było ich 1210, a w analogicznym okresie w 2015 r. – 1261. Zdaniem ministra te dane nie wskazują ani na zwiększenie liczby kontroli, ani na blokowanie zwrotów VAT.