Nie chce VAT na oddzielne konto. Fiskus: może być podejrzany

Kontrahent, który nie chce zapłaty VAT na odrębne konto, według fiskusa może być podejrzany.

Podzielona płatnoœć VAT będzie obowišzywać od 1 lipca 2018 r. Ministerstwo Finansów już teraz przekonuje jednak przedsiębiorców, by za pół roku skorzystali z nowego mechanizmu. Dzięki temu uniknš kłopotów z odliczeniem VAT oraz solidarnej odpowiedzialnoœci za zobowišzania podatkowe kontrahenta. Jednoczeœnie resort podkreœla, że firmy powinny ostrożnie podchodzić do tych dostawców, którzy nie chcš otrzymać zapłaty w systemie split payment.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Decyduje nabywca

Stosowanie nowego mechanizmu będzie dobrowolne. To nabywca będzie o tym każdorazowo decydował. W takim przypadku zapłaci sprzedawcy osobno kwotę netto i VAT na odrębny rachunek. Zapłata zostanie automatycznie rozdzielona przez system bankowy na kwotę netto, którš system przekaże na rachunek rozliczeniowy, i kwotę VAT, która trafi na specjalny rachunek. Będzie to możliwe dzięki temu, że każdemu przedsiębiorcy bank otworzy automatycznie do rachunku rozliczeniowego rachunek VAT.

Według MF to rozwišzanie, które powinno wyeliminować z rynku oszustów, a jednoczeœnie zapewnić spokój firmom, które nieœwiadomie padnš ich ofiarš.

– Jednš z cech tego mechanizmu jest zabezpieczenie nabywcy przed negatywnymi konsekwencjami uwikłania go, nawet w sposób nieœwiadomy, w przestępczy proceder wyłudzeń VAT – zachęca wiceminister Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelację poselskš nr 18183.

Przypomina, że firma nabywajšca towary lub usługi może odliczyć VAT pod warunkiem, że dostawca rozliczy i wpłaci podatek do urzędu skarbowego. Jeœli jednak dostawca okaże się nieuczciwy, np. pobierze od nabywcy zapłatę, a następnie przywłaszczy sobie kwotę VAT i zniknie z rynku, to nabywca zostanie pozbawiony prawa do odliczenia podatku. Może też w takiej sytuacji solidarnie odpowiadać za zobowišzania nieuczciwego kontrahenta.

Split payment będzie jednak chronił uczciwe firmy przed takš sytuacjš, bo wyłšczy odpowiedzialnoœć solidarnš nabywcy.

– Zapłata w systemie podzielonej płatnoœci będzie dawała gwarancję domniemania należytej starannoœci przez nabywcę. Oznacza to, że nie będzie ponosił żadnego ryzyka nierozliczenia VAT przez dostawcę lub œwiadczšcego usługę – zapewnia wiceminister Gruza.

Ministerstwo liczy na to, że nowe rozwišzania nie tylko utrudniš dokonywanie przestępstw zwišzanych z oszustwami karuzelowymi czy znikajšcymi podatnikami, ale również zmniejszš skłonnoœć firm do ukrywania obrotów czy występowania o nienależny zwrot VAT.

– Należy się spodziewać, że nieuczciwi podatnicy będš za wszelkš cenš starali się unikać stosowania mechanizmu podzielonej płatnoœci przez nabywców. Istnieje możliwoœć, że będš wręcz starali się stosować zachęty, aby nie korzystali z tego mechanizmu, co dla nabywców powinno być sygnałem ostrzegawczym – pisze Gruza.

Problem z płynnoœciš

Według szacunków MF w pierwszym roku obowišzywania mechanizmu split payment będzie korzystało z niego 30 proc. przedsiębiorców. W 2019 r. i w kolejnych latach ma to być już 80 proc.

Doradca podatkowy Andrzej Sadowski zwraca uwagę, że nowy mechanizm będzie miał duży wpływ na działalnoœć również uczciwych firm.

– Każdy przedsiębiorca powinien przygotować się na to, że częœć zapłaty otrzyma w systemie podzielonej płatnoœci. Zdecyduje o tym ich klient, czyli nabywca. Efektem będzie ograniczenie możliwoœci dysponowania œrodkami na rachunku VAT. Dlatego warto wczeœniej przeprowadzić symulację, jaki będzie to miało skutek dla płynnoœci finansowej – mówi.

Wyjaœnia, że ograniczenie w dysponowaniu œrodkami z rachunku VAT ma polegać na tym, że przedsiębiorca będzie mógł zapłacić z tego VAT do urzędu skarbowego lub kwotę podatku na rachunek VAT kontrahenta. Nie będzie mógł natomiast zapłacić z tego wynagrodzeń pracownikom czy kwot za nabyte towary.

Ministerstwo podkreœla, że jeœli przedsiębiorca wystšpi o zwrot podatku na rachunek VAT, otrzyma go w cišgu 25 dni. Jest to termin maksymalny, więc naczelnik urzędu skarbowego może oddać podatek szybciej.

Œrodki za rachunku VAT da się wykorzystać w inny sposób, jednak ma to wymagać dłuższego okresu oczekiwania i spełnienia formalnoœci. Podatnik będzie mógł złożyć do urzędu skarbowego wniosek o przeniesienie œrodków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy. Okreœli w nim wysokoœć œrodków zgromadzonych na rachunku VAT, jaka ma być przekazana. Naczelnik urzędu skarbowego dostanie 60 dni na wydanie postanowienia, w którym wyrazi zgodę na takš operację.

Można się umówić

Resort zaznacza też, że stosowanie podzielonej płatnoœci nie jest przymusem.

– Sprzedawca będzie mógł zastrzec w umowie, że nie chce stosować takiej formy rozliczeń – czytamy w odpowiedzi na innš interpelację nr 18179.

Wiceminister Gruza pisze w niej, że kontrahenci majš w tym zakresie swobodę i sami decydujš, w jaki sposób rozliczajš transakcję. Muszš jednak pamiętać, że rezygnacja ze stosowania metody podzielonej płatnoœci oznacza jednoczeœnie rezygnację z ochrony przed odpowiedzialnoœciš solidarnš czy przed sankcjami w VAT.

Sadowski zastrzega, że nawet umowa z kontrahentem może nie gwarantować otrzymania zapłaty na starych zasadach.

– Może się też zdarzyć, że klient mimo takiej umowy zapłaci przedsiębiorcy w systemie podzielonej płatnoœci – dodaje.

Opinia

Marcin Sroga, adwokat w Kancelarii Zimny Doradcy Podatkowi

Mechanizm podzielonej płatnoœci zabezpieczy interesy Skarbu Państwa, jednak dla przedsiębiorców może to oznaczać zaburzenie płynnoœci finansowej. Efektem będzie koniecznoœć znalezienia innego Ÿródła finansowania, co firmy odbijš sobie, podnoszšc ceny. Co prawda można umówić się z kontrahentem, że zapłata nadal będzie dokonywana tradycyjnie, jednak w takiej sytuacji nabywca może mieć problem z odliczeniem podatku. Obawiam się, że organy podatkowe będš interpretować rozliczenia według starych zasad na niekorzyœć podatników. W razie problemów mogš np. uznać, że skoro nabywca nie zastosował split payment, to œwiadomie godził się na udział w wyłudzeniu podatku.