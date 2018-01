W rozliczeniach VAT uwzględnia się każdy kontrakt oddzielnie

Wynagrodzeniem spółki jest różnica między dodatnimi i ujemnymi strumieniami przepływów finansowych w odniesieniu do poszczególnych kontraktów na instrumentach pochodnych. Z każdym kontrahentem – czy to klientem, czy instytucjš finansowš – zawierana jest odrębna umowa. W zwišzku z tym nie ma podstawy, aby łšczyć transakcje z różnymi podmiotami na potrzeby rozliczeń z tytułu VAT wbrew jednoznacznej treœci art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tak orzekł Naczelny Sšd Administracyjny w wyroku z 4 paŸdziernika 2017 r. (I FSK 2094/15).

Poniżej dalsza częœć artykułu

Skarżšcy złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Opisał, że wykonuje działalnoœć maklerskš, występujšc jako strona transakcji na instrumentach pochodnych (notowanych na rynku regulowanym oraz zawieranych poza obrotem zorganizowanym). Powstała wštpliwoœć czy w odniesieniu do transakcji, których przedmiotem sš instrumenty pochodne, podstawš opodatkowania VAT jest łšczny wynik na transakcjach zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym. Zdaniem wnioskodawcy, w odniesieniu do transakcji dotyczšcych instrumentów pochodnych, za wynagrodzenie należy uznać wynik zrealizowany z tytułu transakcji w danym okresie rozliczeniowym. Wynik na poszczególnych transakcjach powinien być rozumiany jako różnica między dodatnimi i ujemnymi strumieniami przepływów finansowych, w odniesieniu do poszczególnych typów instrumentów pochodnych.

Organ podatkowy w interpretacji indywidualnej z 26 czerwca 2012 r. (IPPP1/443-371/12-2/Igo) uznał, że w przypadku transakcji na instrumentach finansowych będšcych kontraktami terminowymi czy też opcjami, podstawš opodatkowania VAT jest kwota należna spółce od klienta detalicznego bšdŸ instytucji finansowej z tytułu zrealizowania danego kontraktu pomniejszona o kwotę należnego podatku.

WSA w wyroku z 5 grudnia 2015 r. (III SA/Wa 760/15) podzielił poglšd wnioskodawcy i uchylił zaskarżonš interpretację. Zdaniem WSA organ błędnie założył, że podstawę opodatkowania VAT stanowi jedynie „dodatni obrót", czyli suma zysków z pojedynczej transakcji.

Organ złożył skargę kasacyjnš do NSA, a ten uchylił zaskarżony wyrok w całoœci i oddalił skargę. Stwierdził, że wynagrodzenie spółki to różnica między dodatnimi i ujemnymi strumieniami przepływów finansowych w odniesieniu do poszczególnych typów instrumentów pochodnych. Z każdym kontrahentem zawierana jest odrębna umowa. Nie ma podstawy do łšczenia transakcji z różnymi podmiotami na potrzeby rozliczeń z tytułu VAT wbrew jednoznacznej treœci art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. Brak jest zarówno przepisów prawa polskiego, jak i unijnego, które dawałyby możliwoœć ustalania w odmienny sposób podstawy opodatkowania na pochodnych instrumentach finansowych. W przedstawionym stanie faktycznym należy stosować przepisy ogólne dotyczšce opodatkowania VAT.

—Kinga Duszyk, współpracowniczka zespołu zarzšdzania wiedzš podatkowš firmy Deloitte

Komentarz eksperta

Paweł Krzeski, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Analizowany wyrok NSA dotyczy problematyki właœciwego okreœlenia podstawy opodatkowania VAT w przypadku transakcji na pochodnych instrumentach finansowych.

Do 31 grudnia 2013 r. kwestię podstawy opodatkowania regulował przede wszystkim art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowił, że podstawš opodatkowania jest – co do zasady – obrót rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Natomiast kwota należna obejmowała całoœć œwiadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej.

Dodatkowo, ze względu na specyfikę czynnoœci maklerskich, kwestię podstawy opodatkowania regulował art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT wskazujšcy, że podstawš opodatkowania m.in. czynnoœci maklerskich jest dla prowadzšcego przedsiębiorstwo maklerskie – co do zasady – kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usługi, pomniejszona o kwotę podatku.

Kwestia właœciwego okreœlenia podstawy opodatkowania w przypadku transakcji na pochodnych instrumentach finansowych, według przepisów obowišzujšcych do 31 grudnia 2013 r., była już przedmiotem rozstrzygnięcia NSA. W wyroku z 14 grudnia 2012 r. (I FSK 278/12) sšd, podzielajšc poglšd organów podatkowych, wskazał, że okreœlajšc podstawę opodatkowania należy uwzględnić każdy kontrakt oddzielnie, a dopiero suma dodatnich wyników stanowi właœciwš podstawę opodatkowania ogółu transakcji na instrumentach pochodnych.

W ocenie sšdu ustawa o VAT, a w szczególnoœci jej art. 29, okreœlajšc podstawę opodatkowania, odnosi się do konkretnej czynnoœci, a nie do okreœlonego rodzaju działalnoœci czy rodzaju œwiadczonych usług.

W komentowanym rozstrzygnięciu NSA podzielił poglšd zaprezentowany w wyroku z 14 grudnia 2012 r. Jednoczeœnie, należy podkreœlić, że chociaż analizowane orzeczenie dotyczy stanu prawnego obowišzujšcego do 31 grudnia 2013 r., to jego tezy pozostajš również aktualne w odniesieniu do dzisiejszych przepisów.

Obecnie kwestię podstawy opodatkowania reguluje art. 29a ustawy o VAT, który stanowi, że – co do zasady – podstawš opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którš dokonujšcy dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włšcznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze majšcymi bezpoœredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług œwiadczonych przez podatnika.

W zwišzku z tym, wcišż aktualny pozostaje poglšd NSA zaprezentowany w komentowanym wyroku, zgodnie z którym transakcje z wynikiem ujemnym pomija się i nie kreujš one „ujemnej podstawy opodatkowania", która pomniejszałaby podstawę opodatkowania na tym samym instrumencie pochodnym. Takie stanowisko potwierdza także, wydany w obecnym stanie prawnym, wyrok NSA z 15 lutego 2017 r. (I FSK 1478/15).

Na koniec należy zauważyć, że podobne stanowisko prezentowane jest obecnie w wydawanych interpretacjach indywidualnych (przykładowo interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 paŸdziernika 2017 r., 0114-KDIP4.4012.408.2017.1.EK oraz interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 paŸdziernika 2015 r., IPPP1/4512-1020/15-2/Igo).