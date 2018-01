VAT: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy dostawie towarów przez kuriera

Gdy strony nie okreœliły momentu przejœcia ryzyka i kosztów na nabywcę, organy podatkowe na ogół uznajš, że dostawa została dokonana z chwilš przekazania przesyłki przewoŸnikowi.

W myœl ogólnej zasady wynikajšcej z ustawy o VAT obowišzek podatkowy powstaje z chwilš dokonania dostawy towarów, tj. z chwilš przeniesienia prawa do rozporzšdzania towarami jak właœciciel na nabywcę. W praktyce powstaje jednak wštpliwoœć, kiedy faktycznie dochodzi do przejœcia ww. prawa (czyli do dostawy towarów). Problematyczna jest zwłaszcza sytuacja, w której sprzedawca (podatnik) korzysta z firmy przewozowej, za poœrednictwem której wysyła swoje produkty, a jednoczeœnie w umowie i innych dokumentach nie okreœla momentu przejœcia ryzyka i kosztów na nabywcę towarów. Nasuwa się wówczas pytanie, kiedy w takiej sytuacji podatnik powinien rozpoznać obowišzek podatkowy – w momencie faktycznego dostarczenia towaru kupujšcemu czy już w momencie wydania przesyłki przewoŸnikowi.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Rozporzšdzanie rzeczš jak właœciciel

Dostawa towarów została zdefiniowana przez ustawodawcę w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT jako przeniesienie prawa do rozporzšdzania towarami jak właœciciel. Stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowišzek podatkowy przy dostawie towarów należy rozpoznać z chwilš dokonania dostawy (pod warunkiem, że za towar nie zapłacono przed zrealizowaniem dostawy). Oznacza to, że generalnie obowišzek podatkowy powstaje w momencie gdy kupujšcy ma możliwoœć dysponowania nim jak właœciciel. Jednak samego przeniesienia prawa do rozporzšdzania jak właœciciel (czyli władztwa ekonomicznego nad rzeczš) nie można utożsamiać z przeniesieniem prawa własnoœci (czyli władztwa prawnego nad rzeczš). Jest to bowiem możliwoœć rzeczywistego dysponowania rzeczš, a nie rozporzšdzania niš w sensie prawnym. Odniósł się do tego Trybunał Sprawiedliwoœci UE w wyroku z 8 lutego 1990 r. w sprawie C-320/88. Stwierdził, że „istotš dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własnoœci, zatem zwrotu ťprawo do rozporzšdzania jak właœcicielŤ nie można interpretować jako ťprawa własnoœciŤ. Idšc dalej należy wskazać, że czynnoœci przejœcia własnoœci ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejœcie własnoœci w sensie prawnym, bowiem ťdostawa towarówŤ nie ogranicza się wyłšcznie do prawa własnoœci rzeczy". Kluczowe zatem jest przeniesienie faktycznej kontroli nad rzeczš i możliwoœci dysponowania niš, a nie przejœcie prawa własnoœci w rozumieniu cywilnoprawnym.

I. Transakcje z przedsiębiorcami

W umowach między przedsiębiorcami zwykle ustalany jest moment przejœcia ryzyka i kosztów zwišzanych z dostawš towarów na nabywcę (np. poprzez posłużenie się odpowiednimi regułami Incoterms 2010), co wpływa na okreœlenie obowišzku podatkowego z tytułu dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT. Gdy jednak takie ustalenia nie zostały dokonane, wydaje się, że należy odwołać się do norm prawa cywilnego wskazujšcych moment przejœcia ryzyka i kosztów na nabywcę (moment wydania towaru), tj. moment przejœcia władztwa ekonomicznego w rozumieniu ustawy o VAT.

Miejsce...

Jak wynika z art. 454 § 1 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), jeżeli miejsce spełnienia œwiadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właœciwoœci zobowišzania, to œwiadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowišzania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę. Przy czym, jeżeli zobowišzanie ma zwišzek z przedsiębiorstwem dłużnika, to o miejscu spełnienia œwiadczenia rozstrzyga siedziba przedsiębiorstwa (art. 454 § 2 k.c.).

...i czas œwiadczenia

Z kolei, zgodnie z art. 544 § 1 k.c., jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia œwiadczenia, to poczytuje się w razie wštpliwoœci, że wydanie zostało dokonane z chwilš, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył jš przewoŸnikowi trudnišcemu się przewozem rzeczy tego rodzaju. Jak stanowi art. 548 § 1 k.c., z chwilš wydania rzeczy sprzedanej przechodzš na kupujšcego korzyœci i ciężary zwišzane z rzeczš oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Jeżeli strony zastrzegły innš chwilę przejœcia korzyœci i ciężarów, to poczytuje się w razie wštpliwoœci, że niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupujšcego z tš samš chwilš (art. 548 § 2 k.c.).

Co z tego wynika

Z ww. norm wynika zatem, że gdy towary sš wysyłane do ich nabywcy (podmiotu prowadzšcego działalnoœć gospodarczš) i strony nie ustaliły szczególnych zasad co do okreœlenia momentu spełnienia œwiadczenia (dokonania dostawy towarów), uznaje się, że do wydania towarów doszło z chwilš przekazania towarów przewoŸnikowi (firmie transportowej, kurierowi, spedytorowi), który trudni się przewozem takich rzeczy. Wydanie rzeczy powoduje przejœcie ciężarów i kosztów zwišzanych z dostawš towarów na nabywcę, a zatem wišże się z przeniesieniem władztwa ekonomicznego nad rzeczš (czyli z dostawš towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). W tym momencie należałoby zatem ustalić obowišzek podatkowy w VAT z tytułu dostawy towarów wysyłanych przez sprzedawcę do innego podatnika (gdy strony nie okreœliły innego momentu przejœcia ryzyka i kosztów na nabywcę).

II. Transakcje z konsumentami

Inaczej sytuacja wyglšda w przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów – osób fizycznych, które nie prowadzš działalnoœci gospodarczej lub nabywajš towary poza prowadzonš działalnoœciš gospodarczš (czyli niedziałajšcych w charakterze podatników VAT). W art. 4541 k.c. zastrzeżono, że jeżeli przedsiębiorca jest obowišzany przesłać rzecz konsumentowi do oznaczonego miejsca, wtedy miejsce to uważa się za miejsce spełnienia œwiadczenia. Zastrzeżenie przeciwne jest nieważne. Stosownie do art. 548 § 3 k.c., jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupujšcemu będšcemu konsumentem, to niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupujšcego z chwilš jej wydania kupujšcemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoŸnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoŸnika przez kupujšcego. Postanowienia mniej korzystne dla kupujšcego sš nieważne. Można by z tego wywnioskować, że tylko w sytuacji, gdy sprzedawca nie ma wpływu na wybór przewoŸnika, wydanie towaru (przejœcie ryzyka i kosztów zwišzanych z dostawš towarów) następuje z chwilš przekazania towarów przewoŸnikowi. A zatem, zasadniczo dotyczy to sytuacji gdy kupujšcy sam zawiera umowę dotyczšcš odbioru towaru od sprzedawcy i przewozu towaru do miejsca wybranego przez kupujšcego. Oznacza to, że w zwyczajowych transakcjach z udziałem konsumenta (gdzie osoba fizyczna nie ma wpływu na wybór przewoŸnika) istniejš podstawy, aby twierdzić, że do wydania towaru (i tym samym dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT) dochodzi w momencie odebrania przesyłki przez klienta (lub przez wskazanš przez niego osobę trzeciš) w miejscu, do którego towar został wysłany zgodnie z proœbš nabywcy.

Co na to skarbówka

Organy podatkowe, ustalajšc w konkretnych przypadkach moment powstania obowišzku podatkowego w przypadku dostawy towarów wysyłanych do nabywcy, powołujš się na regulacje prawa cywilnego. Co do zasady, w przypadku gdy strony nie okreœlajš momentu przejœcia ryzyka i kosztów na nabywcę, organy podatkowe uznajš, że dostawa dokonywana jest z chwilš przekazania towarów przewoŸnikowi. Na przykład, dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 5 lutego 2015 r. (ILPP4/443-638/14-2/BA) odniósł się do sprawy spółki prowadzšcej sprzedaż detalicznš częœci do motorowerów i skuterów, której klientami w głównej mierze sš osoby fizyczne. Stwierdził: „Zgodnie z art. 544 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (...) – jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia œwiadczenia, poczytuje się w razie wštpliwoœci, że wydanie zostało dokonane z chwilš, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył jš przewoŸnikowi trudnišcemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (...). Analiza przedstawionego opisu sprawy oraz powołanych regulacji prowadzi do stwierdzenia, że momentem powstania obowišzku podatkowego w odniesieniu do dostaw towarów dokonywanych za pobraniem – w myœl art. 19a ust. 1 ustawy – jest data dokonania dostawy, a więc w tym przypadku chwila wydania towarów poczcie lub kurierowi". Podobnie wypowiedzieli się: dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 16 lutego 2015 r. (IBPP1/443-1132/14/AW), dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 29 lipca 2014 r. (ITPP2/443-636/14/RS) czy dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 29 grudnia 2016 r. (3063-ILPP2-2.4512.158. 2016.1.AD).

Katarzyna Bartniak jest młodszym konsultantem podatkowym w ECDDP Sp. z o.o.

podstawa prawna: art. 7 ust. 1 i art. 19a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)

podstawa prawna: art. 454, 4541, art. 544 § 1 oraz art. 548 ustawy z z23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 459 ze zm.)

Zdaniem autorki

Fiskus chce, aby w każdym przypadku stosować zasady ogólne - Ewelina Kalita, kierownik ds. podatków poœrednich w ECDDP Sp. z o.o.

Bez względu na to, czy chodzi o sprzedaż na rzecz podatników VAT czy konsumentów (niebędšcych podatnikami VAT) w interpretacjach powołanych w artykule organy podatkowe odnoszš się jedynie do zasady ogólnej wyrażonej w art. 544 § 1 k.c. (wydanie towarów z chwilš przekazania przewoŸnikowi). Wskazana norma prawa cywilnego może być stosowana posiłkowo przy ustalaniu obowišzku podatkowego z tytułu dostaw na rzecz podatników VAT (gdy strony nie ustaliły innego momentu przeniesienia prawa do rozporzšdzania towarami jak właœciciel). Natomiast, przy sprzedaży konsumenckiej moment wydania towaru został uregulowany nieco inaczej, co organy podatkowe zdajš się pomijać. Jak wskazano w artykule, z art. 548 § 3 k.c. wynika, że w przypadku gdy to sprzedawca odpowiada za organizację wysyłki towarów do konsumenta, uznaje się, że do wydania towarów (czyli przejœcia ryzyka i kosztów zwišzanych z dostawš) dochodzi z chwilš odbioru towaru przez klienta. Co warte odnotowania, w przypadku sprzedaży wysyłkowej realizowanej np. za poœrednictwem Internetu kupujšcy (konsument) często może wybrać formę wysyłki (za poœrednictwem Poczty Polskiej, kuriera czy paczkomatu). Jednak co do zasady to sprzedawca zawiera z przewoŸnikiem umowy dotyczšce dostawy towaru, a zatem ma wpływ na wybór przewoŸnika. Tym samym, w większoœci przypadków sprzedaży na rzecz osób fizycznych niedziałajšcych w charakterze podatników VAT można argumentować, że do przeniesienia prawa do rozporzšdzania towarami jak właœciciel, czyli do dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT dochodzi z chwilš odbioru towaru, a nie z chwilš przekazania go przewoŸnikowi – tak jak chcš tego organy podatkowe (wówczas powstaje obowišzek podatkowy zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT).