Udział w kosztach adaptacji lokalu z prawem do odliczenia VAT dla wynajmującego

Wynajmujšcy ma prawo obniżyć podatek należny o naliczony wynikajšcy z faktur dokumentujšcych wykonanie prac wykończeniowych zrealizowanych przez najemców.

- Firma jest czynnym podatnikiem VAT. Œwiadczy usługi najmu lokali użytkowych w budynku stanowišcym jej œrodek trwały. W niektórych umowach najmu zawieranych z najemcami (czynnymi podatnikami VAT), poza postanowieniami dotyczšcymi czynszu za najem i opłaty eksploatacyjnej, firma przewiduje swój udział w kosztach prac adaptacyjnych prowadzonych przez najemców. Najemca może przeprowadzić prace wykończeniowe (adaptacyjne) w wynajmowanych lokalach, a następnie firma w całoœci lub w częœci zwróci mu nakłady poniesione na adaptację na podstawie faktur wystawionych przez najemcę (partycypacja w kosztach adaptacji). Do faktur dołšczone zostanie szczegółowe zestawienie rozliczanych nakładów wraz z potwierdzeniem wykonania prac poprzez stosowny protokół spisany przez najemcę i wynajmujšcego. Czy wynajmujšcemu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wykazanego na fakturach wystawionych przez najemców z tytułu przeprowadzonych prac wykończeniowych (adaptacyjnych) w wynajmowanych lokalach? – pyta czytelnik.

Opisana w pytaniu praktyka podyktowana jest sytuacjš na rynku usług najmu nieruchomoœci komercyjnych, która zmusza wynajmujšcego do zastosowania różnych rozwišzań w umowach najmu odnoszšcych się do przygotowania przedmiotu najmu do stanu gotowego do wynajmu, w celu uczynienia swojej oferty konkurencyjnej i atrakcyjnej dla danego najemcy. Takie rozwišzanie skłania najemcę do zawarcia umowy i bezpoœrednio wpływa na jej podpisanie

Zachęta do zawarcia umowy

W analizowanej sprawie poniesione przez firmę (wynajmujšcego) wynagrodzenie za wykonanie prac adaptacyjnych w wynajmowanym lokalu użytkowym przyczyni się bezpoœrednio do podpisania umowy najmu, a w efekcie wnoszenia opłat czynszowych przez najemcę. Rozliczenie za prace adaptacyjne wykonane przez najemcę lokalu użytkowego to odpłatne œwiadczenie usług na terytorium kraju.

Podatnikowi, o którym mo- wa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w takim zakresie, w jakim nabywane towary i usługi sš wykorzystywane do wykonywania czynnoœci opodatkowanych (zob. art. 86 ust. 1 in principio ustawy o VAT).

Fiskus się zgadza

W analizowanej sprawie zwrócone nakłady z tytułu prac wykończeniowych (adaptacyjnych) zapłacone na postawie faktury wystawionej przez najemcę majš niewštpliwie zwišzek z czynnoœciami opodatkowanymi wykonywanymi przez firmę/wynajmujšcego. Firmie będzie więc przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawionych przez najemców z tytułu partycypacji w kosztach wykończenia (adaptacji) lokali użytkowych będšcych przedmiotem najmu (por. interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej: z 19 wrzeœnia 2017 r., 0115-KDIT1-3.4012.444.2017.2.MD; z 20 wrzeœnia 2017 r., 0115-KDIT1-3.4012.450.2017.1. AT). ?

—Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy

podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)