VAT od wynagrodzenia za przestrzeganie zakazu konkurencji do odliczenia

Spółka odliczy podatek od kwoty, którš zapłaci swojemu byłemu menedżerowi za wywišzanie się z niepodejmowania działalnoœci konkurencyjnej. Nie zmienia tego fakt, że sam kontrakt menedżerski uległ już wczeœniej rozwišzaniu.

Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 22 wrzeœnia 2017 r. (0114-KDIP1-1.4012.380.2017. 1.IZ).

Przedmiotem zapytania wnioskodawcy był status umownego zobowišzania do niepodejmowania działalnoœci konkurencyjnej przez menedżera w zamian za wynagrodzenie jako usługi zgodnie z przepisami o VAT, a także możliwoœć odliczenia przez wnioskodawcę podatku naliczonego z faktur dokumentujšcych to œwiadczenie.

Spółka zawarła umowę o œwiadczenie usług zarzšdzania, na podstawie której menedżer był zobowišzany osobiœcie zarzšdzać przedsiębiorstwem spółki jako członek jej zarzšdu. Menedżer prowadził jednoosobowš działalnoœć gospodarczš, z tytułu której był zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Œwiadczšc dla spółki usługi występował on jako podatnik VAT zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Z postanowień kontraktu wynikało między innymi, że w czasie trwania umowy oraz przez okreœlonš liczbę miesięcy po jej rozwišzaniu menedżer był zobowišzany do nieprowadzenia działalnoœci konkurencyjnej, a w szczególnoœci do niewykonywania pracy i nieœwiadczenia usług na rzecz podmiotów prowadzšcych działalnoœć konkurencyjnš wobec wnioskodawcy. Z tytułu przestrzegania zakazu po rozwišzaniu umowy, spółka zobowišzała się do wypłaty na jego rzecz miesięcznego wynagrodzenia płatnego z dołu. W razie naruszenia zakazu, obowišzek wypłaty wynagrodzenia ulegał przerwaniu, a menedżer, poza zwrotem w całoœci wynagrodzenia wypłaconego od dnia naruszenia zakazu do dnia ujawnienia naruszenia, zobowišzany był do zapłaty kary umownej.

Dyrektor KIS, odstępujšc od uzasadnienia, zgodził się z wnioskodawcš, że przestrzeganie zakazu konkurencji przez menedżera w zamian za wynagrodzenie stanowi usługę w myœl ustawy o VAT. Zobowišzanie to zostało uznane za wpisujšce się w model sytuacji przewidzianej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, który stanowi, że œwiadczeniem usług jest zobowišzanie do powstrzymywania się od dokonania czynnoœci lub tolerowania czynnoœci lub sytuacji. Na konkluzję tę nie wpłynšł fakt, że w momencie wypłaty wynagrodzenia umowa uległa już rozwišzaniu.

Organ zgodził się również ze spółkš w zakresie prawa do odliczenia VAT. Potwierdził, że spółce prawo to przysługuje, ponieważ usługa niepodejmowania działalnoœci konkurencyjnej nabywana jest przez niš w celu ochrony własnych interesów, a zatem ma zwišzek z jej działalnoœciš opodatkowanš. ?

Zdaniem autora

Patryk Kleparski, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Przyznanie przestrzeganiu klauzuli konkurencyjnej statusu usługi wydaje się rozwišzaniem rozsšdnym w œwietle obowišzujšcych przepisów. W art. 8 ustawy o VAT ustawodawca zdecydował się wdrożyć fakultatywny przepis art. 25(b) Dyrektywy VAT, zgodnie z którym œwiadczenie usług może obejmować również zobowišzanie do zaniechania działania lub do tolerowania czynnoœci lub sytuacji. W odniesieniu do tego przepisu stanowisko swoje zajšł TSUE. Trybunał potwierdził, że zobowišzanie się do nieprowadzenia okreœlonej działalnoœci za wynagrodzeniem może stanowić usługę w rozumieniu dyrektywy VAT pod warunkiem, iż możliwe jest wskazanie konkretnego beneficjenta tej usługi (wyroki w sprawach C-215/94 oraz C-384/95).

W komentowanej sprawie przesłanka ta powinna być spełniona – wnioskodawca nabywa bowiem œwiadczenie polegajšce na powstrzymywaniu się od prowadzenia działalnoœci konkurencyjnej przez byłego menedżera, któremu odpowiada należne wynagrodzenie uzgodnione między stronami.

Jednoczeœnie należy mieć na uwadze realia biznesowe i to, że w czasie obowišzywania kontraktów menedżerskich zarzšdzajšcy uzyskujš dostęp do kluczowych dla spółek informacji i know-how. Ograniczenie możliwoœci wykorzystania ich przez konkurencję stanowi zatem dla firm wymiernš korzyœć poprzez ochronę ich interesów. Na tej podstawie zasadne jest również przyznanie spółce prawa do odliczenia podatku. Efekt uzyskania ochrony sekretów spółki prowadzi bowiem do wypełnienia przesłanki zwišzku nabywanej usługi z działalnoœciš opodatkowanš.

Bez znaczenia pozostaje, że wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie założeń umowy już rozwišzanej. Po pierwsze, samo rozwišzanie umowy nie unicestwia wszystkich praw i obowišzków powstałych na jej podstawie pomiędzy stronami. Po drugie, wynika to z zasady autonomii prawa podatkowego.

Stanowisko organu wpisuje się w dotychczasowš linię orzeczniczš organów podatkowych. Takie samo zdanie w odniesieniu do analogicznego stanu faktycznego wyraził np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 23 marca 2016 r. (IPPP1/4512-34/16-2/EK) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 30 maja 2014 r. (IBPP2/443-177/14/IK) i z 28 lutego 2013 r. (IBPP4/443-74/13/PK).

Temat opodatkowania wynagrodzeń za nieprowadzenie działalnoœci konkurencyjnej przez byłych menedżerów może wzbudzać zainteresowanie w kontekœcie praktyki przyznawania na ich podstawie kontrowersyjnie wysokich odpraw menedżerskich nazywanych potocznie „złotymi parasolami". Bioršc jednak pod uwagę skorelowane z opodatkowaniem prawo do odliczenia po stronie wypłacajšcej spółki, opodatkowanie wynagrodzenia powinno być neutralne z perspektywy kieszeni fiskusa. ?