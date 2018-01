VAT: Kiedy wykazać sprzedaż licencji

Obowišzek podatkowy powstaje z upływem ustalonego w umowie okresu rozliczeniowego, za który spółka otrzyma raport od dystrybutora programów, a nie dzień otrzymania tego zestawienia.

- Spółka zajmuje się dystrybucjš treœci w formatach cyfrowych oraz projektowaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwišzań wykorzystujšcych internet i mobilne technologie. Zatrudnia specjalistów w tej dziedzinie i nabywa prawa autorskie do wytworzonych produktów (aplikacji, albumów, grafiki itp.). Dystrybucja produktów odbywa się na podstawie umów o udzieleniu licencji, najczęœciej bezterminowej, zawartych z zagranicznymi koncernami (niemajšcymi w Polsce siedziby działalnoœci gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalnoœci), zajmujšcymi się profesjonalnš sprzedażš za oœrednictwem stron internetowych. Osoba fizyczna lub prawna, za opłatš uiszczanš poprzez płatnoœci on-line na rzecz dystrybutora, nabywa licencję umożliwiajšcš korzystanie z tego produktu. Po zakończonym okresie rozliczeniowym, ustalonym w umowie, dystrybutor przedstawia spółce raport o wartoœci zakupionych przez klientów produktów. Spółka wystawia fakturę potwierdzajšcš sprzedaż licencji zgodnie z załšczonym raportem. Strony ustaliły miesięczne okresy rozliczeniowe, jednak raporty od dystrybutorów przychodzš ze znacznym, nawet trzymiesięcznym opóŸnieniem. To oznacza, że np. raport za wrzesień 2017 r. spółka może otrzymać po 31 grudnia 2017 r. Dystrybutorzy nie sš w stanie przygotować raportu sprzedaży wczeœniej, gdyż informacje sš pozyskiwane z różnych stron œwiata i proces ten trwa klika tygodni. Kiedy powstaje obowišzek podatkowy z tytułu sprzedaży licencji? – pyta czytelniczka.

Obowišzek podatkowy powstaje – co do zasady – z chwilš wykonania usługi (zob. art. 19a ust. 1 ustawy o VAT). Usługę, dla której w zwišzku z jej œwiadczeniem ustalane sš następujšce po sobie terminy płatnoœci lub rozliczeń, uznaje się za wykonanš z upływem każdego okresu, do którego odnoszš się te płatnoœci lub rozliczenia, do momentu zakończenia œwiadczenia tej usługi. Usługę œwiadczonš w sposób cišgły przez okres dłuższy niż rok, dla której w zwišzku z jej œwiadczeniem w danym roku nie upływajš terminy płatnoœci lub rozliczeń, uznaje się za wykonanš z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia œwiadczenia tej usługi (art. 19a ust. 3 ustawy o VAT).

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całoœć lub częœć zapłaty, w szczególnoœci: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowišzek podatkowy powstaje z chwilš jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT). W analizowanej sprawie spółka nie otrzymuje zaliczek na poczet œwiadczonych usług, więc regulacja ta nie będzie miała zastosowania.

Poza terytorium kraju z informacjš w ewidencji

Podatnicy œwiadczšcy usługi, których miejscem œwiadczenia nie jest terytorium kraju, sš obowišzani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartoœć usługi bez podatku od wartoœci dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniajšc moment powstania obowišzku podatkowego okreœlany dla tego rodzaju usług œwiadczonych na terytorium kraju. W przypadku usług œwiadczonych na rzecz podatnika stosuje się odpowiednio przepisy art. 19a ust. 1–3 i 8 ustawy o VAT. Zatem dla usług majšcych miejsce œwiadczenia poza terytorium kraju (w tym opisanych w pytaniu licencji) formalnie rzecz bioršc obowišzek podatkowy nie powstaje, gdyż nie może powstać dla czynnoœci niepodlegajšcych VAT (w Polsce). Usługi œwiadczone poza terytorium kraju należy jednak ujmować w prowadzonej ewidencji w dacie, w której powstawałby obowišzek podatkowy, gdyby usługi te były œwiadczone w Polsce. Dlatego w praktyce mimo wszystko ustala się obowišzek podatkowy dla tych czynnoœci.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o VAT ustala się w sposób szczególny moment wykonania „usługi, dla której w zwišzku z jej œwiadczeniem ustalane sš następujšce po sobie terminy płatnoœci lub rozliczeń", czyli takiej usługi, która jest wykonywana w sposób cišgły przez pewien czas, natomiast rozliczenie należnoœci za niš następuje okresowo.

Na czym polega cišgłoœć œwiadczenia

Przepisy regulujšce VAT nie definiujš pojęcia „sprzedaż o charakterze cišgłym". Naczelny Sšd Administracyjny w wyroku z 17 kwietnia 2012 r. (I FSK 935/11) wskazał, że „(...) sprzedaż o charakterze cišgłym (...) polega na œwiadczeniach cišgłych podatnika, obejmujšcych pewne stałe zachowania w czasie trwania stosunku obligacyjnego, zaspokajajšce interes odbiorcy tych œwiadczeń, poprzez ich trwały – pod względem czasowym i funkcjonalnym – charakter oraz cechujšce się niemożliwoœciš wyodrębnienia powtarzajšcych się czynnoœci podatnika, co jest charakterystyczne dla œwiadczeń cišgłych (okresowych)".

Wykładnia językowa pojęcia „sprzedaż o charakterze cišgłym" sprowadza się do ustalenia znaczenia przymiotnika „cišgły". W znaczeniu słownikowym (zob. https://sjp.pwn.pl ) Ťcišgłyť to:

1. Ťtrwajšcy bez przerwyť,

2. Ťpowtarzajšcy się staleť,

3. Ťcišgnšcy się nieprzerwanie w przestrzeniť.

Zatem za sprzedaż o charakterze cišgłym należy uznać każdš usługę trwajšcš bezustannie, stale, bez przerwy. Pojęcie cišgłoœci, rozumiane zgodnie z zasadami prawa cywilnego, należy odnieœć do pojęcia zobowišzania o charakterze cišgłym. Zobowišzanie takie wytwarza stosunek prawny oznaczony terminem lub nim nieoznaczony. Charakter tego zobowišzania jest trwały i mogš z niego wypłynšć obowišzki cišgłe lub okresowe. W zobowišzaniu cišgłym nie da się wyróżnić powtarzajšcych się odrębnych czynnoœci, które można byłoby zakwalifikować jako œwiadczenie samodzielne w okreœlonym momencie (czasie). Innymi słowy, w przypadku œwiadczenia cišgłego nie sposób stwierdzić, że zostało ono zrealizowane w konkretnej dacie, ponieważ jest ono realizowane stale – stan realizacji œwiadczenia trwa – przez okreœlony czas. Pod pojęciem usługi „cišgłej" należy więc rozumieć wynikajšce zobowišzania o charakterze cišgłym, œwiadczenie polegajšce na stałym i powtarzalnym (trwałym) zachowaniu się strony zobowišzanej do œwiadczenia.

W analizowanej sprawie udzielanie licencji przez spółkę należy uznać za usługi cišgłe. Strony ustaliły miesięczne okresy rozliczeniowe, przy czym wartoœć osišgniętej sprzedaży za okres rozliczeniowy podawana jest spółce najwczeœniej po 30 dniach, a w przypadku niektórych odbiorców nawet po trzech miesišcach.

Która data jest decydujšca

Ponieważ w analizowanej sprawie ustalone sš terminy rozliczeń, to dla tych usług (udzieleni licencji) momentem ich wykonania jest upływ okresu, za który majš nastšpić płatnoœci (miesišc kalendarzowy). Datš wykonania usług w opisanej sytuacji jest data upływu każdego okresu rozliczeniowego (miesišca kalendarzowego), za który spółka otrzyma raport potwierdzajšcy sprzedaż licencji, a nie data otrzymania raportu od dystrybutora.

Obowišzek podatkowy z tytułu sprzedaży licencji powstaje więc z upływem ustalonego w umowie okresu rozliczeniowego (miesišca kalendarzowego), za który spółka otrzyma raport, a nie dzień otrzymania raportu od kontrahenta (por. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 maja 2017 r., 2461-IBPP2.4512.203. 2017.2.KM). ?

Autor jest doradcš podatkowym

podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)