Czy jest termin, w którym wojewoda musi wydać zarządzenie zastępcze?

Przed wydaniem zarządzenia zastępczego wojewoda wzywa organ gminy do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni. Bezskuteczny upływ tego terminu umożliwia wydania zarządzenia.

- Rada gminy została wezwana przez wojewodę do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z powodu naruszenia obowiązujących go ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej (prowadzenie działalności z wykorzystaniem mienia gminy). Sytuacja, o której mowa w tym wezwaniu, trwa już od dawna i zdaniem rady nie stanowi podstawy do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Czy przepisy określają datę, do której wojewoda może wydać zarządzenie zastępcze?

Poniżej dalsza część artykułu

Nie. Sytuacje, w których wojewoda może wydać zarządzenie zastępcze, wskazano w art. 98a ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.). Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy rada gminy nie stwierdziła wygaśnięcia mandatu radnego, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 383 § 2 i 6 kodeksu wyborczego (dalej k.w.). Zgodnie z art. 383 § 1 pkt 5 k.w. wygaśnięcie mandatu radnego następuje m.in. w przypadku naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności.

Zobacz temat: Administracja

Wygaśnięcie mandatu powinno zostać stwierdzone przez radę, w drodze uchwały, w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia. Jeżeli radny przed dniem wyboru prowadził działalność, która potem stała się dla niego niedozwolona, powinien zaprzestać tej działalności w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania. W razie niezaprzestania prowadzenia działalności przez radnego we wskazanym wyżej terminie, rada powinna stwierdzić wygaśnięcie mandatu, w drodze uchwały, w ciągu miesiąca od upływu tego terminu.

Zgodnie art. 24f ust. 1 u.s.g. radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. W myśl art. 98a u.s.g. wojewoda wzywa organ gminy do podjęcia odpowiedniego aktu, którego ten organ nie podjął (w rozpatrywanym przypadku uchwały rady gminy o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego) w terminie 30 dni. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, wojewoda, po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje zarządzenie zastępcze.

W przepisie tym nie określono terminu, w jakim może nastąpić wezwanie wojewody. Przyjmuje się, że powinno ono mieć miejsce niezwłocznie po uzyskaniu przez wojewodę wiedzy o niepodjęciu przez organ gminy odpowiedniego aktu w wymaganym terminie. Taki sam obowiązek niezwłocznego działania wojewody istnieje w odniesieniu do wydania zarządzenia zastępczego, w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego organowi gminy. Podkreśla się jednak, że niezachowanie przez wojewodę warunku niezwłocznego działania nie powoduje wygaśnięcia jego kompetencji do skierowania do organu gminy wezwania, a następnie wydania zarządzenia zastępczego, zgodnie z art. 98a u.s.g. (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 29 marca 2005 r., sygn. II SA/Op 444/04, ONSAiWSA 2007/2/37).

—Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 24f ust. 1–1a, art. 98a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 994 ze zm.)

podstawa prawna: art. 383 § 1 pkt 5, § 2 i § 5–6 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 754 ze zm.)