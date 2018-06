Czy wójt może określić w zarządzeniu regulamin korzystania z pływalni?

Rada gminy może określić uchwałą normy prawidłowego postępowania na terenie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustalenie takich zasad nie jest aktem z zakresu gospodarowania mieniem gminy, należącym do kompetencji wójta.

- W związku z otwarciem pływalni wójt chce określić zarządzeniem zasady korzystania z tego obiektu. Czy przysługuje mu takie uprawnienie?

Poniżej dalsza część artykułu

Nie.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) w gminie mogą być wydawane akty prawa miejscowego m.in. w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Takie akty ustanawia jednak rada gminy w formie uchwały (art. 41 ust. 1 u.s.g.).

Zobacz temat: Administracja

W orzecznictwie podkreśla się, że użyte w art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g. pojęcie „zasady i tryb korzystania" zawiera w sobie kompetencję organu stanowiącego gminy do formułowania w stosunku do obiektów i urządzeń użyteczności publicznej norm i zasad prawidłowego postępowania, obowiązujących reguł zachowania się (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 28 marca 2018 r., sygn. II SA/Go 97/18, LEX nr 2471434). Wójt, określając zasady korzystania z pływalni w zarządzeniu, naruszyłby zakres kompetencji zastrzeżony dla rady gminy (por. wyrok WSA w Gdańsku z 18 stycznia 2017 r., II SA/Gd 587/16, LEX nr 2220986).

Do zadań wójta, wskazanych w art. 30 ust. 2 u.s.g., należy m.in. określanie sposobu wykonywania uchwał rady gminy i gospodarowanie mieniem komunalnym. Podkreśla się jednak, że art. 30 ust. 2 u.s.g. nie stanowi podstawy do wydawania aktów o charakterze generalnym, należących do aktów prawa miejscowego (wyrok WSA w Krakowie z 11 lutego 2014 r., sygn. III SA/Kr 974/13, LEX nr 1429949). Także zawarcie w uchwale rady gminy stwierdzenia, że „wykonanie uchwały powierza się wójtowi" nie mogłoby stanowić podstawy do wydania przez wójta zarządzenia wykonawczego zawierającego regulacje należące do zakresu uprawnień rady gminy (por. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 31 marca 2016 r., znak WN-II.4131.1.10.2016, Dz.Urz. woj. małop. z 2016 r. poz. 2218).

Dopuszczalną delegację uprawnień rady w zakresie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na wójta przewidziano tylko w art. 4 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej (dalej u.g.k.). Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 u.g.k. zasadą jest, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (rada gminy) postanawia m.in. o:

- wysokości cen i opłat albo

- sposobie ustalania cen i opłat

za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej danej jednostki. Zgodnie z art. 4 ust. 2 u.g.k. rada gminy może jednak scedować to uprawnienie na wójta (por. wyrok WSA w Gdańsku z 18 maja 2016 r., sygn. II SA/Gd 115/16, LEX nr 2053582).

—Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 30 ust. 2 pkt 2-3, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 994 ze zm.)

podstawa prawna: art. 4 ust. 2 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 827)