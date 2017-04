Sasin: nie wycofujemy się z pomysłu dwukadencyjności w samorządach

Przed miesiącem prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział propozycje zmian w samorządowym prawie wyborczym - chodzi m.in. o ograniczenie do dwóch kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; opowiedział się za tym, aby zmiana obowiązywała już od najbliższych wyborów samorządowych w 2018 r. Jak mówił wówczas Kaczyński, ci, którzy mają za sobą dwie kadencje, nie mogliby dalej kandydować na te same stanowiska.Sasin pytany o to we wtorek, w radiowej Trójce powiedział, że konkretnego projektu w sprawie wprowadzenia dwukadencyjności obecnie nie ma."Z pomysłu oczywiście się nie wycofujemy, uważamy, że to jest ważny pomysł, który ma szansę doprowadzić do tego, że władza w samorządach będzie władzą lepszą niż dotychczas, bo mamy świadomość, że ten system, który dziś funkcjonuje nie jest systemem idealnym" - powiedział poseł PiS.Dodał, że "nie tylko jest to kwestia dwukadencyjności, czyli wprowadzenia mechanizmu, który powodowałby pewną naturalną wymianę władzy w samorządach, bo ta władza ma tendencję do takiego petryfikowania, do odrywania się od woli obywateli".Zapytany o uwagi, że wójtowie, burmistrzowie, czy prezydenci, którzy dłużej sprawują urząd mają czas na przeprowadzenie wielu spraw, inwestycji, Sasin odparł, że propozycja PiS w pierwotnej wersji mówiła o dwóch pięcioletnich kadencjach."10 lat to jest naprawdę bardzo długi okres dla każdej władzy żeby pokazać co może dobrego zrobić dla swojej społeczności, więc nie mówimy tutaj o jakimś bardzo krótkim okresie" - dodał.Poseł PiS uważa ponadto, że propozycja ws. liczby kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast "powinna być obudowana również innymi rozwiązaniami chociażby wzmocnienia rad gmin". "Bo dzisiaj rady gmin w sytuacji kiedy wójtowie, burmistrzowie, są wybierani w bezpośrednich wyborach, mają bardzo słabą pozycję" - powiedział Sasin.W tym kontekście mówił o kwestii absolutorium udzielanego przez rady. "Co roku rada gminy udziela absolutorium wójtowi, burmistrzowi, ale nieudzielenie tego absolutorium nie powoduje właściwie żadnych konsekwencji, czyli tak naprawdę, wójt i burmistrz może funkcjonować niezależnie od tego, jak radni go oceniają" - powiedział poseł PiS.Jak dodał, to jest cały zestaw spraw, który jego zdaniem "wymaga reformy i trzeba na ten temat rozmawiać". Na pytanie, kiedy można się spodziewać zakończeni dyskusji w tej kwestii i kiedy nowe rozwiązania będą obowiązywać, odpowiedział, że nie ma projektu. "Więc w tej chwili trudno jest mi mówić o czymś, co nie zmaterializowało się w postaci konkretnego projektu" - dodał.