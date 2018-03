Uchwała rady gminy sprzeczna z prawem jest nieważna

Przy podejmowaniu uchwał konieczny jest zarówno odpowiedni tryb postępowania, jak i spełnienie wymogów dotyczšcych treœci uchwały. W przypadku aktów prawa miejscowego obowišzujš dodatkowe wymagania dotyczšce ogłoszenia.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorzšdzie gminnym (dalej u.s.g.) uchwały rady gminy zapadajš zwykłš większoœciš głosów w obecnoœci co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jak podkreœlono w wyroku Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 12 marca 2013 r. (sygn. I OSK 1997/12, LEX nr 1285988), dla prawidłowoœci trybu podejmowania uchwały wszystkie te elementy muszš wystšpić jednoczeœnie, a jakiekolwiek odstępstwa od tak okreœlonej procedury podejmowania uchwał muszš (obligatoryjnie) mieć podstawę prawnš w konkretnym przepisie rangi ustawowej. Odmienne wymagania przewidziano np. w odniesieniu do:

- wyboru przewodniczšcego i 1-3 wiceprzewodniczšcych rady gminy, który następuje bezwzględnš większoœciš głosów w obecnoœci co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym (art. 19 ust. 1 u.s.g.),

- uchwały w sprawie absolutorium, która jest podejmowana bezwzględnš większoœciš głosów ustawowego składu rady (art. 28a ust. 2 u.s.g.), czy

- uchwał dotyczšcych zobowišzań finansowych, które powinny zapaœć bezwzględnš większoœciš głosów w obecnoœci co najmniej połowy ustawowego składu rady (art. 58 ust. 2 u.s.g.).

Obecni radni, większoœć głosów

Wymagane quorum, czyli liczba radnych, których obecnoœć umożliwia podjęcie uchwały, to zasadniczo połowa ustawowego składu rady, ustalanego zgodnie z art. 17 u.s.g. W myœl art. 17 ust. 1 u.s.g. ustawowy skład rady zależy od liczby mieszkańców gminy i wynosi:

- 15 w gminach do 20 tys. mieszkańców,

- 21 w gminach do 50 tys. mieszkańców,

- 23 w gminach do 100 tys. mieszkańców oraz

- 25 w gminach do 200 tys. mieszkańców oraz po 3 na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 45 radnych.

W wyroku NSA z 18 lipca 2006 r. (sygn. I OSK 670/06, LEX nr 275447) zwrócono uwagę, że przepisy u.s.g. nie regulujš skutków prawnych działania rady w składzie liczbowym innym (większym lub mniejszym) niż wielkoœci ustalone w art. 17 u.s.g. Fakt, że przepis ten ma charakter bezwzględnie wišżšcy, oznacza, że w statucie gminy nie można uregulować odmiennie tej kwestii. Nie oznacza to jednak, że gdy liczbowy skład rady nie odpowiada wielkoœciš ustawowemu, to rada jest pozbawiona możliwoœci działania. Jeżeli liczba radnych nie odpowiada wielkoœci ustawowej, to fakt ten nie może rzutować na ustalanie quorum koniecznego do podjęcia uchwały przez radę gminy. Zgodnie z art. 14 ust. 1 u.s.g. jest to nadal połowa ustawowego składu rady.

Przykład:

Załóżmy, że gmina ma 18 tys. mieszkańców, w zwišzku z czym jest w niej 15 radnych. Połowa tego ustawowego składu (15) to dokładnie 7,5, czyli – z uwagi na niepodzielnoœć głosu - po zaokršgleniu w górę do pełnej liczby - 8 radnych. Oznacza to, że podczas głosowania na sali obrad musi być zasadniczo co najmniej 8 radnych. Gdyby rzeczywisty liczbowy skład rady nie odpowiadał ustawowemu (np. po wygaœnięciu mandatu jednego z radnych, było tylko 14 radnych), to i tak wymagane quorum trzeba byłoby ustalać na podstawie ustawowego składu rady, zgodnego z art. 17 u.s.g. Po wygaœnięciu mandatu jednego z radnych, nie wystarczałaby obecnoœć 7 radnych (1/2 z 14), lecz nadal do podjęcia uchwały potrzebna byłaby obecnoœć co najmniej 8 radnych.

W wyroku NSA z 21 listopada 2006 r. (sygn. II GSK 194/06, LEX nr 290143) podkreœlono, że nie oznacza to, że co najmniej 8 radnych musiałoby wzišć udział w głosowaniu. Oddanie głosu jest uprawnieniem, a nie obowišzkiem radnego. Liczba radnych obecnych w trakcie głosowania oraz liczba oddanych głosów nie muszš się pokrywać. Dla uzyskania wymaganego quorum, zgodnie z art. 14 ust. 1 u.s.g., potrzebna jest obecnoœć co najmniej 8 radnych podczas głosowania. Gdyby jednak np. jeden z radnych wstrzymał się od głosu, nie prowadziłoby to do braku quorum.

W wyroku NSA we Wrocławiu z 18 wrzeœnia 1990 r. (sygn. SA/Wr 849/90, LEX nr 10161) stwierdzono, że – w przypadkach budzšcych wštpliwoœci – rzeczš osoby prowadzšcej obrady (czyli zasadniczo przewodniczšcego rady gminy – art. 19 ust. 2 u.s.g.) jest sprawdzenie quorum bezpoœrednio przed głosowaniem. Również każdy radny ma prawo wnosić o weryfikację quorum.

Wymóg zwykłej większoœci głosów oznacza, że za podjęciem uchwały powinno opowiedzieć się więcej radnych niż przeciwko. W takim przypadku nie uwzględnia się głosów wstrzymujšcych się. W wyroku NSA w Krakowie z 20 grudnia 1994 r. (sygn. SA/Kr 2423/94, ONSA 1995/4/182) wyjaœniono, że jeżeli przedmiotem głosowania jest wybór jednego spoœród kilku rozwišzań, to przez zwykłš większoœć należy rozumieć takš liczbę głosów optujšcych za jednym z tych rozwišzań, która jest większa od liczby głosów przypadajšcych osobno na każdš jego alternatywę. W sytuacji, gdy wymagana jest bezwzględna większoœć głosów, konieczne jest uzyskanie co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, czyli głosów przeciwnych i wstrzymujšcych się (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Poznaniu z 11 maja 2011 r., sygn. II SA/Po 188/11, LEX nr 795690). W wyroku NSA z 8 sierpnia 2012 r. (sygn. II OSK 467/12, LEX nr 1252080) wyrażono poglšd, że nie każde głosowanie musi zawierać możliwoœć wstrzymania się od głosu.

Przykład:

Załóżmy, że do podjęcia uchwały potrzebna była obecnoœć co najmniej połowy ustawowego składu rady (8 radnych) oraz bezwzględna większoœć głosów. Na sali obrad było obecnych i głosowało 8 radnych, przy czym 4 głosowało za przyjęciem projektu uchwały, 2 przeciwko, a 2 wstrzymało się od głosu. W takim przypadku nie uzyskano wymaganej większoœci głosów (5 głosów za podjęciem uchwały), co spowodowało, że ta uchwała nie została podjęta. Jak podkreœlono w wyroku WSA w Lublinie z 10 listopada 2009 r. (sygn. II SA/Lu 402/09, LEX nr 589175), remisowy wynik nie oznacza, że rezultat głosowania nie został osišgnięty, w zwišzku z czym trzeba powtórzyć głosowanie. Nieuzyskanie wymaganej większoœci powoduje, że głosowany projekt uchwały został odrzucony. W wyroku tym stwierdzono, że u.s.g. nie zawiera norm zezwalajšcych na powtórzenie głosowania, które uchylałoby skutki poprzedniego głosowania, ale statut gminy może wprowadzać szczegółowe rozwišzania dopuszczajšce takš możliwoœć. Natomiast w razie braku stosownej regulacji w statucie, powtórzenie głosowania mogłoby nastšpić tylko w razie zaistnienia istotnych i nie dajšcych się usunšć wštpliwoœci co do przebiegu głosowania, obliczenia jego wyników lub wprowadzenia w błšd radnych co do zasad głosowania.

W art. 25a u.s.g. zastrzeżono, że radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Radny podlega wyłšczeniu także wówczas, gdy jego interes jest zbieżny z interesem gminy (por. np. wyrok WSA w Kielcach z 20 grudnia 2017 r., sygn. II SA/Ke 780/17, LEX nr 2424494).

Jawnoœć głosowania

W orzecznictwie podkreœla się, że wprowadzenie zasady nakazujšcej podejmowanie uchwał w głosowaniu jawnym, wišże się przede wszystkim z realizacjš konstytucyjnej zasady – prawa obywateli do uzyskiwania informacji o działalnoœci organów władzy publicznej oraz osób pełnišcych funkcje publiczne. Odstępstwa od zasady podejmowania uchwał w głosowaniu jawnym mogš nastšpić tylko mocš ustawy (por. np. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 28 kwietnia 2016 r., sygn. II SA/Go 227/16, LEX nr 2039604). Nie można zawrzeć takich regulacji w statucie gminy. Ustawš o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych zmodyfikowano art. 14 u.s.g., w zwišzku z czym, od następnej kadencji rady gminy, głosowania jawne na sesjach rady będš musiały odbywać się za pomocš urzšdzeń umożliwiajšcych sporzšdzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeżeli przeprowadzenie głosowania w taki sposób nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, trzeba będzie przeprowadzić głosowanie imienne. Imienne wykazy głosowań radnych będš podawane niezwłocznie do publicznej wiadomoœci w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

Treœć uchwały

W § 143 rozporzšdzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej" przyjęto, że do projektów aktów prawa miejscowego stosuje się odpowiednio zasady dotyczšce projektów aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym (uchwał i zarzšdzeń), projektów aktów wykonawczych (rozporzšdzeń) oraz niektóre zasady dotyczšce projektów (zmian) ustaw. Przyjmuje się, że takie wymagania powinny spełniać także uchwały rady gminy niebędšce aktami prawa miejscowego. Uchwała rady powinna zawierać tytuł, rozstrzygnięcia merytoryczne i regulacje dotyczšce wejœcia w życie. Tekst uchwały należy rozpoczšć od wskazania przepisu prawnego, na podstawie którego ta uchwała jest podejmowana, a podejmujšc uchwałę rada nie może przekroczyć zakresu przyznanych jej kompetencji. W uchwale można uregulować tylko sprawy przekazane radzie do unormowania w przepisie upoważniajšcym. W treœci uchwały nie należy powtarzać w przepisów ustaw i innych aktów normatywnych. Podstawowš jednostkš redakcyjnš uchwały jest paragraf. Paragrafy można dzielić na ustępy, ustępy na punkty, punkty na litery, litery na tiret. Zgodnie z § 131 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej do projektu uchwały dołšcza się uzasadnienie. W wyroku WSA w Białymstoku z 13 kwietnia 2006 r. (sygn. II SA/Bk 83/06, LEX nr 192856) przyjęto, że organ jednostki samorzšdu terytorialnego podejmujšcy uchwałę ma obowišzek sporzšdzenia uzasadnienia uchwały, gdyż takie uzasadnienie warunkuje kontrolę sprawowanš przez sšd administracyjny.

Akty prawa miejscowego

Uchwały rady gminy będšce aktami prawa miejscowego podlegajš ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. W myœl art. 4 ust. 1 tej ustawy zasadš jest, że uchwały rady będšce aktami prawa miejscowego wchodzš w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W orzecznictwie podkreœla się, że każdorazowo trzeba ustalić, czy dany akt ma charakter prawa miejscowego. Dla kwalifikacji danej uchwały jako aktu prawa miejscowego decydujšce znaczenie ma charakter zawartych w niej norm prawnych i kształtowanie przez te normy sytuacji prawnej adresatów. Jeżeli uchwała zawiera przynajmniej jednš normę postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, jest ona aktem prawa miejscowego (por. np. wyrok WSA w Olsztynie z 11 lipca 2013 r., sygn. II SA/Ol 518/13, LEX nr 1343114). Skutkiem nieogłoszenia aktu prawa miejscowego w wojewódzkim dzienniku urzędowym jest brak możliwoœci wywołania przez ten akt zamierzonych skutków prawnych. Uchwała stanowišca akt prawa miejscowego, która nie zostaje przekazana do ogłoszenia, jest w całoœci nieważna (por. np. wyrok WSA w Poznaniu z 14 wrzeœnia 2016 r., sygn. IV SA/Po 286/16, LEX nr 2161605).

Istotne wady uchwały

W orzecznictwie przyjmuje się, że do istotnych wad uchwały, skutkujšcych stwierdzeniem jej nieważnoœci (art. 91 ust. 1 i 4 u.s.g.), zalicza się np. naruszenie przepisów:

- wyznaczajšcych kompetencje do podejmowania uchwał,

- podstawy prawnej podejmowanych uchwał,

- ustrojowych,

- prawa materialnego – przez ich wadliwš wykładnię oraz

- regulujšcych procedurę podejmowania uchwał (por. wyrok WSA w Opolu z 29 grudnia 2017 r., sygn. II SA/Op 537/17, LEX nr 2427417).

Ważne przepisy

art. 14, art. 17, art. 19 ust. 1, 2 i 4, art. 20 ust. 1a, art. 22, art. 25a, art. 28a ust. 2 i 5, art. 28b ust. 4, art. 40-42, art. 58, art. 67 ust. 1, art. 91 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzšdzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1875 ze zm.),

art. 1, art. 15 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130),

art. 4, art. 13 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1523),

§ 143 rozporzšdzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej" (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 283).