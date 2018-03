Czy organy są związane postanowieniem, które jest w mocy

Decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla okreœlonej inwestycji nie staje się bezprzedmiotowa, jeżeli na jej podstawie inwestor może nadal ubiegać się o pozwolenie na budowę dla tej inwestycji.

Takie wnioski wynikajš z wyroku Naczelnego Sšdu Administracyjnego w Warszawie z 19 stycznia 2018 r. (II OSK 85/16), w którym sšd oddalił skargę kasacyjnš od wyroku Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Gorzowie z 13 sierpnia 2015 r. (sygn. II SA/Go 69/15).

Pozwolenie na elektrownie wiatrowe

Wyrok został wydany w następujšcym stanie faktycznym. W sierpniu 2009 r. burmistrz wydał decyzję o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajšcej na budowie 24 elektrowni wiatrowych. W czerwcu 2014 r. stowarzyszenie, które było przeciwne tej inwestycji, złożyło wniosek o stwierdzenie wygaœnięcia tej decyzji œrodowiskowej.

Po rozpoznaniu wniosku stowarzyszenia we wrzeœniu 2014 r., burmistrz wydał decyzję odmawiajšcš stwierdzenia wygaœnięcia ww. decyzji œrodowiskowej. Organ ten ustalił, że wspomniana decyzja œrodowiskowa stała się ostateczna w dniu 8 paŸdziernika 2009 r., a w paŸdzierniku 2013 r. inwestor złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla tej inwestycji. Organ zwrócił uwagę na art. 72 ust. 4 ustawy z 3 paŸdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na œrodowisko, który umożliwia inwestorowi złożenie wniosku o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia objętego decyzjš œrodowiskowš w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja œrodowiskowa stała się ostateczna.

Zdaniem burmistrza inwestor nie zrezygnował z dšżenia do realizacji inwestycji, złożył wniosek o pozwolenie na budowę, a tym samym nie można stwierdzić, że decyzja œrodowiskowa stała się bezprzedmiotowa, co mogłoby stanowić przesłankę do stwierdzenia wygaœnięcia tej decyzji.

Rozstrzygnięcie SKO

Stowarzyszenie złożyło odwołanie od decyzji burmistrza, jednak organ odwoławczy – samorzšdowe kolegium odwoławcze (SKO) – utrzymało decyzję w mocy.

SKO zgodziło się z ocenš organu I instancji, że nie ma podstaw do uznania, aby decyzja œrodowiskowa stała się bezprzedmiotowa. SKO zwróciło uwagę, że w paŸdzierniku 2013 r. burmistrz wydał postanowienie, w którym wyraził stanowisko, iż realizacja przedsięwzięcia, dla którego w ww. decyzji œrodowiskowej okreœlono œrodowiskowe uwarunkowania, przebiega etapowo oraz że nie zmieniły się warunki wymienione w tej decyzji. Co za tym idzie, zdaniem SKO postanowienie to wydłużyło termin do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do 6 lat od dnia, w którym decyzja œrodowiskowa stała się ostateczna. Ponadto, decyzja œrodowiskowa była doręczana w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), tj. w wyniku obwieszczenia. Oznacza to, że decyzja œrodowiskowa została doręczona (najpóŸniej) 14 paŸdziernika 2009 r., a zatem ostateczna stała się 28 paŸdziernika 2009 r.

Brak przesłanki wygaœnięcia

Stowarzyszenie nie zgodziło się z decyzjš SKO i złożyło skargę do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Gorzowie. WSA podzielił jednak stanowisko organów administracji i oddalił skargę stowarzyszenia. W ocenie sšdu nie została spełniona podstawowa przesłanka warunkujšca, zgodnie z art. 162 § 1 pkt KPA, możliwoœć stwierdzenia wygaœnięcia decyzji administracyjnej, tj. jej bezprzedmiotowoœć.

WSA podkreœlił, że w paŸdzierniku 2013 r. inwestor uzyskał postanowienie wydłużajšce do 6 lat termin na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Oznacza to, że wskutek ww. postanowienia przedłużony został byt prawny decyzji œrodowiskowej. Tym samym nie można uznać decyzji œrodowiskowej za bezprzedmiotowš. Postanowienie z paŸdziernika 2013 r. jest w mocy, nie zostało usunięte z obrotu prawnego i tym samym wywołuje skutki prawne, a zatem organy sš nim zwišzane.

Od wyroku WSA stowarzyszenie wywiodło skargę kasacyjnš do Naczelnego Sšdu Administracyjnego. NSA oddalił jednak tę skargę. Potwierdził, że inwestor skutecznie uzyskał postanowienie wydłużajšce do 6 lat (od dnia uzyskania cechy ostatecznoœci przez decyzję œrodowiskowš) termin do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Ponieważ termin ten w dacie wydania decyzji burmistrza odmawiajšcej stwierdzenia wygaœnięcia decyzji œrodowiskowej nie upłynšł, żšdanie stowarzyszenia i w konsekwencji złożona przez stowarzyszenie skarga kasacyjna okazały się bezzasadne. Zdaniem NSA wskutek ww. postanowienia inwestor mógł w dalszym cišgu przygotowywać realizację inwestycji (tj. ubiegać się o dalsze pozwolenia na budowę dla tej inwestycji), co sprawiło, że decyzja œrodowiskowa nie stała się bezprzedmiotowa w rozumieniu art. 162 § 1 ust. 1 KPA.

sygnatura akt: II OSK 85/16

Komentarz eksperta

Tomasz Duchniak, radca prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Przygotowanie inwestycji pod względem formalno-prawnym wymaga w wielu przypadkach uzyskania szeregu odrębnych decyzji administracyjnych, przy czym uzyskiwanie tych decyzji powinno nastšpić w okreœlonej kolejnoœci. Tak właœnie jest w przypadku decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, której uzyskanie (o ile jest wymagana dla danego rodzaju inwestycji) powinno nastšpić zanim inwestor wystšpi o pozwolenie na budowę. Formalno-prawny proces uzyskiwania decyzji administracyjnych jest jednak rozcišgnięty w czasie. Ponadto, sam proces inwestycyjno-budowlany nierzadko podzielony jest na etapy, których realizację dzieli w czasie niekiedy nawet kilka lat. Z tych właœnie względów przepisy ustawy z 3 paŸdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na œrodowisko dopuszczajš sytuację, w której złożenie wniosku o pozwolenie na budowę dla danej inwestycji może nastšpić nawet po upływie znacznej iloœci czasu od chwili, w której decyzja œrodowiskowa, obejmujšca tę inwestycję, stała się ostateczna. Obecnie obowišzujšce przepisy przewidujš, że co do zasady złożenie wniosku o pozwolenie na budowę następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Co więcej, termin ten może wynosić nawet 10 lat. Dotyczy to sytuacji, w której przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, inwestor otrzymał stanowisko właœciwego organu – wydawane w formie postanowienia – że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne sš warunki realizacji przedsięwzięcia okreœlone w decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach. W realiach komentowanej sprawy takie postanowienie zostało wydane (choć w dacie jego wydania obowišzywały inne terminy na złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, tj. odpowiednio, 4 i 6 lat). W konsekwencji powyższego sšdy administracyjne stwierdziły, że decyzja œrodowiskowa nie stała się bezprzedmiotowa (gdyż nadal mogła być podstawš do ubiegania się o pozwolenie na budowę) i w rezultacie, że nie ma podstaw do stwierdzenia jej wygaœnięcia.