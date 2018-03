Skutki zmiany celu użytkowania wieczystego

Właœciciel – organ administracji publicznej, nie może w sposób władczy wymóc podpisania umowy ani wydać decyzji o zmianie decyzji uwłaszczeniowej, żeby okreœlić na nowo szczegółowy sposób korzystania z nieruchomoœci.

Iwona Kasperek, specjalista ds. nieruchomoœci i zagospodarowania przestrzennego

Poniżej dalsza częœć artykułu

Sylwia Moreu-Żak, radca prawny, praktyka nieruchomoœci, reprywatyzacji i doradztwa dla klientów indywidualnych kancelarii Wardyński i Wspólnicy Co do zasady.pl

Władze samorzšdowe bšdŸ organy reprezentujšce Skarb Państwa zarzucajš deweloperom, że planowana inwestycja lub inna zmiana dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomoœci sš niezgodne z celem, na jaki ustanowiono użytkowanie wieczyste. Użytkownikowi wieczystemu oferuje się w zwišzku z tym zawarcie umowy w sprawie zmiany sposobu korzystania z nieruchomoœci. Równolegle miasta domagajš się zapłaty rekompensaty. Czy te działania sš uzasadnione?

Nabycie w drodze uwłaszczenia

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 29 wrzeœnia 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomoœci grunty stanowišce własnoœć Skarbu Państwa lub własnoœć gminy (zwišzku gmin) z wyłšczeniem gruntów Państwowego Funduszu Ziemi, będšce w dniu wejœcia powołanej ustawy w zarzšdzie państwowych osób prawnych innych niż Skarb Państwa lub komunalnych osób prawnych, stały się z tym dniem z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów, oraz własnoœci budynków, innych urzšdzeń i lokali, stwierdza się decyzjš wojewody w odniesieniu do nieruchomoœci stanowišcych własnoœć Skarbu Państwa lub decyzjš zarzšdu gminy w odniesieniu do nieruchomoœci stanowišcych własnoœć gminy. Decyzje, o których mowa, potocznie zwane sš decyzjami uwłaszczeniowymi.

Stosownie do art. 2 ust. 3 wspomnianej ustawy w brzmieniu obowišzujšcym do 24 grudnia 1992 r. w decyzji uwłaszczeniowej okreœlano również okres użytkowania wieczystego z zachowaniem zasad okreœlonych w art. 236 Kodeksu cywilnego. Od 24 grudnia 1992 r. w decyzji tej okreœla się również inne warunki użytkowania wieczystego. Jednym z warunków użytkowania wieczystego jest cel, na który nieruchomoœć gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste. W większoœci decyzji uwłaszczeniowych cel ten jest zdefiniowany jest jako „korzystanie z gruntu zgodnie z przeznaczeniem". Takie sformułowanie przez szereg lat nie budziło wštpliwoœci.

Zmiana celu użytkowania wieczystego

Obecnie większoœć nieruchomoœci będšcych przedmiotem uwłaszczenia pozostaje w użytkowaniu wieczystym innych podmiotów niż uwłaszczone i jest wykorzystywana w inny sposób niż w dacie uwłaszczenia. Znaczna częœć gruntów wczeœniej wykorzystywanych na cele przemysłowe, usługowe czy biurowe jest lub ma być wykorzystana na cele mieszkaniowe. Taka trwała zmiana sposobu korzystania prowadzi do zmiany opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste z dotychczasowych 3 proc. ceny gruntu do 1 proc. ceny gruntu.

Skarb Państwa i jednostki samorzšdu terytorialnego, przede wszystkim w Warszawie i Krakowie, podjęły działania zmierzajšce do uzyskania rekompensaty z tytułu obniżenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Analogiczne działania próbujš ostatnio podejmować władze Wrocławia.

Podstawš do wszczęcia takich działań jest wykazanie, że nastšpiła zmiana celu, na jaki grunt został oddany w użytkowanie wieczyste. W zwišzku z tym pojawiajš się interpretacje, że zobowišzanie do „korzystania z gruntu zgodnie z jego przeznaczeniem" należy rozumieć jako zobowišzanie do użytkowania nieruchomoœci uwłaszczanej w sposób zgodny z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego obowišzujšcego w dacie uprawomocnienia się decyzji uwłaszczeniowej.

Gdyby stanowisko takie było uzasadnione, nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby cel użytkowania skonkretyzować chociażby poprzez wskazanie ustaleń właœciwego planu. Skoro do tego nie doszło, to sformułowanie to należy rozumieć jako zobowišzanie do korzystania z gruntu zgodnie z przeznaczeniem okreœlonym na podstawie przepisów powszechnie obowišzujšcych, w okresie istnienia decyzji w obrocie prawnym.

Spotykamy się również ze stanowiskiem, że o celu użytkowania wieczystego œwiadczy ustalona w decyzji uwłaszczeniowej stawka opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Jeœli stawka wynosi 3 proc. ceny, to grunt jest przeznaczony na cele, dla których obowišzujšce przepisy przewidujš takš stawkę.

Taka interpretacja decyzji jest niedopuszczalna. Cel użytkowania wieczystego nie jest determinowany wysokoœciš stawki. To wysokoœć opłaty rocznej zależy od sposobu korzystania z gruntów i rodzaju zabudowy. Stawka opłaty rocznej ustalona w decyzji uwłaszczeniowej odpowiada stanowi faktycznemu i prawnemu istniejšcemu na gruncie w dacie wydania decyzji uwłaszczeniowej.

Z powyższego wynika, że w przypadku decyzji uwłaszczeniowych nakładajšcych na użytkownika wieczystego obowišzek korzystania z gruntu zgodnie z przeznaczeniem nie ma podstaw, by właœciciel żšdał zawarcia umowy w sprawie zmiany celu użytkowania wieczystego. Trwała zmiana sposobu zagospodarowania gruntu może spowodować zmianę stawki opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste bez potrzeby zawierania umowy w tym zakresie.

Miasto jako właœciciel, nie jako organ administracji publicznej

Naczelny Sšd Administracyjny stwierdził nieważnoœć zarzšdzeń wydanych przez Prezydentów Warszawy oraz Krakowa w sprawie zasad dokonywania zmian umów użytkowania wieczystego w zakresie sposobu użytkowania i zagospodarowania nieruchomoœci oddanych w użytkowanie wieczyste. Zarzšdzenia te wprowadzały zasadę, że zmiana sposobu korzystania z nieruchomoœci może nastšpić po zapłaceniu przez użytkownika wieczystego rekompensaty w wysokoœci ustalonej w tych zarzšdzaniach. Aktualnie trwa jeszcze postępowanie przed Naczelnym Sšdem Administracyjnym w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta w przedmiocie mienia komunalnego.

Naczelny Sšd Administracyjny wskazywał, że umowa użytkowania wieczystego jest umowš o charakterze cywilnoprawnym. Warunki, na jakich może dojœć do zmiany treœci takiej umowy, w tym zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania nieruchomoœci oddanej w użytkowanie wieczyste, okreœlane mogš być wyłšcznie w drodze porozumienia stron, na zasadach swobody umów. Zdaniem sšdu zasada ta dotyczy również ustalania ewentualnego wynagrodzenia dla Miasta Warszawy – jako właœciciela nieruchomoœci – za umożliwienie użytkownikowi wieczystemu zmiany umowy użytkowania wieczystego w zakresie zmiany sposobu korzystania z nieruchomoœci oddanej w użytkowanie wieczyste. W tego rodzaju sprawach miasto działa wyłšcznie jako właœciciel nieruchomoœci oddanej w użytkowanie wieczyste, a nie jako organ administracji publicznej, któremu przepisami prawa zostały przyznane okreœlone kompetencje do wyrażania władztwa administracyjnego.

NSA nie rozważał samej możliwoœci zmiany celu użytkowania wieczystego, tylko kompetencje miasta do wydania zarzšdzenia regulujšcego zasady zmiany celu. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wystosował do burmistrzów dzielnic Warszawy wytyczne w sprawie postępowania w sprawach wniosków użytkowników wieczystych o zmianę sposobu korzystania. Wytyczne te co do zasady sš tożsame z tymi, jakie obowišzywały na mocy uchylonego zarzšdzenia, ale majš wyłšcznie walor informacyjny i nie mogš stanowić podstawy prawnej żšdania zawarcia umów w sprawie zmiany sposobu korzystania. Zatem fakt stwierdzenia nieważnoœci zarzšdzeń nie zmienia sytuacji prawnej deweloperów.

Nierównoœć wobec prawa

Nie kwestionujemy możliwoœci zmiany w drodze umownej celu korzystania z gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste, w przypadku gdy użytkowanie wieczystego powstało na mocy umowy. Sprzeciw budzš żšdania wysuwane przez miasto w przypadku, gdy użytkowanie wieczyste powstało z mocy ustawy, zaœ decyzja wyłšcznie w sposób deklaratywny potwierdzała ten fakt i nie zawierała szczegółowych warunków w zakresie celu użytkowania wieczystego. Jak wskazaliœmy powyżej, aktualny użytkownik wieczysty jest uprawniony do korzystania z gruntu w sposób zgodny z obowišzujšcymi przepisami i decyzjami administracyjnymi. Właœciciel, to jest organ administracji publicznej, nie może w sposób władczy wymóc podpisania umowy ani wydać decyzji o zmianie decyzji uwłaszczeniowej, żeby okreœlić na nowo szczegółowy sposób korzystania z nieruchomoœci.

Niezależnie od prawnej argumentacji organy administracyjne wykorzystujš swoje ustawowe uprawnienia w sprawach administracyjnych zwišzanych z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę oraz podziałów geodezyjnych, a także w sprawach cywilnoprawnych dotyczšcych połšczenia i odłšczenia częœci nieruchomoœci oddanych w użytkowanie wieczystego, aby wymuszać na deweloperach zawarcie „dobrowolnej" umowy i zapłatę rekompensaty z tytułu zmiany celu korzystania z gruntu w przypadkach, gdy taka zmiana celu nie następuje.

Choć istnieje prawna możliwoœć odmowy zawarcia umowy w treœci proponowanej przez organy administracyjne i zwalczania na gruncie istniejšcych uregulowań prawnych wynikajšcych z tego faktu konsekwencji prawnych, deweloperzy podpisujš takie umowy. Majšc bowiem zawarte umowy deweloperskie i zacišgnięte kredyty nie chcš ryzykować prowadzenia długotrwałych postępowań sšdowych.

Wysokoœć rekompensaty różni się w zależnoœci od miasta. W Warszawie wynosi nie mniej niż 12,5 proc. wartoœci gruntu, w Krakowie jest dwukrotnie wyższa i wynosi nie mniej niż 25 proc., zaœ we Wrocławiu deweloperzy z niepokojem czekajš na okreœlenie jej wysokoœci. Trudno w tej sytuacji mówić o przestrzeganiu konstytucyjnej zasady równoœci wobec prawa, zgodnie z którš wszyscy majš prawo do równego traktowania przez władze publiczne, zaœ nikt nie może być dyskryminowany w obrocie gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Na razie bowiem deweloper działajšcy w Gdańsku realizujšcy inwestycję mieszkaniowš jest w lepszej sytuacji niż ten w Warszawie lub w Krakowie. Taki stan rzeczy trudno jest zaakceptować w państwie prawa.

Sygnatura akt: I OSK 1622/16

Sygnatura akt: I OSK 2698/1