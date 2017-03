Gdańsk opracował program integracji imigrantów

Władze Gdańska przygotowały program integracji imigrantów. Jego powstanie było efektem rocznych prac międzysektorowego i interdyscyplinarnego Zespołu ds. modelu integracji imigrantów i imigrantek, który wypracował „Model integracji imigrantów". Model ten stanowi określenie obszarów i kierunków działań zmierzających do prowadzenia skutecznej i efektywnej polityki Miasta Gdańska dotyczącej integracji imigrantów.

Usługi publiczne

Podstawą opracowania wskazanego wyżej dokumentu był przegląd sposobu zarządzania usługami publicznymi realizowanymi przez administrację samorządową w obszarach edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, rynku pracy oraz mieszkalnictwa oraz wypracowanie standardów ich działania na przyszłość. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wiele problemów, z którymi borykają się imigranci można rozwiązać kompleksowo poprzez zintegrowanie zarządzania wskazanymi usługami.

Inspiracją do podjęcia prac były doświadczenia innych krajów europejskich zrzeszonych w ramach międzynarodowej sieci EuroCities, a także wsparcie przedstawicieli wielu sektorów i środowisk z grupą ponad 20 imigrantów włącznie. Cały zespół uczestniczył w serii szkoleń realizowanych przez specjalistów z zakresu wielokulturowości, polskiej polityki imigracyjnej, europejskich standardów polityki imigracyjnej (miasta włączające), uwarunkowań prawnych dla statusów cudzoziemców (szkolenia, seminaria, warsztaty), czy szkoleń organizowanych przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji.

System zarządzania

By poprawić i ułatwić imigrantom życie na terenie Gdańska zostały stworzone procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych. Dotyczą one m.in. zagrożenia bezdomnością, przemocą, niewywiązywania się przez rodziny z obowiązku szkolnego. W sytuacji kryzysowej ma zostać powołany koordynator ds. dyskryminacji oraz specjalny zespół, który będzie ściśle współpracował w tym obszarze. Koordynator będzie odpowiedzialny nie tylko za wypracowanie i wdrożenie standardu antydyskryminacyjnego w Gdańsku, ale także przygotowanie tzw. pakietu startowego, czyli przystępnej publikacji o charakterze informacyjnym. Będzie ona zawierać informacje dotyczące edukacji, opieki zdrowotnej, zatrudnienia, systemu podatkowego, zakwaterowania, pomocy społecznej, kultury, społeczności lokalnej oraz kwestii przemocy i dyskryminacji.

Działania miękkie

W dokumencie przewidziano także podjęcie aktywności związanych z włączeniem imigrantów do społeczności lokalnej. Chodzi o budowanie więzi i relacji społecznych, wymianę kulturową, wzajemne poznanie. Procesy te będą wspierane systematycznie m.in. poprzez rozwijanie różnorodnych form i sieci wolontariatu.

Gdańsk chce przypisać uchodźcom mentorów/wolontariuszy, którzy będą ich językowo wspierać w kontakcie z instytucjami. Podnoszone będą też kompetencje językowe pracowników instytucji (język rosyjski, angielski) oraz rezerwowanie środki finansowe na usługi tłumaczy na rzecz miejskich instytucji.

Przewidziany jest także pakiet działań edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do nauczycieli pracowników administracji i obsługi, rodziców, polskich uczniów oraz społeczności lokalnej. Działania mają być wdrażane przez całą społeczność szkolną, aby ułatwić przygotowania do przyjęcia ucznia imigranckiego. Niezwykle przydatni będą także lokalni organizatorzy integracji, czyli sieć osób, które rozumieją, jak przebiega proces integracji i mają kompetencje do tego, aby go właściwie organizować i wdrażać.

Jednym z głównych produktów i narzędzi pracy liderów będzie Baza Zasobów Lokalnych – działania, programy, sieci, grupy, które mają potencjał integracyjny imigrantów ze społecznością lokalną, będą otwierać imigrantom dostęp do aktywności obywatelskiej.

Gdański Program Integracji Imigrantów jest działaniem pionierskim w skali kraju. Z pewnością będzie on także inspiracją dla innych miast. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na ostateczny sukces będzie jednak współpraca z instytucjami administracji rządowej. Policja, Urząd ds. Cudzoziemców, służby wojewody, czy kuratorzy oświaty to kluczowi partnerzy.

Źródło: Uchwała Rady Miasta Gdańska z 30 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Gdańska Modelu Integracji Imigrantów

Komentarz

Robert Gawłowski, prodziekan w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy

Żyjemy w okresie olbrzymich migracji międzynarodowych. Spowodowane są one kryzysami politycznymi i wojnami w krajach znajdujących się na Południu, lub celami zarobkowymi. Najczęstszym punktem docelowym są oczywiście miasta, w których zawsze jest niższe bezrobocie niż w pozostałych częściach kraju i dlatego łatwiej znaleźć pracę. Każda taka decyzja o przeniesieniu się do innego państwa związana jest z koniecznością uporania się z wieloma problemami administracyjnymi, mieszkaniowymi, edukacyjnymi (jeśli wyjazd dotyczy rodzin z dziećmi), nie wspominając już o barierach językowych i kulturowych.

Polskie miasta nie były do tej pory powszechnym celem międzynarodowej imigracji, jednak regularnie przyjeżdżają do nas osoby z sąsiedniej Ukrainy. Studia i praca są najczęstszymi motywami przyjazdu. Według danych Urzędu ds. Cudzoziemców, 1 stycznia 2016 roku liczba cudzoziemców z dokumentami potwierdzającymi prawo do pobytu w Polsce wynosiła ponad 211 tysięcy osób. Z powodu problemów demograficznych oraz procesu starzenia się społeczeństwa rosnącą popularność Polski należy oceniać oczywiście pozytywnie. Przedsiębiorczy i dobrze wykształceni imigranci mogą też być szansą dla dalszego rozwoju gospodarczego kraju. Powstaje jednak pytanie – jak polskie miasta są przygotowane do przyjazdu tysięcy imigrantów? Nie posiadamy przecież doświadczenia w zakresie polityk publicznych dotyczących integracji osób z innych krajów na taką skalę.