Związki metropolitarne: nowe rozwiązania dla Śląska

10 lutego odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Przyjęcie tego projektu będzie jednoznaczne z uchyleniem ustawy z 9 października 2015 roku o związkach metropolitalnych.

Specyfika regionu

Aglomeracja śląska stanowi szczególny przykład obszaru metropolitalnego w Polsce. Zamieszkiwany jest on bowiem przez dwa miliony ludzi w 13 największych miastach Śląska i Zagłębia na terenie blisko 1,2 tys. km2. Z perspektywy zarządzania publicznego obszar ten charakteryzuje się zatem zupełnie innymi rozwiązaniami niż w przypadku metropolii z dominującym miastem centralnym. Specyfika ta powoduje, że często wskazywano na konieczność odrębnych uregulowań dla aglomeracji śląskiej. Dobrowolne porozumienie jednostek samorządowych – Górnośląski Związek Metropolitalny – z racji liczby partnerów samorządowych okazało się bowiem w praktyce niefunkcjonalne. Do tej pory można wskazać co najmniej na kilka projektów ustaw metropolitalnych dla Śląska. Należały do nich projekt zespołu powołanego przez wojewodę śląskiego w 2008 roku, czy projekt posłów Platformy Obywatelskiej z 2011 roku. Oba z nich zakończyły się fiaskiem. Sytuacji nie poprawiło przyjęcie przez Sejm 9 października 2015 roku ustawy z o związkach metropolitalnych (dalej ustawa z 2015 roku), podpisanej przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, gdyż rząd nie wydał dotychczas rozporządzeń wykonawczych na podstawie których powoływane są związki metropolitalne.

Kolejny rządowy projekt

Z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowano w maju 2016 roku projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, który przekazano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Podobnie jak w przypadku związków metropolitalnych, które miały funkcjonować na podstawie wyżej wspomnianej ustawy z 2015 roku – śląski związek metropolitalny ma posiadać osobowość prawną oraz samodzielność podlegającą ochronie sądowej. O ustroju związku metropolitalnego stanowić ma statut, którego treść podlegać będzie uzgodnieniu z prezesem Rady Ministrów za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Zasadniczą różnicą pomiędzy planowanymi związkami metropolitalnymi jest zakres zrzeszonych w nim podmiotów. W ustawie z 2015 roku są to gminy i powiaty. Natomiast w projekcie ustawy związek metropolitalny dla Śląska obejmować ma wyłącznie gminy.

Projekt przewiduje, że Rada Ministrów będzie tworzyła związek i ustalała jego granice w drodze rozporządzenia jednak na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej (). Zachowano przy tym definicję obszaru związku przyjętą w ustawie z 2015 roku jako spójnego pod względem przestrzennym obszaru oddziaływania miasta na prawach powiatu Katowice, charakteryzującego się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, zamieszkałego przez co najmniej 2 mln mieszkańców. Rozporządzenie ustalać będzie nazwę oraz siedzibę władz związku. Do takiego związku będą mogły przystępować kolejne gminy z terenu województwa śląskiego jednak bez możliwości wystąpienia.

Stare i nowe zadania

Podobnie jak w ustawie z 2015 r. do zadań Śląskiego Związku Metropolitalnego należeć będzie kształtowanie ładu przestrzennego, rozwój obszaru związku, publiczny transport zbiorowy, współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz kwestie promocji. Możliwe będzie także powierzenie zadań związkowi metropolitalnemu przez gminy go tworzące. Realizacja wskazanych powyżej zadań będzie możliwa w takich samych formach organizacyjno-prawnych, jak w ustawie z 2015 roku, tj. w jednostkach organizacyjnych, porozumieniach z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a także prowadzeniu działalności gospodarczej niewykraczającej poza obszar działań o charakterze użyteczności publicznej.

Projekt zakłada także dwukrotne wydłużenie (okresu „organizacyjnego" związku metropolitalnego, do jednego roku, w porównaniu do projektu ustawy z 2015 roku. We wskazanym okresie „organizacyjnym" związek będzie uzyskiwał 20 proc. dochodów, co jest związane z koniecznością zagwarantowania środków na przygotowanie organizacyjne, prawne i materialne związku do rozpoczęcia działalności. Formą przekazania środków finansowych będzie dotacja celowa udzielana przez wojewodę śląskiego.

Władze związku

Podstawowymi organami związku metropolitalnego będzie tak jak w ustawie z 2015 roku zgromadzenie ogólne oraz zarząd związku. Zupełnie inaczej będzie jednak wyglądał skład zgromadzenia. O ile w ustawie z 2015 roku w skład zgromadzenia wchodzili przedstawiciele gmin i powiatów (po dwóch w przypadku każdej jednostki samorządu terytorialnego, a dokładnie wójt/ burmistrz/ prezydent lub starosta oraz przedstawiciel rady), w przypadku Śląskiego Związku Metropolitalnego projektodawca zakłada, że będzie to wyłącznie jeden przedstawiciel w osobie burmistrza lub prezydenta miasta, bądź osoby przez nich upoważnionej. W ślad za zmianami dotyczącymi składu zgromadzeniu zmieniono także sposób przyjmowania uchwał. W miejsce podejmowania uchwał kwalifikowaną większością głosów wprowadzono większość podwójną, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Poza zmianą w składzie zgromadzenia metropolitalnego wprowadzono także zmiany do sposobu funkcjonowania zarządu. Powiększono bowiem skład zarządu z 3 do 5 osób. Osoby te będą nadal wybierane przez zgromadzenie ogólne i tak jak poprzednio nie będzie można łączyć tego członkostwa z wykonywaniem funkcji w organie jednostki samorządu terytorialnego, pełnieniem funkcji wójta, burmistrza, prezydenta lub ich zastępców, a także wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody.

Zakres obowiązków oraz relacje pomiędzy organami pozostają w zasadzie bez zmian, poza drobnymi korektami. Zmianie nie uległy także kwestie mienia i dochodów związku metropolitalnego konieczne do wykonywania nałożonych zadań publicznych. Najważniejszymi z nich będą zatem udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, składki od gmin wchodzących w skład związku, a także dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne oraz dochody z majątku. —Robert Gawłowski

Komentarz eksperta

Robert Gawłowski, prodziekan w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy autor książki „Ustroje metropolitalne w Europie Zachodniej na przykładzie metropolii londyńskiej"

W ostatnich tygodniach jesteśmy świadkami wielu metropolitalnych inicjatyw legislacyjnych. W Sejmie złożono poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, którego inicjatorem są posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Autorami drugiej inicjatywy są posłowie Nowoczesnej, który złożyli projekt ustawy o Poznańskim Związku Metropolitalnym. I wreszcie rządowy projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, nad którym rozpoczęły się prace w Sejmie. Projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim z pewnością nie jest takim zaskoczeniem, jak projekt dotyczący Warszawy. Jego treść była widoczna na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowego Centrum Legislacji od maja zeszłego roku. Tym samym jest to projekt, nad którym pracowano w ramach rządowej procedury legislacyjnej przygotowując Ocenę Skutków Regulacji, a także konsultując projekt ze stroną samorządową w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Widoczna jest wyraźna tendencja partii rządzącej do wprowadzania rozwiązań metropolitalnych dla konkretnych obszarów drogą odgórnych reform. Uchwalenie projektu w kształcie zaproponowanym przez rząd spowoduje uchylenie obowiązującej ustawy o związkach metropolitalnych i tym samym likwidację narzędzia zarządzania metropolitalnego dla innych obszarów metropolitalnych w Polsce.