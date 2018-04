Reforma wynagrodzeń w służbie cywilnej jest potrzebna

Mimo zeszłorocznych podwyżek, nie poprawiła się sytuacja materialna w urzędniczym korpusie. Inspektor ochrony œrodowiska zarabia zaledwie 1588 zł netto. Niewiele więcej, bo 1680 zł – kontroler weterynaryjny.

Potrzebna jest reforma systemu wynagradzania w służbie cywilnej – to jeden z najważniejszych wniosków zawartych w sprawozdaniu szefa służby cywilnej za zeszły rok.

– Dopóki wzrost realnych wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej będzie zdecydowanie niższy niż w pozostałych korpusach urzędniczych ? w administracji państwowej i samorzšdowej – dopóty konkurencyjnoœć płacowa korpusu sc będzie maleć. Niesie to ze sobš widmo exodusu pracowników administracji rzšdowej do sektora biznesu – podkreœla Dobrosław Dowiat-Urbański. WskaŸnik fluktuacji kadr, czyli odejœć ze służby cywilnej, wynosi już 11 proc. W 2016 r. stanowił 7 proc.

Rozpiętoœć płac

Zdaniem szefa służby cywilnej system płac powinien być bardziej motywacyjny. A koniecznoœć zwiększenia konkurencyjnoœci wynagrodzeń w służbie cywilnej dotyczy zwłaszcza wysoko specjalistycznych stanowisk oraz urzędów, w których sytuacja płacowa jest szczególnie trudna. Takim urzędem jest na przykład Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sławinie. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi tam 1 873 zł. Wynagrodzenie całkowite to tylko 2 485 zł. I to brutto.

– Członkowie korpusu służby cywilnej działajš w imieniu państwa. Powinni zarabiać więcej – podkreœla Prof. Jakub Stelina, dziekan Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim.

Dużo lepiej wyglšdajš dane dotyczšce płac w placówkach zagranicznych i ministerstwach. Dla przykładu, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przeciętne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi 5 757 zł. Wynagrodzenie całkowite to zaœ 9 499 zł. Rozpiętoœć płac w służbie cywilnej jest więc ogromna.

Bieda w terenie

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie członków korpusu służby cywilnej w 2017 r. wyniosło 5 524 zł brutto (w 2016 r. –5 266 zł). Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia, uwzględniajšc inflację na poziomie 2,0 proc., w stosunku do 2016 r. wyniósł jednak zaledwie 2,8 proc. W 2017 r. w ok. 60 proc. (1092) urzędów, które zatrudniajš członków korpusu służby cywilnej, wynagrodzenie było niższe od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej(4 272 zł brutto). W 2016 r. udział takich urzędów wyniósł ok. 57 proc. Największy wzrost realnych wynagrodzeń odnotowano w grupie stanowisk z najniższymi wynagrodzeniami, tj. wspomagajšcych (o 4,0 proc.) i specjalistycznych (o 3,1 proc.). To do nich były skierowane zeszłoroczne podwyżki.

Spadła natomiast wysokoœć realnych wynagrodzeń w pozostałych grupach stanowisk. Najgorzej sytuacja wyglšda w administracji terenowej. Dotyczy urzędów niedużych, które jednak realizujš ważne zadania z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia obywateli. Takich urzędników wcale nie jest mało. Prawie 27 tysięcy członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w administracji terenowej (62 proc. pracowników tej administracji) w 2017 r. miało wynagrodzenie zasadnicze niższe niż 3000 zł brutto, czyli około 2100 zł netto. Kto zarabia najmniej? Na rękę inspektor ochrony œrodowiska dostaje zaledwie 1 588 zł. Niewiele więcej, bo 1 680 zł, zarabia kontroler weterynaryjny. Inspektor ochrony zabytków dostaje 1 808 zł netto, a kontroler transportu drogowego ?1 990 zł netto. Więcej zarobiliby w dyskoncie.

Trzeba dorabiać

Jak podkreœla szef służby cywilnej w swoim sprawozdaniu za zeszły rok, prawie niezmienione od 2008 r. wynagrodzenia doprowadziły do obniżenia statusu materialnego, a czasem nawet do biedy wielu osób. Wielu członków korpusu służby cywilnej musi dorabiać. Częœć korzysta nawet z pomocy społecznej.

Do grupy najmniej zarabiajšcych w całym korpusie służby cywilnej należš pracownicy komend, inspektoratów i innych terenowych jednostek administracji rzšdowej. Jak wyjaœnia szef służby cywilnej, pracownicy tych instytucji najczęœciej pełniš swojš służbę w terenie, przeprowadzajšc codziennie szczegółowe kontrole dotykajšce wszystkich aspektów codziennego życia. Odpowiadajš za bezpieczeństwo obywateli, w tym życie i zdrowie. Na przykład inspektor weterynaryjny chroni zdrowie ludzi, umożliwiajšc zakup bezpiecznych dla zdrowia produktów mięsnych i nabiału, a inspektor nadzoru budowlanego zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w szkołach i halach sportowych.

W latach 2009– 2017 kwota bazowa wynagrodzeń nie zmieniła się. Wczeœniej tłumaczono to kryzysem gospodarczym. Wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej wzrosło w tym czasie realnie o 11,0 proc., a w gospodarce narodowej – o 22,2 proc. Spowodowało to dysproporcje w płacach. Warto jednoczeœnie zauważyć, że ponad 80 proc. członków korpusu służby cywilnej ma wykształcenie wyższe. Udział osób z wykształceniem wyższym w gospodarce narodowej jest znacznie niższy i wynosi około 1/3. Co więcej, sytuacja płacowa na rynku pracy stale się poprawia.