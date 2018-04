Czy ciąża chroni urzędnika państwowego mianowanego przed niechcianą zmianą pracodawcy

Urzędnika państwowego mianowanego, można przenieœć do innego urzędu w tej samej albo innej miejscowoœci na stałe lub na okreœlony czas. Zgoda urzędnika na takie przeniesienie zwykle nie jest potrzebna.

Urzędnik mianowany, który ze względu na podstawę nawišzania stosunku pracy cieszy się większš stabilizacjš swojego zatrudnienia godzić musi się (niejako w zamian) na większš dyspozycyjnoœć (w tym na zmianę miejsca wykonywania pracy). Sytuacje, w których urzędnik państwowy zatrudniony na podstawie mianowania może zostać przeniesiony na stałe na inne stanowisko w tym samym lub innym urzędzie wskazuje ustawa o pracownikach urzędów państwowych (dalej uopup).

Jednš z przesłanek uzasadniajšcych trwałš zmianę stosunku pracy takich osób jest reorganizacja urzędu, w którym sš one zatrudnione. W takiej sytuacji, zgodnie art. 10 ust. 1a uopup mogš one zostać przeniesione na inne stanowisko służbowe, odpowiadajšce ich kwalifikacjom. Ale tylko wtedy, jeżeli ze względu na likwidację zajmowanego przez nich stanowiska nie mogš dalej na nim pracować.

Na nowym stanowisku przeniesionemu urzędnikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy. Przy czym przez okres szeœciu miesięcy nie może być ono niższe od dotychczasowego.

Reorganizacja i likwidacja stanowiska

Przez reorganizację urzędu, rozumie się zmianę organizacji urzędu, dokonanš w identycznym trybie jak przy ustalaniu jego struktury (więcej na ten temat pisaliœmy w „Dobrej Administracji" z 13 marca br.: „Nie każda zmian pozwoli na zwolnienie urzędnika). Tak uznał m.in. Naczelny Sšd Administracyjny w wyroku z 20 stycznia 1994 r. (II SA 2348/93, ONSA 1995 nr 1, poz. 35). Natomiast przez likwidację stanowiska pracy uzasadniajšcš przeniesienie mianowanego urzędnika państwowego na inne stanowisko służbowe, odpowiadajšce jego kwalifikacjom, należy rozumieć faktyczne zniesienie dotychczasowego miejsca pracy pracownika. Tylko wówczas, bowiem zachodzi niemożliwoœć dalszego zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku, o której mowa w art. 10 ust. 1a uopup (wyrok NSA z 23 maja 1995 r. II SA 687/95).

Przy czym, jak uznał Sšd Najwyższy w wyroku z 8 lipca 2008 r. (II PK 358/07, MoPr 2008 nr 11, str. 562) pracownik przenoszony po reorganizacji urzędu nie ma roszczenia o wybór stanowiska odpowiadajšcego jego kwalifikacjom. O nowym stanowisku dla niego decyduje samodzielnie pracodawca i nie musi być ono równorzędne z dotychczas zajmowanym (zlikwidowanym). Musi tylko odpowiadać kwalifikacjom pracownika. Oznacza to, że pracownik, który był kierownikiem działu, po jego likwidacji, nie musi być nadal zatrudniany na kierowniczym stanowisku. Nie ma on, zatem roszczenia o zajmowanie tworzonego stanowiska kierownika nowego działu (po reorganizacji) czy kierownika referatu, nawet, gdy utworzony referat wykonuje częœć czynnoœci zlikwidowanego działu.

Potrzeby urzędu

Przeniesienie urzędnika państwowego minowanego na inne stanowisko jest także możliwe ze względu na potrzeby urzędu. Tak wynika z art. 10 ust. 1b uopup, zgodnie, z którym z uwagi na szczególne potrzeby urzędu, mianowanego urzędnika państwowego można przenieœć na inne stanowisko, odpowiadajšce jego kwalifikacjom i równorzędne pod względem wynagrodzenia. Oba te warunki muszš być spełnione łšcznie.

Jedynš przesłankš dopuszczalnoœci przeniesienia urzędnika w omawianym trybie jest, zatem wystšpienie po stronie urzędu szczególnych potrzeb, rozumianych, jako koniecznoœć dokonania zmian personalnych na konkretnym stanowisku. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowišzany wykazać, że z pewnych ważnych powodów nie jest możliwe - bez uszczerbku dla jego interesów - dalsze zatrudnianie pracownika na dotychczasowym stanowisku (wyrok NSA z 23 paŸdziernika 1995 r. II SA 2205/95, PP Nr 9/1998, s. 40). Przyczyny przeniesienia nie mogš natomiast dotyczyć pracownika, a zwłaszcza nie powinny wynikać ze sposobu wywišzywania się przezeń z obowišzków urzędniczych, implikujšcego utratę zaufania pracodawcy (por. wyroki NSA z 24 maja 1998 r., SA/Wr 2250/95, PP Nr 3/1997 i z 25 marca 1999 r., II SA/Po 882/99, PP Nr 9/1999, s. 41).

Zgodnie z kwalifikacjami i...

Przez kwalifikacje pracownika, o jakich mowa w z art. 10 ust. 1b uopup, należy rozumieć udokumentowane wykształcenie oraz umiejętnoœci zdobyte dzięki doœwiadczeniu zawodowemu. Warto też podkreœlić, co zauważył SN w wyroku z 29 listopada 2006 r. (PK 367/05, OSNP Nr 1-2/2008, poz. 6), że zastrzeżenie podobne do zawartego w art. 10 ust. 1b uopup występuje w powszechnym prawie pracy w niektórych przypadkach przenoszenia lub ponownego zatrudniania pracowników na stanowiskach innych od dotychczasowych (np. art. 42 § 4, art. 71, art. 72 § 2 i art. 1864 kp). Celem tych przepisów jest ochrona pracowników – w sytuacjach w nich unormowanych – przed powierzeniem pracy niżej kwalifikowanej w stopniu deprecjonujšcym zainteresowanych.

Pracodawca może natomiast przenieœć mianowanego pracownika na stanowisko, z którym wišżš się zadania przewyższajšce jego kwalifikacje, jednakże to pracodawca ponosi ryzyko niezawinionego, wadliwego wykonania przez pracownika tego rodzaju zadań, a ponadto musi on przestrzegać ograniczeń w powierzaniu takiej pracy wynikajšcych z przepisów prawa, zwłaszcza z przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

...równorzędne pod względem płacowym

Z kolei ocena, czy stanowisko, na jakie przeniesiono mianowanego urzędnika państwowego, jest równorzędne pod względem wynagrodzenia, dokonywana jest przez porównanie uprzednich i obecnych warunków płacowych danej osoby. Powierzone w tym trybie stanowisko powinno w œwietle obowišzujšcych u pracodawcy przepisów płacowych stwarzać pracownikowi takie same możliwoœci awansu zarobkowego, jakie miał dotychczas (por. wyroki NSA z 23 paŸdziernika 1995 r., II SA 2205/95, PP z Nr 9/1996, i z 15 marca 1999 r., II SA 1915/98, oraz wyrok SN z 18 paŸdziernika 2007 r., III PK 45/07, Legalis nr 316318).

Na maksimum szeœć miesięcy

W uzasadnionych wypadkach urzędnik państwowy mianowany może być także przeniesiony, na okres do szeœciu miesięcy, do innego urzędu w tej samej lub innej miejscowoœci, do pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami (art. 10 ust.3 uopup). Skutkiem tego przeniesienia będzie zatem nie tylko zmiana stanowiska (jak było to w opisywanych wyżej przypadkach będšcych przeniesieniami o charakterze wewnętrznym), ale także zmiana pracodawcy.

W okresie przeniesienia urzędnikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego. O tym czy w danej sytuacji zachodzi „uzasadniony wypadek" decyduje urzšd, a ocena ta ma charakter uznaniowy, co nie oznacza, że jest to uznanie niczym nieskrępowane.

Przeniesienie w tym trybie do urzędu majšcego siedzibę w innej miejscowoœci nie może jednak objšć, bez ich zgody, urzędników – kobiet w cišży lub urzędników sprawujšcych opiekę nad dzieckiem w wieku do czternastu lat. Jest ono także niedopuszczalne w wypadkach, gdy stojš temu na przeszkodzie ważne względy osobiste lub rodzinne urzędnika.

Przeniesienie takie dopuszczalne jest tylko raz na dwa lata. Jak podkreœla A. Dubownik (Komentarz do ustawy o pracownikach urzędów państwowych w: Prawo urzędnicze od red. Prof. K. Barana) przepis okreœlajšcy maksymalny czas trwania przeniesienia (szeœć miesięcy) nie daje jasnej odpowiedzi na pytanie, czy w sytuacji, gdy urzędnik zostanie przeniesiony np. na okrestrzech miesięcy, to w okresie dwóch lat od tego przeniesienie możliwe jest jeszcze przeniesienie na pozostałe trzy miesišce.

Jednak zdaniem ekspertki art. 10 ust. 3 uopup jest sformułowany inaczej niż art. 10 ust. 1 uopup, nie mówi, bowiem że przeniesienie może nastšpić na okres do szeœciu miesięcy w okresie dwóch lat kalendarzowych. Oznacza to jej zdaniem, że nie ma możliwoœci dokonywania kilku przeniesień we wskazanym w ustawie przedziale czasowym i urzšd dokonajšcy przeniesienia na okres krótszy niż szeœć miesięcy pozbawia się tym samym w okresie dwóch lat od tego przeniesienia możliwoœci kolejnego przeniesienie urzędnika na podstawie art. 10 ust.3 uopup.

Omówione wyżej sytuacje wyczerpujš okolicznoœci, w których pracodawca zatrudniajšcy urzędnika państwowego mianowanego może mu samodzielnie zmienić stanowisko pracy. Każde inne przeniesienie takiego urzędnika bez względu na to czy w ramach tego samego urzędu czy do innego wymaga już zgody zainteresowanego >patrz pytania.

podstawa prawna: Art. 10 ustawy z 16 wrzeœnia 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2142 ze zm.)

Z orzecznictwa

- Przeniesienie mianowanego urzędnika państwowego na inne stanowisko bez zaistnienia po stronie pracodawcy szczególnych potrzeb albo bez zapewnienia pracownikowi stanowiska odpowiedniego jego kwalifikacjom lub równorzędnego pod względem wynagrodzenia jest przeniesieniem dokonanym z naruszeniem normy art. 10 ust. 1b uopup – wyrok SN z 14 stycznia 2011 r. (I PK 176/10, MoPr 2011 nr 8, str. 430).

- Urzędnik przenoszony po reorganizacji urzędu na inne stanowisko nie może domagać się zatrudnienia w tym samym, co dotychczas charakterze – wyrok SN z 8 lipca 2008 r. (II PK 358/07, MoPr 2008 nr 11, str. 562),

- Pojęcie stanowiska służbowego w rozumieniu art. 10 ust. 1a i 1b ustawy o pracownikach urzędów państwowych oprócz nazwy urzędu i funkcji, obejmuje również miejscowoœć, w której urzędnikowi wyznaczono wykonywanie pracy – wyrok SN z 28 kwietnia 2005 r. (I PK 161/04, OSNAPiUS 2006 nr 1-2, poz. 7, str. 18).