Kto decyduje o przesunięciu urzędnika do innej pracy

Sposób modyfikacji treœci stosunku pracy zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych, co do zasady zależy od podstawy nawišzania z nimi stosunku pracy. Ale nie w przypadku czasowego powierzenia innego zajęcia.

Pracodawca ze sfery publicznej może zmienić warunki pracy i płacy zatrudnionych u niego osób na stale albo tylko czasowo. Możliwoœć czasowego przesunięcia urzędników w ramach tego samego urzędu daje mu art. 10 ust. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych (dalej uopup). Zgodnie z tym przepisem, jeżeli wymagajš tego potrzeby urzędu, urzędnikowi państwowemu można zlecić, na okres do trzech miesięcy w roku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy niż okreœlona w akcie mianowania lub w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami. W okresie tym przysługuje mu wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Decyduje pracodawca

Zlecenie innej pracy w takim przypadku jest jednostronnš decyzjš pracodawcy. Potwierdza to wyrok SN z 22 wrzeœnia 2000 r.(I PKN 34/00, OSNP 2002/8/184), Zgodnie z nim, zlecenie urzędnikowi państwowemu wykonywania innej pracy niż okreœlona w akcie mianowania na okres trzech miesięcy w roku kalendarzowym na podstawie art. 10 ust 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych nie wymaga jego zgody. Wprawdzie wyrok ten wprost odnosi się tylko do urzędników państwowych mianowanych, ale w praktyce dotyczy wszystkich urzędników państwowych. Do wszystkich nich, bez względu na podstawę nawišzania stosunku pracy, art.10 ust.1 uopup ma, bowiem zastosowanie.

Warto zauważyć, że przepis ten jest swoistym odpowiednikiem art. 42 § 4 kodeksu pracy (kp), zgodnie, z którym pracodawca może bez wręczania pracownikowi wypowiedzenia zmieniajšcego w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy powierzyć mu wykonywanie innej pracy niż okreœlona w umowie o pracę na okres nieprzekraczajšcy trzech miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Pozwala to przy jego interpretacji korzystać z orzecznictwa dotyczšcego art. 42 § 4 kp.

Warunki powierzenia

Jak podkreœla Anna Dubownik (Komentarz do ustawy o pracownikach urzędów państwowych w Prawo urzędnicze pod red. K. Barana) potrzeby urzędu, jako przesłanka zmiany treœci jego stosunku pracy nie wymagajš, aby uwarunkowania dotyczšce urzędu miały nadzwyczajny charakter. Potrzeby te wynikajš z działalnoœci urzędu i z koniecznoœci zapewnienia mu prawidłowego funkcjonowania. Istotne jest, aby za zleceniem pracownikowi wykonywania innej pracy przemawiały rzeczywiste potrzeby pracodawcy.

Uzasadnione potrzeby pracodawcy należy rozumieć też, w myœl wyroku Sšdu Najwyższego z 8 sierpnia 1979 r. (I PR 55/79, OSNC z 1980 r., Nr 2, poz. 30), jako potrzeby zakładu pracy, jako całoœci, a nie tylko jednostki (komórki) organizacyjnej zakładu pracy, do pracy, w której pracownik został skierowany. Potrzebš powierzenia innej pracy może być np. potrzeba zastšpienia innego pracownika, albo np. sytuacja, gdy stanowisko pracy, na które pracownik został przywrócony orzeczeniem sšdu zostało obsadzone przez innš osobę i trzeba odpowiedniego czasu na dokonanie zmian organizacyjno-personalnych (wyrok SN z 18 sierpnia 1976 r. I PR 103/76). Ocena, czy w danym przypadku zachodzš uzasadnione potrzeby do powierzenia urzędnikowi czasowo innej pracy należy do pracodawcy.

Kwestionowanie przeniesienia

Jeżeli urzędnik nie zgadza się na powierzenie mu innej pracy, decyzję pracodawcy może próbować zakwestionować. Jeœli jest urzędnikiem państwowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę może iœć z tym do sšdu pracy. Wynika to z art. 39 uopup, zgodnie, z którym spory o roszczenia ze stosunku pracy urzędników państwowych rozpatrywane sš w trybie okreœlonym w kodeksie pracy. Nie dotyczy to jednak wszystkich roszczeń urzędników państwowych mianowanych. Zgodnie, bowiem z wyrokiem SN z 16 maja 1984 r. (I PRN 69/84, OSNCP 1984 nr 11, poz. 205) art. 39 ustawy o pracownikach urzędów państwowych przewidujšcy, że spory o roszczenie ze stosunku pracy (...) rozpatrywane sš w trybie okreœlonym w kp, obejmuje swym zakresem podmiotowym urzędników państwowych mianowanych, ale tylko w sprawach niewymienionych w art. 38 tej ustawy, oraz urzędników państwowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zarówno w sprawach wymienionych w art. 38 § 1 uopup jak i niewymienionych w tym przepisie.

A zatem urzędnik państwowy zatrudniony na podstawie mianowania może kwestionować powierzenie mu innej pracy tylko w trybie okreœlonym w art. 38 uopup, zgodnie, z którym od decyzji w sprawach wypowiedzenia lub rozwišzania stosunku pracy z urzędnikiem państwowym mianowanym, przeniesienia albo zlecenia mu wykonywania innej pracy, przeniesienia na niższe lub inne stanowisko bšdŸ zawieszenia w pełnieniu obowišzków urzędnik ten może, w terminie siedmiu dni, wnieœć odwołanie do kierownika organu nadrzędnego nad urzędem, w którym jest zatrudniony. Od decyzji wydanej przez ministra odwołanie nie przysługuje.

Trzy miesišce w roku

Czasowe powierzenie innej pracy urzędnikowi trwać może maksymalne trzy miesišce w roku kalendarzowym. Z przepisu nie wynika czy z tej możliwoœci pracodawca skorzystać może tylko raz czy też do takich czasowych przeniesień dojœć może nawet kilka razy w cišgu roku przy przestrzeganiu ustawowego limitu czasu ich trwania. Należy, zatem uznać, że obie te sytuacje sš dopuszczalne. Co więcej, należy też przyjšć, że okres powierzenia innej pracy „liczony w cišgu" może niekiedy przekraczać wskazane trzy miesišce. Będzie tak wtedy, gdy pracodawca powierzy urzędnikowi wykonywanie innej pracy na przełomie roku kalendarzowego. W skrajnych przypadkach może, zatem dochodzić do sytuacji, w których będzie on œwiadczył takš pracę nawet przez szeœć miesięcy.

Kwalifikacje urzędnika

Kolejnš przesłankš czasowego powierzenia urzędnikowi innej pracy niż wynikajšca z jego umowy o pracę lub aktu mianowania jest koniecznoœć, aby ta nowa (inna) praca odpowiadała kwalifikacjom urzędnika. W orzecznictwie przyjmuje się, że pod pojęciem kwalifikacji, należy rozumieć nie tylko przygotowanie zawodowe pracownika – jego formalne wykształcenie, zdobyte doœwiadczenia zawodowe i potrzebne umiejętnoœci, ale także właœciwoœci psychofizyczne pracownika predyspozycje psychiczne oraz zdolnoœci do wykonywania okreœlonych czynnoœci z punktu widzenia zdrowia fizycznego.

Posiadanie kwalifikacji to inaczej „nadawanie się do czegoœ", co obejmuje także zdolnoœć do wykonywania okreœlonej pracy pod względem zdrowotnym (wyrok SN z 4 paŸdziernika 2000 r., I PKN 61/00, Pr. Pracy 2001, Nr 5, s. 33). Pracš odpowiedniš do kwalifikacji pracownika jest, zatem praca, która ich nie przekracza i przy której te kwalifikacje znajdš choćby częœciowe zastosowanie (wyrok SN z 5 lutego 1998 r., I PKN 515/97, OSNAPiUS 1999, Nr 2, poz. 46).

Bez obniżki wynagrodzenia

Przy czasowym powierzeniu pracownikowi innej pracy niż okreœlona w umowie o pracę, obniżeniu nie może ulec wynagrodzenie pracownika. Oznacza to, że powinien zachować swoje dotychczasowe wynagrodzenie, jeœli nowa praca byłaby gorzej opłacana i otrzymywać nowe wynagrodzenie, jeœli byłoby ono wyższe od przysługujšcej mu dotychczas pensji. Dla porównania wynagrodzenia z okresu przed i po powierzeniu innej pracy niż okreœlona w umowie o pracę przyjmuje się wynagrodzenie obliczane na zasadach ustalania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (wyrok SN z 22 listopada 1990 r., I PR 362/90, OSP 1991, Nr 9, poz. 213).

podstawa prawna: Art. 10 ust. 1 ustawy z 16 wrzeœnia 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2142 ze zm.)

Z orzecznictwa

- Jeżeli po upływie trzech miesięcy pracodawca zatrudnia pracownika bez jego zgody na innym stanowisku niż okreœlone w umowie o pracę (art. 42 § 4 kp), to może ponieœć odpowiedzialnoœć odszkodowawczš na podstawie art. 471 kc w zw. z art. 300 kp – wyrok SN z 4 grudnia 1997 r., (I PKN 418/97, OSNAPiUS 1999, Nr 2, poz. 44);

- Pracownikowi, któremu pracodawca na podstawie art. 42 § 4 kp powierzył innš pracę, nie przysługujš roszczenia przewidziane w razie nieuzasadnionego lub naruszajšcego przepisy wypowiedzenia umowy o pracę (art. 45 § 1 kp) albo jej warunków (art. 45 § 1 kp w zwišzku z art. 42 § 1 kp) – wyrok SN z 25 lipca 2003 r. (I PK 269/02, MoPr 2004 nr 11, str. 1);

- W zwišzku z tym, że dokładne sprecyzowanie pojęcia uzasadnionych potrzeb pracodawcy nie jest możliwe z uwagi na ustawicznie zmieniajšce się warunki gospodarcze, stosowane technologie czy reguły dotyczšce wykonywania czynnoœci urzędowych, w sytuacji, gdy pracownik kwestionuje powierzenie mu innej pracy, oceny tych okolicznoœci dokonuje sšd – wyrok SN z 18 sierpnia 1976 r., (I PR 103/76, OSP Nr 3/1978, poz. 44).