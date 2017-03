KAS - zakaz podległości służbowej między małżonkami i krewnymi: do 31 marca trzeba złożyć oświadczenia

Wymagania związane ze składaniem informacji i oświadczeń przez osoby zatrudnione albo pełniące służbę w Krajowej Administracji Skarbowej (dalej KAS) określono w ustawie o KAS oraz w przepisach wprowadzających tę ustawę (dalej przepisy wprowadzające).

Zakaz podległości służbowej

W art. 147 ustawy o KAS zawarto regulację, zgodnie z którą:

- małżonkowie,

- osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie (np. rodzeństwo), powinowactwa pierwszego stopnia (np. teść i zięć), przysposobienia, opieki lub kurateli, a także

- osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe

- nie mogą pełnić służby (jako funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej) ani być zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS, jeżeli powstałby między nimi stosunek podległości służbowej.

W takich przypadkach osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS i funkcjonariusze mają obowiązek złożyć kierownikowi jednostki organizacyjnej pisemną informację o zaistnieniu wskazanych wyżej przesłanek. Taka informacja powinna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej pracowników jednostek organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej, ich zastępcy, naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości, a od 1 stycznia 2018 r. także dyrektor Centrum Informatyki KAS powinni złożyć taką informację szefowi KAS.

W jakim terminie powinni to zrobić? Co do zasady, bezzwłocznie po zaistnieniu przesłanek powodujących powstanie obowiązku jej złożenia albo po uzyskaniu wiedzy uzasadniającej złożenie takiej informacji. Jednak pracownicy i funkcjonariusze działającej od 1 marca br. KAS muszą dopełnić tych formalności do 31 marca 2017 r. (art. 176 przepisów wprowadzających).

Oświadczenia majątkowe

Zgodnie z art. 149 ustawy o KAS osoby zatrudnione w Krajowej Informacji Skarbowej, izbie administracji skarbowej, Krajowej Szkole Skarbowości, a od 1 stycznia 2018 r. także w Centrum Informatyki KAS powinny corocznie, w terminie do 31 marca, składać oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Nie dotyczy to osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS na stanowiskach pomocniczych, robotniczych, obsługowych lub przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków.

Zasadą jest składanie takich oświadczeń kierownikowi jednostki organizacyjnej KAS, w której zatrudniona jest dana osoba. Niebędący funkcjonariuszem dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości, dyrektor Centrum Informatyki KAS (od 1 stycznia 2018 r.) i ich zastępcy powinni jednak składać takie oświadczenia szefowi KAS.

Przykład:

Po złożeniu oświadczeń o stanie majątkowym przez osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS, podmiot uprawniony do analizy takiego oświadczenia będzie zależeć od miejsca zatrudnienia i stanowiska osoby, która je złożyła. Do analizy oświadczeń składanych przez osoby zatrudnione w Krajowej Informacji Skarbowej i izbie administracji skarbowej są uprawnieni kierownicy tych jednostek oraz komórka organizacyjna ministerstwa finansów realizująca zadania w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym. W przypadku osób zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości i Centrum Informatyki KAS (od 1 stycznia 2018 r.) analizy oświadczeń dokona komórka organizacyjna ministerstwa. Komórka organizacyjna ministerstwa przeanalizuje także oświadczenia złożone przez niebędącego funkcjonariuszem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości, dyrektora Centrum Informatyki KAS i ich zastępców.

W zakresie nieuregulowanym w przepisach o KAS do spraw oświadczeń o stanie majątkowym, o których mowa powyżej, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 216, poz. 1584 ze zm.).

Obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym dotyczy również funkcjonariuszy. Zgodnie z art. 200 ustawy o KAS funkcjonariusz jest obowiązany składać takie oświadczenie:

- przy nawiązywaniu stosunku służbowego i przy zwalnianiu ze służby,

- corocznie, w terminie do 31 marca,

- na żądanie kierownika jednostki organizacyjnej.

Oświadczenie składa się, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, kierownikowi jednostki organizacyjnej. Dyrektor izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego i ich zastępcy składają oświadczenia o stanie majątkowym Szefowi KAS.

W przepisach przejściowych przewidziano, że do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia dotyczącego oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy, obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 11 maja 2010 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 65).

Oświadczenia lustracyjne

W art. 144 ustawy o KAS zastrzeżono, że w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę tylko taka osoba, która:

- nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1721 ze zm.) oraz

- nie była ich współpracownikiem.

Do organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa powyżej, zaliczono np. instytucje centralne Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległe im jednostki terenowe w wojewódzkich, powiatowych i równorzędnych komendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich, rejonowych i równorzędnych urzędach spraw wewnętrznych.

Przy naborze do pracy albo przyjęciu do służby w jednostkach organizacyjnych KAS, kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. będą musieli złożyć kierownikowi jednostki organizacyjnej oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa powyżej, lub współpracy z tymi organami. Dotyczy to także Szefa KAS i jego zastępców. Takie oświadczenie powinno być zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów w sprawie oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.

Zgodnie z art. 177 przepisów przejściowych pracownik oraz funkcjonariusz urodzony przed 1 sierpnia 1972 r. powinien złożyć wymagane oświadczenie w terminie do 31 marca 2017 r. Jeżeli wcześniej złożono już oświadczenie lustracyjne, osoba zobowiązana do złożenia takiego oświadczenia składa tylko informację o jego uprzednim złożeniu.

Co w oświadczeniu

Oświadczenie o stanie majątkowym zawiera m.in. informacje o źródłach i wysokości uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy, związku międzygminnego, powiatu, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego lub związku metropolitalnego, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, składnikach mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł i zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej tej kwoty.