Służba cywilna: kiedy roszczenie o odprawę ulega przedawnieniu?

- Kilka lat temu odchodzšcy na emeryturę pracownik służby cywilnej (będšcy w chwili odejœcia emerytem policyjnym), nie otrzymał odprawy emerytalnej. Myœlał, że w zwišzku z tym, że odchodzšc ze służby w Policji dostał odprawę na odejœcie teraz żadne œwiadczenie mu się nie należy. Niedawno dowiedział się jednak, że obecnie w podobnych sytuacjach odprawy emerytalne sš wypłacane. Czy może upomnieć się o wypłatę zaległego œwiadczenia?

Faktycznie, otrzymanie odprawy przysługujšcej z tytułu zwolnienia ze służby w Policji nie wyłšcza prawa do odprawy emerytalnej przysługujšcej pracownikowi z tytułu ustania stosunku pracy w zwišzku z przejœciem na emeryturę i zwišzanej z tym utraty statusu pracownika (patrz tekst główny). To czy pracownik może jeszcze upomnieć się o to œwiadczenie zależy, zatem od tego czy prawo do niego nie uległo przedawnieniu.

Co do zasady odprawa emerytalna staje się wymagalna w dacie rozwišzania stosunku pracy w zwišzku z przejœciem pracownika na rentę lub emeryturę. Tak wynika z wyroku Sšdu Najwyższego z 9 kwietnia 1998 r. (I PKN 508/97, OSNAPiUS 1999 nr 8, poz. 267), zgodnie, z którym roszczenie o zapłatę odprawy emerytalnej jest wymagalne od dnia rozwišzania stosunku pracy, także wtedy, gdy orzeczenie przyznajšce emeryturę zostało wydane póŸniej.

Potwierdza to też wyrok NSA z 10 paŸdziernika 1997 r. (I SA/Gd 791/96), w myœl, którego datš wymagalnoœci tego œwiadczenia jest dzień rozwišzania stosunku pracy lub stosunku służbowego.

Należy, zatem przyjšć, że od tego dnia rozpoczyna biec trzyletni okres przedawnienia prawa do odprawy okreœlony w art. 291 § 1 kp, majšcy tu zastosowanie na mocy art. 9 ustawy o służbie cywilnej. Jeœli zatem od daty wymagalnoœci roszczenia nie upłynęły jeszcze trzy lata, były pracownik sc ma szanse, aby skutecznie upomnieć się u swojego byłego pracodawcy o wypłatę tego œwiadczenia.

podstawa prawna: Art. 291 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 108 ze zm.)