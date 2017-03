Zwolnienia w służbie zagranicznej

W służbie zagranicznej nie będzie osób, które od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. pracowały, pełniły służbę lub były współpracownikami organów bezpieczeństwa. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej. Są istotne zwłaszcza wobec ostatnich kontrowersji związanych z ambasadorem Andrzejem Przyłębskim. Projektem miał się we wtorek zająć rząd, ale w ostatniej chwili zdjęto go z porządku obrad.

W ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy dyrektor generalny służby zagranicznej, którym obecnie jest Andrzej Jasionowski, przekaże prezesowi IPN listę osób do sprawdzenia. Wygasną stosunki pracy członków służby zagranicznej, którzy złożyli oświadczenie potwierdzające pracę, służbę lub współpracę z organami bezpieczeństwa.

Lustracja

– To spóźniona lustracja. Weryfikacja dokonywana po 27 latach ma znamiona czystki politycznej. Część pracowników MSZ zostanie zwolniona, choć byli doświadczonymi dyplomatami – mówi prof. Dariusz Rosati, europoseł.

Są jednak także inne opinie.

– Nie ma potrzeby, by ludzie, którzy współpracowali z reżimem komunistycznym, wciąż pracowali w służbie zagranicznej – mówi Tomasz F. Krawczyk, ekspert Klubu Jagiellońskiego.

To nie koniec zwolnień. Wygasną wszystkie stosunki pracy nawiązane z członkami służby zagranicznej przed dniem wejścia w życie ustawy. Zatrudnienie utrzymają wybrańcy – będą im mogły zostać zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy. Proponując je, dyrektor generalny służby zagranicznej będzie się kierować potrzebami służby zagranicznej, środkami budżetowymi i etatowymi oraz oceną zatrudnienia członka służby zagranicznej.

Szybka decyzja

Wybrańcy dostaną mało czasu na decyzję. W ciągu siedmiu dni od otrzymania propozycji będą musieli złożyć oświadczenie o jej przyjęciu lub nieprzyjęciu. Niezłożenie go w terminie ma oznaczać przyjęcie nowych warunków pracy lub płacy.

Projektodawca uzasadnia zmiany nepotyzmem, kumoterstwem i niskim profesjonalizmem kadr. Niedostateczne są także więzi łączące polskich dyplomatów z państwem polskim.

– Liczę, że dokonując przeglądu kadr i przy zatrudnianiu nowych osób obecny minister zastosuje wyższe standardy niż niektórzy poprzednicy – mówi Tomasz F. Krawczyk. Dodaje, że służba zagraniczna jest delikatną tkanką, a ludzie w niej zatrudnieni wiedzę i kontakty zdobywają latami. Gdy zbyt dużo osób z niej odejdzie, może być niełatwo uzupełnić wakaty.

Kontrakt bez konkursu

Ustawa ma wprowadzić nowe stopnie dyplomatyczne: ambasador ad personam i minister pełnomocny. Przywrócony stopień ambasadora ad personam przyzna minister spraw zagranicznych na wniosek dyrektora generalnego służby zagranicznej. Minister w rozporządzeniu określi wymagania niezbędne do nadania kolejnego stopnia.

W służbie zagranicznej pojawi się nowa kategoria osób: członkowie kontraktowi. Mają to być specjaliści zatrudniani do konkretnych projektów i tylko w MSZ. Nie trzeba na nich przeprowadzać konkurencyjnego naboru. Zatrudnieni na kontrakcie powinni mieć jednak doświadczenie w stosunkach międzynarodowych.

