Zrzeczenie się albo cofnięcie odwołania w postępowaniu administracyjnym

Zrzec się odwołania można w trakcie biegu terminu do skorzystania z tego œrodka. Natomiast po wniesieniu odwołania można je cofnšć, przed wydaniem decyzji przez organ II instancji.

Zgodnie z art. 127 § 1-2 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) zasadš jest, że od decyzji wydanej w I instancji stronie służy odwołanie, rozpatrywane przez organ wyższego stopnia. Tylko od decyzji wydanej w I instancji przez ministra lub samorzšdowe kolegium odwoławcze nie przysługuje odwołanie. W takim przypadku strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do ministra lub kolegium z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, przy czym do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczšce odwołania (art. 127 § 3 k.p.a.).

Poniżej dalsza częœć artykułu

W myœl art. 129 k.p.a. odwołanie wnosi się do organu II instancji za poœrednictwem organu, który wydał decyzję. Zasadš jest, że strona ma na to 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji stronie. W dodanym od 1 czerwca 2017 r. art. 127a k.p.a. przewidziano możliwoœć zrzeczenia się przez stronę prawa do wniesienia odwołania. Natomiast art. 137 k.p.a. ma zastosowanie w sytuacji, gdy strona wniosła co prawda odwołanie, ale następnie je cofa.

Przykład:

Stronie doręczono decyzję, w której - zgodnie z uzupełnionym od 1 czerwca 2017 r. art. 107 § 1 k.p.a. – pouczono jš, że od tej decyzji przysługuje odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania. Organ nie ma natomiast obowišzku pouczenia strony w decyzji o prawie do cofnięcia odwołania. Gdyby jednak strona rozważała cofnięcie odwołania i zwróciła się o udzielenie jej informacji w tym zakresie, to - zgodnie z art. 9 k.p.a. - trzeba byłoby udzielić jej tej informacji (por. wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 19 marca 2013 r., sygn. II GSK 2289/11, LEX nr 1296042). Również w sytuacji, gdyby strona wniosła pismo wskazujšce na to, że chce cofnšć odwołanie, ale treœć tego pisma była nieprecyzyjna, trzeba byłoby wyjaœnić stronie jej uprawnienia i skutki cofnięcia odwołania (por. wyrok NSA z 16 maja 2013 r., sygn. II OSK 2384/11, LEX nr 1329472).

Zrzeczenie się odwołania

Zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Sformułowanie „w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania" oznacza, że strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania dopiero po doręczeniu jej decyzji, a gdy decyzja była ogłoszona ustnie – po ogłoszeniu decyzji stronie. W orzecznictwie podkreœla się, że decyzja, jako akt zewnętrzny będšcy oœwiadczeniem władczym woli organu, może być uznana za wydanš dopiero z chwilš ujawnienia woli organu na zewnštrz struktur organizacyjnych i stworzenia adresatowi rozstrzygnięcia możliwoœci zapoznania się z treœciš tego oœwiadczenia woli (por. np. uchwała 7 sędziów NSA w Warszawie z 4 grudnia 2000 r., sygn. FPS 10/00, ONSA 2001/2/56). W myœl art. 57 § 1 k.p.a.).

14-dniowy termin na wniesienie odwołania liczy się od następnego dnia po dniu, w którym miało miejsce doręczenie albo ogłoszenie decyzji stronie. Termin do wniesienia odwołania ustala się odrębnie dla każdej ze stron, której doręczono albo ogłoszono decyzję. Rezygnacja przez stronę z prawa do wniesienia odwołania przed doręczeniem (ogłoszeniem) jej decyzji nie byłaby skuteczna.

Przykład:

Decyzja została przesłana stronie listem poleconym. Jeszcze przed doręczeniem decyzji, strona udała się do urzędu, gdzie poinformowano jš, że sprawa jest załatwiona, a decyzję wysłano pocztš. Gdyby po uzyskaniu tej informacji, ale przed otrzymaniem decyzji strona złożyła oœwiadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania, to takie zrzeczenie się byłoby przedwczesne i nie wywołałoby skutków prawnych. Zgodnie z art. 109 k.p.a. decyzję doręcza się stronom na piœmie lub za pomocš œrodków komunikacji elektronicznej. Decyzja może być ogłoszona stronom ustnie tylko w przypadkach wskazanych w art. 14 § 2 k.p.a., czyli gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treœć i istotne motywy takiego załatwienia sprawy powinny zostać utrwalone w aktach w formie protokołu lub adnotacji podpisanej przez stronę. Jak zwrócono uwagę w wyroku Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Olsztynie z 14 grudnia 2017 r. (sygn. II SA/Ol 973/17, LEX nr 2417219), w razie niespełnienia wymogów do uznania, że bieg terminu do wniesienia odwołania (bšdŸ zrzeczenia się odwołania) należy liczyć od daty ustnego ogłoszenia decyzji stronie, bieg tego terminu rozpoczyna się dopiero od doręczenia jej decyzji. Doręczenia decyzji nie może zastšpić ogólnikowa wiedza strony o fakcie istnienia decyzji (wyrok WSA w Warszawie z 7 lipca 2006 r., sygn. I SA/Wa 416/06, LEX nr 258369). W wyroku WSA w Krakowie z 6 marca 2012 r. (sygn. I SA/Kr 74/12, LEX nr 1137049) stwierdzono, że wymogu doręczenia nie spełnia przekazanie stronie wydruku komputerowego, czy kserokopii decyzji. Strona powinna otrzymać dokument z własnoręcznym podpisem osoby reprezentujšcej organ.

W orzecznictwie podkreœla się jednak, że odwołanie może wnieœć także strona, która została pozbawiona udziału w postępowaniu w I instancji i której w zwišzku z tym nie doręczono decyzji. Termin do wniesienia przez niš odwołania (a więc także do zrzeczenia się odwołania, gdyby podjęła takš decyzję) należy liczyć od dnia doręczenia (ogłoszenia) decyzji stronie, która brała udział w postępowaniu. W sytuacji, gdy było kilka takich stron i doręczenie następowało w różnych datach, chodzi tu o najpóŸniejszš datę doręczenia decyzji jednej ze stron (por. np. wyrok WSA w Gliwicach z 24 listopada 2017 r., sygn. II SA/Gl 480/17, LEX nr 2411681).

Wpływ zrzeczenia się na decyzję

W myœl art. 127a § 2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi oœwiadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatniš ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Definicje decyzji ostatecznej i prawomocnej zawarto w art. 16 § 1 i 3 k.p.a. Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, sš ostateczne. Natomiast decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sšdu, sš prawomocne. Rezultatem skutecznego zrzeczenia się przez strony prawa do wniesienia odwołania jest nie tylko utrata możliwoœci skorzystania z tego œrodka, ale także utrata możliwoœci zaskarżenia decyzji do sšdu administracyjnego. W uzupełnionym od 1 czerwca 2017 r. art. 112 k.p.a. zaznaczono, że zawarcie w decyzji błędnego pouczenia co do prawa odwołania lub skutków zrzeczenia się odwołania nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia.

Przykład:

Strona ustanowiła pełnomocnika, którym jest jej syn (art. 33 § 1 k.p.a.). W takim przypadku decyzję należy doręczyć pełnomocnikowi (art. 40 § 2 k.p.a.). Termin do wniesienia odwołania (bšdŸ zrzeczenia się odwołania) liczy się od daty doręczenia decyzji pełnomocnikowi. W razie doręczenia decyzji dodatkowo stronie, takie doręczenie ma tylko informacyjny charakter (por. np. wyrok WSA w Warszawie z 13 kwietnia 2017 r., sygn. VII SA/Wa 1131/16, LEX nr 2316057). Jednak w sytuacji, gdyby:

- decyzję doręczono najpierw pełnomocnikowi, a następnie stronie, przy czym

- w decyzji doręczonej pełnomocnikowi omyłkowo wskazano, że odwołanie (zrzeczenie się odwołania) można wnieœć w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie i

- pełnomocnik wniósł odwołanie (bšdŸ pismo o zrzeczeniu się odwołania) w tym terminie (po upływie 14 dni od doręczenia decyzji pełnomocnikowi),

to takie odwołanie (zrzeczenie się odwołania) – z uwagi na art. 112 k.p.a. – powinno być uznane za wniesione w terminie.

W orzecznictwie podkreœla się jednak, że błędne pouczenie nie może tworzyć dla strony specjalnych uprawnień naruszajšcych ustalone prawem zasady postępowania (por. np. wyrok NSA z 27 lutego 2013 r., sygn. I OSK 1304/12, LEX nr 1311062). Niepouczenie strony w decyzji, że w razie zrzeczenia się odwołania nie będzie mogła zaskarżyć decyzji do sšdu administracyjnego nie spowoduje, że w razie zrzeczenia się odwołania stronie będzie przysługiwać takie uprawnienie.

W uzasadnieniu ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2017 r. poz. 935), którš dodano art. 127a k.p.a., podkreœlono, że prawidłowo złożone przez stronę (a jeżeli jest więcej stron, to przez wszystkie strony) oœwiadczenie o zrzeczeniu się odwołania jest niewzruszalne. Zwraca się jednak uwagę, że w przepisach k.p.a. ustawodawca nie zaznaczył, że zrzeczenie się odwołania ma taki charakter, w zwišzku z czym możliwa jest sytuacja, gdy po złożeniu oœwiadczenia o zrzeczeniu się odwołania strona będzie jednak kwestionować skutecznoœć zrzeczenia się, powołujšc się na wadę oœwiadczenia woli, np. błšd (por. art. 82-88 kodeksu cywilnego).

Cofnięcie odwołania

Zgodnie z art. 137 k.p.a. strona, która wniosła odwołanie, może cofnšć je przed wydaniem decyzji przez organ II instancji. Złożenie oœwiadczenia o cofnięciu odwołania może zatem nastšpić najwczeœniej bezpoœrednio po wniesieniu odwołania do organu I instancji, a najpóŸniej przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy (wyrok NSA z 8 kwietnia 2008 r., sygn. II OSK 367/07, LEX nr 468573). W wyroku NSA w Warszawie z 18 stycznia 2002 r. (sygn. I SA 1494/00, LEX nr 81969) przyjęto, że przez „wydanie decyzji przez organ odwoławczy", o którym mowa w tym przepisie, nie należy rozumieć dopiero sytuacji, gdy decyzja organu odwoławczego weszła do obrotu prawnego przez jej doręczenie stronie. Dla niedopuszczalnoœci cofnięcia odwołania wystarcza rozstrzygnięcie sprawy przez organ odwoławczy (np. na posiedzeniu organu kolegialnego, na którym zapadło rozstrzygnięcie). W wyroku NSA w Warszawie z 15 kwietnia 2002 r. (sygn. IV SA 1308/00, LEX nr 81730, LEX nr 81730) podkreœlono, że nie jest możliwe cofnięcie odwołania „pod warunkiem". Natomiast w wyroku WSA we Wrocławiu z 16 paŸdziernika 2008 r. (sygn. II SA/Wr 67/08, LEX nr 533603) przyjęto, że strona może odwołać cofnięcie odwołania z uzasadnionych przyczyn, ale też tylko przed zakończeniem postępowania odwoławczego.

Do cofnięcie odwołania przez stronę nie jest potrzebna zgoda pozostałych stron. Organ odwoławczy nie uwzględni jednak cofnięcia odwołania, jeżeli prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszajšcej prawo lub interes społeczny. Wprowadzenie do konstrukcji odwołania ograniczonej rozporzšdzalnoœci oznacza, że celem tego œrodka jest nie tylko ochrona praw podmiotowych jednostki, ale także obiektywnego porzšdku prawnego (por. np. wyrok WSA w Warszawie z 26 kwietnia 2017 r., sygn. VII SA/Wa 1255/16, LEX nr 2360114). Podkreœla się przy tym, że wystarczy zwykłe naruszenie prawa lub interesu społecznego przez zaskarżonš decyzję, aby cofnięcie odwołania było niedopuszczalne.

O odmowie uwzględnienia cofnięcia odwołania organ odwoławczy orzeka w formie postanowienia (wyrok NSA w Lublinie z 18 paŸdziernika 1996 r., sygn. I SA/LU 55/96, LEX nr 28510). Natomiast skuteczne cofnięcie odwołania powoduje umorzenie postępowania odwoławczego na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a.

Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 14, art. 16, art. 57 § 1, art. 107 § 1 pkt 7, art. 109, art. 112, art. 127-140 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

podstawa prawna: art. 82-88 ustawy 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 459 ze zm.)