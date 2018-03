Donald Trump odwołuje wojnę z Europą

Unia Europejska uniknęła na razie frontalnego starcia z USA. Ale ma problem z Rosjš.

Unijnym przywódcom zebranym na szczycie w Brukseli udało się uniknšć najgorszego, czyli skonfrontowania się z amerykańskimi karnymi cłami. Od dwóch tygodni Bruksela zabiegała, by amerykańskie restrykcje handlowe, które majš wejœć w życie 23 marca, nie objęły UE. Z sukcesem.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W czwartek po południu prezydent USA podjšł decyzję o tymczasowym wyłšczeniu Unii oraz szeœciu innych państw (Kanady, Meksyku, Australii, Argentyny, Brazylii i Korei Południowej) z karnych ceł wynoszšcych 20 proc. na stal i 10 proc. na aluminium.

Decyzja Trumpa oznacza, że na razie unikniemy wojny handlowej. Bo po amerykańskiej zapowiedzi karnych ceł Bruksela obiecała skierować sprawę do arbitrażu Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO). Ale równoczeœnie zagroziła, że odpowie œrodkami odwetowymi i zablokuje import do UE legendarnych amerykańskich produktów, jak dżinsy Levi's, whisky Burbon czy motocykle Harley Davidson. Eksperci co prawda wštpili, czy można zastosować szybkie œrodki odwetowe, nie łamišc jednoczeœnie zasad samej WTO, ale być może ten polityczny szantaż zadziałał. Z pewnoœciš też wpływ na decyzję Trumpa miały zapewnienia strony unijnej, że będzie współpracowała z USA w zwalczeniu głównego problemu, jakim jest wielka nadpodaż dotowanej przez państwo stali pochodzšcej z Chin.

Decyzja Trumpa jest tymczasowa, podjęta na czas trwajšcych z tymi krajami negocjacji. Pozwoliła jednak UE na uniknięcie testu na jednoœć. W handlu międzynarodowym wyłšczne kompetencje do negocjacji, zawierania umów czy wprowadzania restrykcji ma Komisja Europejska. Bo Unia to wspólny rynek. Ale pojawiły się poważne obawy, że Trump zechce podzielić UE i wyłšczyć niektóre kraje z ceł. Na przykład te, które wypełniajš wyznaczony przez NATO poziom wydatków na obronę, czyli minimum 2 proc. PKB: Grecję, Wielkš Brytanię, Estonię i Polskę oraz ewentualnie jeszcze kilka innych bliskich tego poziomu (Rumunię, Francję, Łotwę i Litwę).

A uderzyć będzie chciał głównie w Niemcy, które majš potężnš nadwyżkę w handlu z USA. Amerykański prezydent wielokrotnie o tym wspominał, grożšc dodatkowo, że może zablokować sprzedaż niemieckich samochodów w USA.

Na unijnym szczycie istotna częœć dyskusji przywódców miała też dotyczyć Rosji. Premier Theresa May przyjechała z najnowszymi ustaleniami w sprawie próby zabójstwa byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala i jego córki. Londyn jest przekonany, że za akcjš stoi Rosja, a reszta Unii podziela jego opinię. Wielka Brytania sama zdecydowała się na odwet w postaci wydalenia rosyjskich dyplomatów, jednak nie zaapelowała do UE o żadne dodatkowe sankcje. Oczekiwano jednak, że może poprosić przywódców innych państw o solidarnoœć i również wydalenie rosyjskich dyplomatów. Wstępnie taki ruch gotowa była rozważyć Litwa. Inni jednak apelowali o ostrożnoœć. – Musimy wyrazić naszš solidarnoœć z Brytyjczykami, ale też wykazać się odpowiedzialnoœciš – powiedział premier Grecji Aleksis Cipras.

Obecna dyskusja o Rosji pokazuje tradycyjne podziały w UE. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wysłał do Moskwy list gratulacyjny. – Naszym wspólnym celem powinno być odtworzenie opartego na współpracy porzšdku paneuropejskiego w sferze bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że wykorzysta pan czwartš kadencję do zrealizowanie tego celu – napisał Luksemburczyk. Bardzo dziwił się potem pytaniom dziennikarzy i odpowiadał, że Angela Merkel też pogratulowała Putinowi i nikt jej za to nie krytykuje.

Innš wrażliwoœć w tej sprawie wykazuje nie tylko dotknięta atakiem Wielka Brytania, ale też kraje Europy Wschodniej. – Po ataku w Salisbury nie jestem w nastroju do œwiętowania ponownego wyboru prezydenta Putina – powiedział Donald Tusk, przewodniczšcy Rady Europejskiej. Wtórowała ma Dalia Grybauskaite: – Zdecydowałam się nie wysyłać listu gratulacyjnego, szczególnie po ataku w Salisbury. To nie czas na barokowš dyplomację. Ale każdy postępuje tu zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Tusk miał dodatkowo zaproponować przywódcom, by UE wspólnie zwiększała swojš odpornoœć na niestandardowe zagrożenia, jak broń chemiczna, biologiczna czy cybernetyczna. Chce, aby do czerwca Federica Mogherini, szefowa unijnej dyplomacji, przygotowała konkretne propozycje na ten temat.